Η «ΝΥΤ» προκαλεί επικρίσεις με άρθρο συνεργάτη του Τσίπρα κατά του Μητσοτάκη

ΑΘΗΝΑ. Η εφημερίδα «New York Times» φιλοξένησε τη Δευτέρα άρθρο του Ματθαίου Τσιμιτάκη με τίτλο «The Adults are Back in Charge in Greece. And they are Really Right Wing» («Οι ενήλικες επέστρεψαν στην διακυβέρνηση της Ελλάδας και είναι πραγματικά δεξιοί»), στη στήλη των απόψεών της.

Η δημοσίευση προκάλεσε επικρίσεις τόσο για το γεγονός ότι δεν παρατέθηκαν πληροφορίες για τον αρθρογράφο που είναι συνεργάτης στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τα όσα γράφει.

Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτούς που ανήρτησαν επικριτικό tweet ήταν και ο αρθρογράφος της «Wall Street Journal» Σάιμον Νίξον (Simon Nixon).

«Είναι ντροπή για τους ΝΥΤ που δεν ανέφεραν πώς είναι σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ» σημειώνει ο κ. Νίξον προσθέτοντας μάλιστα πως «η ιδέα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σκληρός δεξιός είναι γελοία».

Shame on @nytimes for failing to disclose that the author is a Syriza adviser. The idea that Kyriakos Mitsotakis is hard right is laughable. https://t.co/Ehzy4Fg43K — Simon Nixon (@Simon_Nixon) August 5, 2019

Αναρτήθηκαν πληθώρα σχολίων στα Αγγλικά μέσω Twitter με αποτέλεσμα η αμερικανική εφημερίδα να επανέλθει διευκρινίζοντας στο τέλος του άρθρου του κ. Τσιμιτάκη ότι δεν είχε εξακριβώσει πλήρως το εργασιακό παρελθόν του συντάκτη, προτού δημοσιεύσει το άρθρο. Κι έτσι γνωστοποίησε ότι εργαζόταν στο Γραφείο Τύπου του Αλέξη Τσίπρα.

Η ακριβής διευκρίνιση έχει ως εξής: «A previous version of this article failed to identify fully the author’s work history. He worked in the press office for the previous prime minister of Greece, Alexis Tsipras», αναφέρεται στο τέλος του άρθρου.

Στο άρθρο, υπό τον τίτλο «Οι ενήλικες επέστρεψαν στην διακυβέρνηση της Ελλάδας και είναι πραγματικά δεξιοί» ο δημοσιογράφος της «Αυγής», που εργάστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο γραφείο Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη Νέα Δημοκρατία ως «δεξιό κόμμα με εμφανείς αυταρχικές τάσεις».

Το άρθρο είναι από την αρχή μέχρι το τέλος κατά του Ελληνα Πρωθυπουργού και μάλιστα επιχειρεί να τον εμφανίσει ως «ακραίο δεξιό».

Κατηγορούσε συν τοις άλλοις τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αν και υποσχέθηκε να ενώσει την χώρα, ακολουθεί διχαστικές και πολωτικές πολιτικές.

Η επιστροφή στην τάξη, σημείωνε το άρθρο, αποδεικνύεται μια επιστροφή της σκληρής δεξιάς. Και δεν περιοριζόταν σε αυτό, αφού από την αρχή μέχρι το τέλος, το άρθρο ήταν μια προσπάθεια αποδόμησης της κυβέρνησης και των πρώτων δειγμάτων πολιτικής της, κατηγορώντας την ακόμα και για ποδηγέτηση της ΕΡΤ και για αυταρχισμό.

Για υποκρισία στο θέμα της Μακεδονίας και για αστυνομικό κράτος, με αφορμή την κατάργηση του ασύλου. Ενας λίβελος κατά της κυβέρνησης.

Στην αμέλεια -τουλάχιστον- της εφημερίδας να επισημάνει στους αναγνώστες της ότι ο συντάκτης του άρθρου δεν ήταν ένας απλός δημοσιογράφος, αλλά συνεργάτης του Τσίπρα αντέδρασε και ο γνωστός καθηγητής του Yale, Στάθης Καλύβας, που έγραψε στο twitter ένα άκρως πικρό σχόλιο για την εφημερίδα:

«Η βαθιά πτώση των εκδοτικών στάνταρντς, των οποίων αυτό το πολύ σκληρό κείμενο είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα, μπορεί να μην προσμετράται ανάμεσα στα πιο ολέθρια αποτελέσματα του Τραμπισμού, αλλά σίγουρα είναι κάτι που με λυπεί βαθύτατα».

Δεκάδες επίσης χρήστες του Twitter δεν άφησαν ασχολίαστη την παράλειψη αυτή και παρατήρησαν ότι ο κ. Τσιμιτάκης έχει κάθε δικαίωμα να κρίνει και να σχολιάζει όπως εκείνος πιστεύει τη νέα ελληνική κυβέρνηση, ωστόσο οι αναφορές του στον Κυριάκο Μητσοτάκης δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως αντικειμενικές, εξαιτίας της εργασιακής ενασχόλησης του συντάκτη.

Υπενθυμίζεται ότι η «ΝΥΤ» και προεκλογικά είχε κάνει αναφορά στο προφίλ του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, βασισμένο σε πηγές και αναφορές μόνο από μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ και ούτε λίγο, ούτε πολύ εμφάνιζε τον κ. Τσίπρα ως τον άνθρωπο που έσωσε την Ελλάδα, και τον οποίο περιέργως, οι ψηφοφόροι ετοιμάζονται να καταψηφίσουν.

Τέλος, ας μην διαφεύγει της προσοχής ότι σύμφωνα μες το «Πρώτο Θέμα», τον Αύγουστο του 2016 είχαν προκαλέσει σάλο οι αποκαλύψεις των DC Leaks (αντίστοιχα των wikileaks), ότι ο κ. Ματθαίος Τσιμιτάκης, υπεύθυνος για την Επικοινωνία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα social media, συνεργάστηκε το 2015 επ’ αμοιβή με το αμφιλεγόμενο Ιδρυμα του φιλοσκοπιανού δισεκατομμυριούχου και επενδυτή Τζόρτζ Σόρος για τη θέση της Ελλάδας έναντι Ουκρανίας – Ρωσίας.

Πηγές: «ΝΥΤ», «Τα Νέα», «Καθημερινή»