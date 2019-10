Η πρεμιέρα του 13ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου ΝΥ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ενα λαμπρό ξεκίνημα σημείωσε το 13ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYCGFF) την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου , το οποίο και θα διεξαχθεί έως και τις 23 Οκτωβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο (FIAF), το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν.

Τη βραδιά παρουσίασε η ομογενής ηθοποιός Ανθούλα Κατσιματίδη, γνωστή από τη συμμετοχή της σε ταινίες όπως το «Taking Woodstock» και «The Family» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τη Μισέλ Φάιφερ.

Η Ανθούλα Κατσιματίδη παρουσίασε την ακαδημαϊκό Φλώρα Καραγιάννη, η οποία προέβη σε μια ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα «Ο θρύλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Ελληνιστική στη Βυζαντινή Οικουμένη» (The legend of Alexander the Great from Hellenistic to the Byzantine Oecoumene).

Αλλοι ομιλητές της βραδιάς, οι οποίοι χαιρέτησαν την έναρξη του φεστιβάλ, ήταν ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ο Δρ Nawaf Salameh Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος «Αλεξάνδρειον» (Alexandrion Foundation), ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Μάρκος Δρακωτός και η ηθοποιός, διευθύντρια του φεστιβάλ, Πρέσβειρα Πολιτισμού της Κρήτης και Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Πράσινου Τουρισμού «Orfeus», Μαρία Τζομπανάκη.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε με μια ρετροσπεκτίβα, φόρο τιμής στο Μ. Αλέξανδρο, ως μέρος της τελετής έναρξης. Η έκθεση τιτλοφορείται «Ο θρύλος του Μ. Αλεξάνδρου ως Βυζαντινή Κληρονομιά. Η μαρτυρία ενός βυζαντινού χειρογράφου» και οργανώνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και περιλαμβάνει παρουσίαση σε διάφορες ψηφιακές εφαρμογές ενός μοναδικού Βυζαντινού χειρογράφου του 14ου αιώνα, φυλασσόμενου στο μουσείο του Ινστιτούτου.

Με την ψηφιακή αυτή έκθεση και τη βοήθεια της τρισδιάστατης τεχνολογίας ο θεατής έχει τη δυνατότητα να δει τις μικρογραφίες, και να περιηγηθεί και να θαυμάσει τις σελίδες του χειρογράφου, λαμβάνοντας παράλληλα πληροφορίες για τη διάδοση του θρύλου του Μ. Αλεξάνδρου στο Βυζαντινό κόσμο.

Εγκαινιάζοντας την έκθεση ο κ. Χρυσουλάκης μετέφερε στο κοινό τους χαιρετισμούς του Υφυπουργού Εξωτερικών Αντώνη Διαματάρη, και ευχαρίστησε τόσο το φεστιβάλ όσο και την πρόεδρό του, Μαρία Τζομπανάκη για τη φιλοξενία της έκθεσης.

Ο κ. Χρυσουλάκης είπε κατά την ομιλία του:« Για εμάς ως Έλληνες, ο Αλέξανδρος είναι κομμάτι της ιστορίας του έθνους μας. Είναι ένα πρόσωπο που κατάφερε να προωθήσει τον ελληνικό πολιτισμό και το ελληνικό πνεύμα σε όλη τη γη. Ο θρύλος του εξαπλώθηκε από τη Δύση έως και τη μακρινή Ανατολή και κατάφερε να είναι ζωντανός στη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, μεταβυζαντινή περίοδο και μέχρι τις μέρες μας».

Η κινηματογραφική ταινία με την οποία άνοιξε το φετινό NYCGFF ήταν η τρυφερή κωμωδία του σκηνοθέτη Γιώργου Πανουσόπουλου «Σε αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει».

Τα κεντρικά πρόσωπα της ταινίας είναι ένας Γάλλος ευρωβουλευτής και μια Ελληνίδα οικονομολόγος, οι οποίοι καταφθάνουν στο ειδυλλιακό Αιγαιοπελαγίτικο νησί Αρμενάκι, με «πονηρούς σκοπους », όπου έρχονται όμως αντιμέτωποι με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής που δε θα τους αφήσει ανεπηρέαστους.

Η ταινία, αυτοσχεδιαστική, διονυσιακή και αστεία, θυμίζει συχνά την αθωότητα κλασικών κωμωδιών και για αυτό γίνεται εύκολα αγαπητή. Έπειτα εξ ολοκλήρου γυρισμένη στην Ικαρία και με ανάγλυφες απεικονίσεις από τις ομορφιές του νησιού και της θάλασσας, εύλογα και συχνά προκάλεσε αναστεναγμούς νοσταλγίας στο κοινό. Επιπρόσθετα, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 12.45 μμ θα γίνει μια ακόμα προβολή της ταινίας στο Florence Gould Hall Theater (55 E 59th St).

Μετά την προβολή της ταινίας του Πανουσόπουλου, ακολούθησε δεξίωση για τους διοργανωτές του φεστιβάλ και το φιλοθεάμων κοινό. Ο Μάρκος Δρακωτός, πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου – το οποίο συνδιοργανώνει το φεστιβάλ- είπε στον Εθνικό Κήρυκα:

«Εχει παραχθεί πολύ σημαντική δουλεια τον τελευταίο χρόνο. Εχουμε επεκτείνει το φεστιβάλ – του έχουμε προσδώσει έναν διεθνή πλέον χαρακτήρα. Εχουμε 50 ταινίες φέτος – τις πιο πολλές που παρουσιάσαμε ποτέ. Μάλιστα, την επόμενη χρονιά το φεστιβάλ θα είναι πολύ μεγαλύτερο σε έκταση και σε περιεχόμενο. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που το φεστιβάλ μεγαλώνει».

Παρόντες επίσης στο φεστιβάλ ήταν μεταξύ πολλών ακόμα, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, η Πρόξενος Λάνα Ζωχιού, η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Προξενείου Έβελυν Κανελλέα, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη κ. Ιωάννης Μπουμπούκης, η πρόεδρος της Atlantic Bank Νάνσυ Παπαϊωάννου, η Βανέσα και ο Ηρακλής Διαματάρης, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Σε αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει», Μαργαρίτα Πανουσοπούλου.