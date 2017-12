Η Οζάκα τερματίζει δεσμούς με Σ. Φρανσίσκο-Εδραιώθηκαν από τον ομογενή Κρίστοφερ 60 χρόνια πριν

ΟΖΑΚΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ. Ο δήμαρχος της Οζάκα, μίας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ιαπωνίας, θέλει να τερματίσει δεσμούς με το Σαν Φρανσίσκο, τους οποίους είχε εδραιώσει 6 δεκαετίες πριν, ο Ελληνοαμερικανός, Τζορτζ Κρίστοφερ (George Christopher) σύμφωνα με τους Japan Times.

Ο δήμαρχος Hirofumi Yoshimura, είπε πως «η σχέση εμπιστοσύνης με την αδελφοποίηση έχει χαθεί. Θα λάβω μέτρα για την καταργήσω».

Εξήντα χρόνια πριν, ο ομογενής, George Christopher, είχε ηγηθεί τις προσπάθειας για την αδελφοποίηση το 1957 (San Francisco-Osaka Sister City Association in 1957), η οποία είναι και η παλαιότερη που έχει συνάψει το Σαν Φρανσίσκο.

Ο Christopher υπήρξε φιλελεύθερος Ρεπουμπλικανός δήμαρχος και είναι μύθος καθώς κατέστησε το Σαν Φρανσίσκο μεταξύ των «μεγάλων» πόλεων, μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Επεισε άλλωστε την ομάδα μπέιζμπολ New York Giants να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη της Δυτικής Ακτης (New York of the West Coast). Το πιο ζεστό κλίμα ήταν ένας παράγοντας, μαζί με το διαφορετικό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, μαζί με την υπόσχεση για την κατασκευσή του Candlestick Park στο San Francisco Bay.

O George Christopher γεννήθηκε στην Αρκαδία και ήταν γιος του Τζέιμς και της Μαίρη Χριστοφή. Με την οικογένειά του μετανάστευσαν στις ΗΠΑ το 1910 και εγκαταστάθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο, στη γειτονιά νότια της Market Street που ήταν τότε γνωστή ως «Greektown». Ο Christopher ήταν 2 χρόνων τότε.

Εχει παραμείνει στην ιστορία για την υποστήριξή του στα πολιτικά δικαιώματα, έχοντας τα βιώματα της παιδικής του ηλικίας με το αίσθημα που υπήρχε κατά των Ελλήνων. Είχε απασχολήσει τα ΜΜΕ διεθνώς καθώς είχε προσφέρει το σπίτι του στον γνωστό Αφροαμερικανό παίκτη του μπέιζμπολ Willie Mays μετά από αναφορά πως ένας μεσίτης στοForest Hill είχε αρνηθεί να του πουλήσει.

Ο Christopher πίεσε επίσης και πέτυχε να ανοίξουν κέντρα για την πνευματική υγεία και απεξάρτησης από το αλκοόλ με χρηματοδότηση από την πόλη.