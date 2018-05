Η Χρύσα Τσακοπούλου Δέμου, νέα πρόεδρος και CEO της AKT Investments Inc.

ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ. Η AKT Investments Inc. (AKT) ανακοίνωσε την προαγωγή της ομογενούς Χρυσάνθης -Χρύσας- Τσακοπούλου Δέμου (Chrysanthy -Chrysa- Tsakopoulos Demos) σε νέο πρόεδρο και CEO της εταιρείας. Αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η Ιουνίου 2018.

Η AKT είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης γης της Βόρειας Καλιφόρνια.

Η κ. Δέμου θα καθοδηγήσει τις δραστηριότητες και τη στρατηγική κατεύθυνση του οικογενειακού Ομίλου Επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει ουσιαστική ανάπτυξη γης, εμπορικά ακίνητα, εκτροφή και φάρμες.

Η κ. Δέμου υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της AKT για πάνω από 10 χρόνια, αποκτώντας εκτεταμένη εμπειρία στο real estate management. Εχει επιβλέψει οικονομικές αναλύσεις για σημαντικά επενδυτικά σχέδια, έχει εργαστεί για να αποκτήσει τις απαραίτητες άδειες και τίτλους, έχει διαχειριστεί συμβόλαια και έχει καθοδηγήσει τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρίας.

«Η Χρύσα έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό εξαιρετικής επιτυχίας στην εταιρεία μας και είμαστε τυχεροί που θα καθοδηγήσει τον οικογενειακό μας Ομιλο Επιχειρήσεων στην επόμενη γενιά», δήλωσε ο κ. Αγγελος Κ. Τσακόπουλος (Angelo K. Tsakopoulos), ιδρυτής και επικεφαλής της AKT.

«Εχει το όραμα, την επιμονή, την ακεραιότητα και το μυαλό να καθοδηγήσει την AKT, όχι μόνο προς όφελος της οικογένειας και των συνεταίρων της, αλλά επίσης, προς όφελος της Κοινότητάς μας και της Πολιτείας μας», πρόσθεσε.

Η Χρύσα Δέμου, ανέφερε: «Είναι τιμή μου να ηγηθώ της ΑΚΤ και πάντα θα προσπαθώ να υποστηρίξω τα πολύ υψηλά πρότυπα ακεραιότητας, τα οποία ο ιδρυτής μας, ο πατέρας μου, Αγγελος Κ. Τσακόπουλος, έχει ενσταλάξει. Θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε έργα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες των γειτόνων μας και να είμαστε εταίροι με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε η περιοχή μας να συνεχίσει να είναι μία ζωντανή και δυναμική κοινότητα για όλους».

Η AKT ιδρύθηκε από τον κ. Αγγελο Κ. Τσακόπουλο. Ολοκλήρωσε το πρώτο της έργο το 1964 και έκτοτε έχει καταστεί σημείο αναφοράς στο Σακραμέντο και εθνικός ηγέτης στο real estate. Εχει αναπτύξει πάνω από 60.000 οικίες και 30 εκατ. τετραγωνικά πόδια σε έκταση χώρων γραφείου στη Βόρεια και την Κεντρική Καλιφόρνια. Επίσης, η AKT διατηρεί μεγάλο χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων και διαχειρίζεται περί τα 20.000 εκτάρια αγροκτηνοτροφικής έκτασης.

Η Χρυσάνθη -Χρύσα- Τσακοπούλου Δέμου είναι απόφοιτος του Wharton School, University of Pennsylvania, από όπου έλαβε Masters of Business Administration in Finance and Management. Είναι κάτοχος Bachelor of Science in Foreign Service από το Georgetown University.

Είναι ενεργή σε πολλά φιλανθρωπικά εγχειρήματα, όπως η δημιουργία της Pabna Association for General Education, που έχτισε και χρηματοδότησε ένα σχολείο σε αγροτικό χωριό του Μπαγκλαντές υπό τον όρο ότι τα κορίτσια θα έχουν ίσες ευκαιρίες μόρφωσης.

Η κ. Δέμου είναι επίσης ενεργή στο UC Davis MIND Institute, το οποίο μελετά τον αυτισμό, καθώς και στο International Orthodox Christian Charities.

Μιλά Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και την Βεγγαλική γλώσσα (Bengali).

Ζει το Σακραμέντο με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους.