Η «Χρυσή Μπάλα» στον Λιονέλ Μέσι (βίντεο)

Για 6η φορά στην καριέρα του και πρώτη μετά το 2015, ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη για το 2019 από το France Football σε μία άκρως φαντασμαγορική τελετή που διεξήχθη στο επιβλητικό «Theatre du Chatelet» του Παρισιού. Ο Αργεντινός σταρ της Μπαρτσελόνα επικράτησε στην τελική ψηφοφορία των Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ) και Κριστιάνο Ρονάλντο (Γιουβέντους), που συμπλήρωσαν την τριάδα!

The Only. One. Ever.

Six-time Ballon d'Or winner, Leo #Messi pic.twitter.com/5PMoJGRCrY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 2, 2019