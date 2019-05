«Ο λαός δεν ξεχνά ποιοι χρεοκόπησαν τον τόπο», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη Λάρισα (βίντεο)

Ομιλία στη Λάρισα

Μετά την Πάτρα, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, την Κοζάνη, τον Πειραιά και το Αγρίνιο, οι πολίτες του Θεσσαλικού Κάμπου, με τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, στέλνουν το μήνυμα της νίκης. Ομιλία στη #Λάρισα. #ΣΥΡΙΖΑ #ΈχουμεΤηΔύναμη #Ευρωεκλογές #Ευρωεκλογές2019

Posted by Alexis Tsipras on Tuesday, May 21, 2019