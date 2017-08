Η πρεσβεία Καναδά προειδοποιεί για κάλπικους ιστότοπους που εκδίδουν ταξιδιωτικές άδειες

ΑΘΗΝΑ (“ΑΜΠΕ”). Η πρεσβεία του Καναδά εξέδωσε οδηγία με την οποία προειδοποιεί τους Ελληνες ταξιδιώτες προς τη χώρα να μην εμπιστεύονται ανεπίσημους ιστότοπους που υπόσχονται να τους εξασφαλίσουν Ηλεκτρονικής Ταξιδιωτικής Αδειας (e-TA).

Αναλυτικά:

“Προσοχή σε όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς προς τον Καναδά:

Μην είστε θύματα ανεξουσιοδότητων ιστότοπων για την έκδοση

Ηλεκτρονικής Ταξιδιωτικής Αδειας (e-TA)

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017 – Ενημερώνονται οι πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας να απευθύνονται αποκλειστικά στον επίσημο ιστότοπο της Κυβέρνησης του Καναδά, Canada.ca/eTA για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταξιδιωτικής Άδειας (e-TA) για να ταξιδέψουν στον Καναδά αεροπορικώς ή για απλή μετάβαση μέσω καναδικού αεροδρομίου. Υπογραμμίζεται ότι, για δική τους προστασία, οι ταξιδιώτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με άλλους ιστότοπους που υπόσχονται παρόμοιες υπηρεσίες.

Πολλές εταιρίες έχουν δημιουργήσει ανεξουσιοδότητους ιστότοπους που χρεώνουν ταξιδιώτες πρόσθετα τέλη για την παροχή πληροφοριών και την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση eTA. Οι εν λόγω εταιρίες δεν εκπροσωπούν την Κυβέρνηση του Καναδά και δεν λειτουργούν εκ μέρους της.

Ο ιστότοπος της Κυβέρνησης του Καναδά είναι ο μοναδικός επίσημος ιστότοπος για την υποβολή eTA, υπηρεσία που κοστίζει μόνο $7 CAD. Πρόκειται για μια απλή διαδικτυακή διαδικασία που επιτρέπει στους ταξιδιώτες να την πραγματοποιήσουν μόνοι τους. Το μόνο που χρειάζεται είναι το διαβατήριο τους, μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, μια ηλεκτρονική διεύθυνση και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για την διευκόλυνση τους υπάρχει και ένας διαδικτυακός οδηγός σε 18 γλώσσες. Επίσης οι ταξιδιώτες έχουν και την δυνατότητα να ορίσουν εκπρόσωπο, είτε πρόκειται για συγγενικό είτε φιλικό πρόσωπο, να υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους τους.

Έχοντας στην κατοχή τους έγκυρη eTA, οι ταξιδιώτες μπορούν να ταξιδέψουν αεροπορικώς στον Καναδά όσες φορές το επιθυμούν για σύντομη διαμονή για να επισκεφθούν συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα, να ξεναγηθούν στα διάφορα αξιοθέατα και να παρευρεθούν σε σημαντικές εκδηλώσεις όπως οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 150ης επετείου της Καναδικής Συνομοσπονδίας.

