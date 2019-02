Η 24ωρη εκδήλωση παρουσίασης του iMEdD που ιδρύθηκε με δωρεά του ΙΣΝ (απευθείας)

ΑΘΗΝΑ. Με 24 ώρες γεμάτες συζητήσεις, παρουσιάσεις, προβληματισμό για την επόμενη μέρα της δημοσιογραφίας, τους «Διαλόγους» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), μουσική και προβολές ανακοίνωσε σήμερα επίσημα την έναρξη της λειτουργίας του τo iMEdD – Incubator for Media Education and Development.

Το iMEdD είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το ΙΣΝ.

Ο οργανισμός έχει την έδρα του στην Αθήνα, και προσβλέπει στην προαγωγή και ενίσχυση της διαφάνειας, της εγκυρότητας, της ανεξαρτησίας και της αριστείας στη δημοσιογραφία.

O πρώτος άξονας της δράσης του είναι το Ideas Zone, ένα πρόγραμμα ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών και εμπειρίας από εγνωσμένου κύρους επαγγελματίες του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα Ideas Zone απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους και επαγγελματίες στον χώρο της δημοσιογραφίας. Ο πρώτος θεματικός κύκλος διάρκειας 3 μηνών θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου με τίτλο «Η επόμενη μέρα: νέα μοντέλα, νέα εργαλεία, νέα πραγματικότητα».

Θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.

Παράλληλα, θα λειτουργεί ως incubator, που θα φιλοξενεί υπάρχοντες οργανισμούς – κερδοσκοπικούς και μη – καθώς και ομάδες ή μεμονωμένα άτομα που έχουν την επιθυμία να δημιουργήσουν έναν νέο οργανισμό ή να υλοποιήσουν ένα καινοτόμο project.

Στόχος του iMEdD είναι να στηρίξει και να αγκαλιάσει αυτές τις ιδέες προσφέροντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία και την τεχνογνωσία ώστε να γίνουν πραγματικότητα. Οι επιλεγμένοι οργανισμοί θα φιλοξενούνται για 9 μήνες ενώ τα projects για 3 μήνες και ο πρώτος κύκλος ξεκινά την 1η Απριλίου.

Στις 15 Φεβρουαρίου, με μια 24ωρη εκδήλωση, την παρουσίαση των δράσεων και προγραμμάτων του iMEdD καθώς και την ξενάγηση στον χώρο, πλαισιώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων, παρουσιάσεων και παράλληλων δράσεων.

Στο επίκεντρο της πρώτης συζήτησης είναι το ντοκιμαντέρ και Visual Storytelling με τους Γιώργο Αυγερόπουλο, ντοκιμαντερίστα και δημοσιογράφο, Άρη Μεσσίνη, Φωτογράφο, Επικεφαλής Φωτογραφικού Τμήματος Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Ελλάδα, Γιάννη Παπαδόπουλο, δημοσιογράφο της εφημερίδας «Καθημερινή», Σοφία Παπαϊωάννου, δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής του Alpha 360 μοίρες.

Η δεύτερη αφορά στην ερευνητική δημοσιογραφία με τους Χάρη Καρανίκα, μέλος ICIJ και δημοσιογράφο protagon.gr, Νικόλα Λεοντόπουλο, Δημοσιογράφο, Μέλος Investigate Europe και Ιδρυτή ReportersUnited, Leila Minano, Μέλος Investigate Europe και Θοδωρή Χονδρόγιαννο, Δημοσιογράφο, Inside Story.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται, επίσης, η παρουσίαση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα υποτροφιών του ΙΣΝ στο Graduate School of Journalism, Columbia University μαζί με τη Janine Jaquet, Associate Dean, Graduate School of Journalism, Columbia University.

Επιπλέον, παρουσιάζεται policy report με τίτλο «Η απειλή της παραπληροφόρησης: Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πως μπορούν να απαντήσουν και να ανταποκριθούν οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Reporting on International Affairs, a CSIS Practicum in Journalism με τη δωρεά του ΙΣΝ στο Center for Strategic and International Studies (CSIS) στις ΗΠΑ.

Συμμετέχουν ο Νίκος Παναγιώτου, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ & οι SNF Fellows από το ίδιο Πανεπιστήμιο που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, μαζί με τη Yumi Araki, Senior Producer and Editorial Lead, Andreas C. Dracopoulos iDeas Lab, CSIS.

Στο πλαίσιο της 24ωρης εναρκτήριας εκδήλωσης του iMEdD, οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ του ΙΣΝ πραγματοποιούνται στο χώρο του οργανισμού και, έναν χρόνο μετά την πρώτη τους συζήτηση για τη Δημοσιογραφία, ανοίγουν ξανά το διάλογο με τους Ανδρέα Δρακόπουλο, Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ηλιάνα Μάγρα, δημοσιογράφο The Νew Υork Τimes, Τάσο Τέλλογλου, δημοσιογράφο, Bertrand Pecquerie, CEO του Global Editors Network, Marija Ristic, Regional Director του BIRN – Balkan Investigative Reporting Network, και σε ρόλο συντονίστριας η δημοσιογράφος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD, Άννα – Κύνθια Μπουσδούκου.

Παράλληλα, στον χώρο υπάρχει έκθεση με φωτογραφίες Ελλήνων φωτορεπόρτερ με διεθνείς διακρίσεις, γελοιογραφίες Ελλήνων γελοιογράφων, προβολές ντοκιμαντέρ, προβολές ταινιών με θέμα τη δημοσιογραφία καθώς και συνδέσεις με δημοσιογράφους και επιστήμονες από διαφορετικά μέρη του πλανήτη μέσω του Shared Portal, μιας πρωτοβουλίας που φέρνει σε επαφή ανθρώπους από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να συζητήσουν και να προβληματιστούν για θέματα κοινωνικού, γεωπολιτικού, επιστημονικού και φυσικά δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του νέου οργανισμού, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD, Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου, δήλωσε: «Στόχος του iMEdD είναι να αποτελέσει ένα πεδίο έμπνευσης και δημιουργίας για τους δημοσιογράφους προάγοντας την ανεξαρτησία και την εγκυρότητα. Ο Οργανισμός εδρεύει στην Αθήνα όμως ο προσανατολισμός του είναι διεθνής, προσβλέποντας στη δημιουργία και τη συμμετοχή σε παγκόσμια δίκτυα και πρωτοβουλίες επαγγελματιών του χώρου. Μέσω των προγραμμάτων μας θα παρέχονται σύγχρονα εργαλεία δημοσιογραφίας παραμένοντας ταυτόχρονα πιστοί στις βασικές αρχές και την δεοντολογία του επαγγέλματος.»

Ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, δήλωσε: «Η ανεξάρτητη, έγκυρη, διαφανής και δυνατή Δημοσιογραφία είναι προϋπόθεση και ένδειξη μιας προηγμένης κοινωνίας που σκέφτεται, δρα και αντιδρά, ενημερωμένα και συνειδητά και, πρωτίστως, προς όφελος του κοινού καλού. Ο ρόλος του ΙΣΝ στη στήριξη αυτού του νέου εγχειρήματος είναι να συμβάλλουμε ώστε το iMEdD, και κατ’ επέκταση όλοι οι επωφελούμενοι από τις υπηρεσίες και τα προγράμματά του, να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους, χωρίς άλλες δεσμεύσεις ή αδιαφανή κίνητρα».

Στόχος του iMΕdD, που ξεκίνησε σήμερα επίσημα την πορεία του, είναι μέσω της διάδρασης όλων των συμμετεχόντων στα προγράμματα του οργανισμού να χτιστεί μια καινοτόμος και δημιουργική κοινότητα ανεξάρτητων δημοσιογράφων και επαγγελματιών του χώρου. Οι αιτήσεις για τα προγράμματα που ξεκινούν την 1η Απριλίου καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα iMEdD.org. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 28 Φεβρουαρίου.

Σχετικά με το iMEdD

Το iMEdD είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αποστολή του είναι η προαγωγή και ενίσχυση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και της ανεξαρτησίας στη δημοσιογραφία με βασικό μέλημα την αξιοκρατία και την αριστεία.

Στόχος του iMΕdD είναι να δημιουργηθεί ο πυρήνας της σύγχρονης δημοσιογραφίας και μια ισχυρή κοινότητα ανεξάρτητων επαγγελματιών των media μέσα σε ένα φιλόξενο χώρο που ευνοεί τις συνεργασίες και την ανάπτυξη ιδεών και νέων εγχειρημάτων, με αρωγό την πιο σύγχρονη τεχνολογία.

Ο οργανισμός ακολουθεί διεθνή πρότυπα και συνεργάζεται με την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, άλλους αντίστοιχους διεθνείς φορείς, καθώς και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Η δραστηριότητά του αναπτύσσεται, στα πρώτα του βήματα, σε δύο βασικούς άξονες, το Ideas Zone και το Incubator.