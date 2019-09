Η Νέα Υόρκη διευρύνει την υποστήριξη ψυχικής υγείας και αποκατάστασης των κατοίκων της

Το πρόγραμμα Jobs-Plus βοηθά τους κατοίκους της Νέας Υόρκης να βρουν εργασία, να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης των οικονομικών τους και να ενδυναμώσουν τον κύκλο γνωριμιών τους.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Connections to Care προσβλέπει στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους κατοίκους της Νέας Υόρκης, μέσω υφιστάμενων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη. Και τα δύο προγράμματα σταδιακά επεκτείνονται.

Το New York City Housing Authority-NYCHA ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι σκοπεύει να ιδρύσει τρία νέα παραρτήματα του προγράμματος Jobs-Plus, να διευρύνει τα επτά παραρτήματα που είναι ήδη σε λειτουργία, και να εντάξει το πρόγραμμα Connections to Care και στα δέκα παραρτήματα.

Σε πρόσφατο δελτίο τύπου της NYCHA, στο οποίο ανακοινώθηκε η διεύρυνση, υπήρξε εκτενής αναφορά σε ανάλυση του προγράμματος Jobs-Plus από το Urban Institute, σύμφωνα με την οποία όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα για έναν χρόνο είχαν κατά 72% περισσότερες πιθανότητες να βρουν εργασία σε σύγκριση με συνομήλικους τους που δεν συμμετείχαν. Τώρα, και οι 6.000 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Jobs-Plus θα έχουν επίσης πρόσβαση, σε ετήσια βάση, σε υπηρεσίες φροντίδας ψυχικής υγείας, χάρη στη διεύρυνση του προγράμματος Connections to Care.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστηρίζει τόσο το πρόγραμμα Jobs-Plus όσο και το Connections to Care μέσω οργανώσεων που συμμετέχουν σε κάθε πρωτοβουλία, όπως το BronxWorks και the Hudson Guild αντίστοιχα. Το ΙΣΝ έχει επίσης κατ’ επανάληψη πραγματοποιήσει δωρεές στο Mayor’s Fund to Advance New York City, το οποίο ίδρυσε το πρόγραμμα Connections to Care μαζί με το Mayor’s Office of Economic Opportunity.

Το ΙΣΝ πιστεύει στη δύναμη της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, και ιδιαίτερα στις προοπτικές που προσφέρει η αξιοποίηση υφιστάμενων δικτύων και θεσμών.

Πηγή: SNF.org.