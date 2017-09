Η ομογενής δικηγόρος Κρίση Γρηγοροπούλου άνοιξε το δικό της γραφείο στο Ρίτζγουντ της ΝΥ

Του Δημήτρη Τσάκα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ομογενής δικηγόρος Κρίση (Chrissy) Γρηγοροπούλου προ δύο περίπου ετών άνοιξε το δικό της ομώνυμο γραφείο στο Ρίτζγουντ του Κουίνς, το οποίο είναι φτιαγμένο με μεράκι και αντανακλά την υπερηφάνεια της για την ελληνική καταγωγή, καθώς επίσης και για το επώνυμό της.

Πρόκειται για το «The Grigoropoulos Law Group PLLC», το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου στη διεύθυνση 60-93 Myrtle Ave στο Ρίτζγουντ του Κουίνς και είναι ένα από τα νεότερα στον μακρύ κατάλογο των δικηγορικών εταιρειών της Νέας Υόρκης που όχι μόνο ιδρύθηκαν από τους ομογενείς, αλλά φέρουν τα ονόματά τους.

Η Κρίση Γρηγοροπούλου ανήκει στη δεύτερη γενιά των ομογενών και ομιλεί άπταιστα την ελληνική γλώσσα. Αν και γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, εν τούτοις είναι υπερήφανη για την Ελλάδα και την Ομογένεια και το αποδίδει στους γονείς της Σπύρο και Μαρία Γρηγοροπούλου που κατάγονται από την Νέα Φιγαλεία νομού Ηλείας.

Ερωτηθείσα γιατί επέλεξε το Ρίτζγουντ του Κουίνς ως έδρα του γραφείου της επεσήμανε ότι στην περιοχή αυτή και στα περίχωρα το επώνυμο Γρηγορόπουλος είναι οικείο, διότι είναι μια από τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται και η εταιρεία του πατέρα της. Παράλληλα, βρίσκεται σε κομβικό σημείο και έχει την ίδια απόσταση από την Ομογένεια της Αστόριας, του Μπέισαϊντ, καθώς επίσης και την Ομογένεια του Μπέι Ριτζ και των άλλων περιοχών του Μπρούκλιν.

Το εν λόγω δικηγορικό γραφείο έχει δέκα συνολικά εργαζόμενους μεταξύ των οποίων και τρεις δικηγόρους και η κ. Γρηγοροπούλου λέει ότι είναι αρκετά μικρό για να διατηρήσει ισχυρούς και άρρηκτους δεσμούς με τους πελάτες και ταυτόχρονα αρκετά ισχυρό για να αναλάβει κάθε υπόθεση τραυματισμού, εργατικής αποζημίωσης και σε θέση να κερδίσει μια υπόθεση μέσω δίκης είτε διακανονισμού.

Παράλληλα, τόνισε ότι το γραφείο της είναι πολυεθνικό καθώς ομιλούν πέντε ξένες γλώσσες και συγκεκριμένα την Ελληνική, την Γαλλική, την Ισπανική, την Κρεολή, την Κορεάτικη γλώσσα. «Επί πλέον μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ακόμη και πελάτες που προέρχονται από μικρές χώρες, διότι έχουμε μεταφραστές με τους οποίους συνεργαζόμαστε», επεσήμανε.

Αναφερόμενη στην επικοινωνία με τους πελάτες, είπε ότι η τηλεφωνική τους γραμμή λειτουργεί όλο το 24ωρο και ότι τις περισσότερες ώρες της ημέρας απαντά η ίδια το τηλέφωνο. «Είναι πολύ σημαντικό για τους πελάτες μας να γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή που θα επικοινωνήσουν μαζί μας μέχρι και την ώρα της διευθέτησης, είτε εκδίκασης της υπόθεσης, ότι θα έχουν στο πλευρό τους έναν δικηγόρο που θα αφουγκράζεται τα προβλήματά τους και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δικαίωσή τους», πρόσθεσε.

Το δικηγορικό γραφείο «The Grigoropoulos Law Group PLLC», όπως επεσήμανε αναλαμβάνει υποθέσεις που παραπέμπονται στα Ομοσπονδιακά και Πολιτειακά Δικαστήρια (Federal and State Courts), στα Εφετεία (Appellate Courts), στα Ανώτατα και Περιφερειακά Δικαστήρια (Supreme and District Court), στα Πλημμελειοδικεία και Διοικητικά Δικαστήρια (Civiland Administrative Courts) καθώς επίσης και στην Επιτροπή Εργατικών Αποζημιώσεων (The Workers Compensation Board) στις πέντε κομητείες του Δήμου της Νέας Υόρκης και στις κομητείες Νάσο και Σάφολκ του Λονγκ Αϊλαντ και Ουέσττσεστερ.

Η ομογενής δικηγόρος επωφελούμενη της ευκαιρίας κάλεσε τους ομογενείς να μην διστάσουν να επικοινωνήσουν μαζί τους, αφ’ ενός μεν διότι οι συμβουλές που παρέχουν είναι δωρεάν, αφ’ ετέρου δε διότι είναι αποφασισμένοι να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να εξυπηρετήσουν και να προασπίσουν τα συμφέροντά τους.

Η Κρίση Γρηγοροπούλου συμμετέχει σε διάφορους δικηγορικούς συλλόγους μεταξύ των οποίων και του Συλλόγου Ελλήνων Δικηγόρων, που όπως έγραψε ο «Εθνικός Κήρυξ» είναι ένας από τους αρχαιότερους και τους πολυπληθέστερους ελληνικούς συλλόγους της Αμερικής.

Η ομογενής δικηγόρος έχει βραβευτεί τόσο για τις ακαδημαϊκές της σπουδές, όσο και στη δικηγορία.

Το 2016 το Αμερικανικό Ινστιτούτο των Δικηγόρων που ασχολούνται με τραυματισμούς (American Institute of Personal Injury Attorneys) την συμπεριέλαβε στον κατάλογο των δέκα καλύτερων γυναικών δικηγόρων ως προς την ικανοποίηση των πελατών.

«Να μην ξεχνάμε ότι η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί για μας τον απαράβατο στόχο και συνάμα την καλύτερη διαφήμιση», επεσήμανε η κ. Γρηγοροπούλου καλώντας τους ομογενείς να μην διστάσουν για οποιαδήποτε νομική συμβουλή ή υπόθεση να επικοινωνήσουν μαζί της στο (718) 249-7447.