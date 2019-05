Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη (απευθείας βίντεο)

Ομιλία στα εγκαίνια της έναρξης της κατασκευής του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB)

Στο Κίρκοβο της Βουλγαρίας εγκαινιάσαμε σήμερα με τον Бойко Борисов – Фен Клуб την έναρξη της κατασκευής του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB). Με τον IGB, Ελλάδα και Βουλγαρία καθίστανται βασικοί πυλώνες της ενεργειακής στρατηγικής της Ε.Ε. Μακεδονία και θράκη γίνονται πλέον κρίσιμο τμήμα του δακτυλίου διασυνδεσιμότητας που αναπτύσσουμε στα Βαλκάνια.

