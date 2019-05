Η οικογένεια και το φαγητό στο επίκεντρο του 46ου Ελληνικού Φεστιβάλ Βεστάλ, NY (βίντεο)

ΒΕΣΤΑΛ. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ξεκίνησε την Πέμπτη στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού το 46ο Ετήσιο Ελληνικό Φεστιβάλ, φέρνοντας την κοινότητα κοντά, με σκοπό τον εορτασμό της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μέσα από την οικογένεια και το φαγητό.

«Δεν πουλάμε απλά φαγητό, προωθούμε την ελληνική κουλτούρα και αυτός είναι ο κύριος στόχος κάθε χρόνο, να έρθει κανείς και να γνωρίσει τους Ελληνες», δήλωσε στο κανάλι «Fox 40» ο Κώστας Παπαθωμάς (Papathomas Kostas), πρόεδρος του Φεστιβάλ. «Κλειδί της ελληνικής κοινωνίας είναι η φιλοξενία προς όλους όσοι έρχονται εντός του σπιτιού», πρόσθεσε.

«Κατάγομαι από την Ιταλία, αλλά το γεγονός πως πάντοτε η ζωή μας ήταν δομημένη γύρω από την οικογένεια, όπως και οι ελληνικές κοινότητες, με κάνει να νιώθω σαν στο σπίτι μου», δήλωσε η Αννα Μπαρμάντα.

It’s the 1st day of Greek Fest here in Vestal and people are lining up for Greek specialities like these Honey Puffs… the smell is unparalleled @wicztv pic.twitter.com/EnTAZels9U

