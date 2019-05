Τσίπρας από τον Πειραιά: Ψήφος εμπιστοσύνης οι ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές (βίντεο)

Ομιλία στον Πειραιά

Ο Πειραιάς είναι η ζωντανή λαϊκή ιστορία του τόπου μας. Είναι το μέρος της εργατιάς, των προσφύγων, των ναυτικών, των ποιητών της νιότης και του αγώνα. Εδώ είναι που συμβαδίζουν ο μόχθος και η αξιοπρέπεια και που οι άνθρωποι δε ζητούν ούτε σωτήρες, ούτε αφέντες.#ΣΥΡΙΖΑ #Πειραιάς #ΈχουμεΤηΔύναμη #Ευρωεκλογές #Ευρωεκλογές2019

Posted by Alexis Tsipras on Sunday, May 19, 2019