Η Laura Pontikes κατηγορεί κορυφαίο καρδινάλιο ότι απέρριψε κατηγορίες σεξουαλικής φύσης

ΧΙΟΥΣΤΟΝ. Κριτική ασκείται στον κορυφαίο καρδινάλιο της Καθολικής Εκκλησίας στις ΗΠΑ καθώς κατηγορείται πως δεν διαχειρίστηκε σωστά μία υπόθεση με καταγγελίες σεξουαλικής φύσης, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται υφιστάμενός του.

Ειδικότερα, η 55χρονη Laura Pontikes, σύζυγος του George Pontikes, από το Χιούστον, κατηγορεί τον καρδινάλιο Daniel DiNardo, για αμέλεια στην υπόθεσή της, καθώς η ίδια κατήγγειλε τον ιερέα Frank Rossi στην Αρχιεπισκοπή του Galveston-Houston τον Απρίλιο του 2016 (σ.σ. ο «Ε.Κ.» δεν κατάφερε να επιβεβαίωσει μέχρι αυτή την ώρα ελληνικές ρίζες της οικογένειας Pontikes).

Η κ. Pontikes, μητέρα τριών παιδιών, στέλεχος σε κατασκευαστική, είπε πως ο ιερέας την χειραγώγησε σε σεξουαλική σχέση, ακόμη και όταν συμβούλευε τον άντρα της για το γάμο τους, άκουγε τις εξομολογήσεις της και ζητούσε τις δωρεές τους.

Οι κατηγορίες αυτές, επεσήμανε το «ΑΡ», εναντίον του καρδινάλιου DiNardo έρχονται μόλις μία εβδομάδα πριν ηγηθεί μίας συνάντησης επισκόπων των ΗΠΑ για να υιοθετηθούν νέα μέτρα ώστε κορυφαίοι της Εκκλησίας να καταστούν υπόλογοι για σεξουαλική κακομεταχείριση ή συγκάλυψή της.

Η υπόθεση

Η Pontikes κατήγγειλε τον Rossi, για χρόνια πρωτοσύγκελο και γενικό επίτροπο της Αρχιεπισκοπής, ότι την αποπλάνησε όταν αποτάθηκε σε αυτόν για πνευματική συμβουλευτική, σε κάποιο σημείο που δεν ήταν το καλύτερο στη ζωή της.

Η Pontikes παρέδωσε την Αρχιεπισκοπή και στο «AP» ηλεκτρονική αλληλογραφία 7 ετών με τον Rossi για να δείξει πόσο συναισθηματικά εξαρτημένη ήταν σε αυτόν.

«Πήρε μία γυναίκα που πήγε στην εκκλησία πραγματικά αναζητώντας για τον Θεό, και με πήρε για τον εαυτό του», δήλωσε η 55χρονη.

Ο DiNardo αρχικά την αποκάλεσε «το θύμα» και την ευχαρίστησε που βγήκε εμπρός και μίλησε. Το προσωπικό του, της είπε ότι ο Rossi δεν θα είναι ποτέ ιερέας ή σύμβουλος γυναικών ξανά, σύμφωνα με την ίδια.

Αλλά λίγους μήνες αργότερα, ο DiNardo επέτρεψε στον Rossi να αναλάβει μία νέα «αποστολή» ως πάστορας στην Our Lady of the Pines στο Woodville του Τέξας.

Η Αρχιεπισκοπή ανέφερε στο «ΑΡ» πως η σχέση ήταν συναινετική. Σε δήλωση, επεσήμανε ότι ο DiNardo, έβαλε τον Rossi, 62 ετών, σε άδεια αφού έλαβε την καταγγελία και τον επανέφερε σε ενεργό ρόλο χωρίς περιορισμούς σε νέα επισκοπή, βασιζόμενος σε συστάσεις από ένα «out-of-state» πρόγραμμα «ανανέωσης» για κληρικούς το οποίο είχε αυτός ολοκληρώσει.

Η Αρχιεπισκοπή του DiNardo σημείωσε ότι ενημέρωσε τον νέο επικεφαλής του Rossi, τον Επίσκοπο Beaumont Bishop, Curtis Guillory, για την παραβίαση του όρκου της αγνότητας και το χρόνο που εξέτισε στο πρόγραμμα.

Την Τρίτη, αφού το «AP» ειδοποίησε την Εκκλησία πως ετοίμαζε ένα άρθρο, ο Guillory ανακοίνωσε πως θέτει τον Rossi σε προσωρινή άδεια. Η άδεια θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της έρευνας για έγκλημα, σε σχέση με σεξουαλική κακομεταχείριση που ξεκίνησε η αστυνομία του Χιούστον μετά από καταγγελία της Pontikes για τον Rossi τον Αύγουστο.

Ο δικηγόρος του Rossi, Dan Cogdell, δήλωσε ότι ο ιερέας συνεργάζεται πλήρως στην έρευνα και συναντήθηκε με αστυνομικούς, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Το που έχει επικεντρωθεί η έρευνα παραμένει άγνωστο, αλλά ο νόμος του Τέξας, αναφέρει ότι η σεξουαλική επαφή με έναν ενήλικα είναι χωρίς συναίνεση αν ένας κληρικός εκμεταλλευτεί τη συναισθηματική εξάρτηση ενός ατόμου προς αυτόν σε μία σχέση πνευματικής συμβουλευτικής, υπογράμμιζε το «ΑΡ».

Ο καθολικός θεραπευτής της Pontikes, Dr. Ken Buckle, σε κατάθεση υπό όρκο, είπε πως η γυναίκα ήταν σε κρίση αφού είχε «αποπλανηθεί, προδοθεί και τελικά γίνει σεξουαλικό θύμα» από τον Rossi και πως η απόφαση της Αρχιεπισκοπής να επανατοποθετήσει τον ιερέα σε άλλη ενορία ήταν «ιδιαίτερα τρομακτικό» γι αυτή, καθώς ένιωθε πως αποτελούσε κίνδυνο για άλλες γυναίκες.

Η Pontikes είπε ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί και πως ελάχιστα μπορούσε να εργαστεί μετά την προδοσία του Rossi και της Αρχιεπισκοπής. «Δεν πρόκειται να παίξουν με τη ζωή μου με αυτό τον τρόπο», δήλωσε η Pontikes. «Απλά δεν μπορούν να ξεφύγουν με αυτό».

Το «ΑΡ» επεσήμανε πως είναι η πιο πρόσφατη υπόθεση με κάποιο θύμα να επικρίνει την διαχείριση του DiNardo και της Αρχιεπισκοπής, που είναι γνωστή για τη μυστικότητα σε αυτά τα ζητήματα σε ομάδες που στηρίζουν θύματα.

Εισαγγελείς έκαναν έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Αρχιεπισκοπής το Νοέμβριο αφού ο DiNardo άφησε σε ενορία έναν ιερεά που κατηγορούνταν και τώρα έχει καταδικαστεί για ασεβείς πράξεις σε ανήλικα. Τα δύο θύματα σε αυτή την υπόθεση λένε πως ο DiNardo αγνόησε τους ισχυρισμούς τους.

Η Pontikes γνώρισε πρώτη φορά τον Rossi σε εξομολόγηση στην καθολική εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ του Αρχάγγελου το Δεκέμβριο του 2007. Ο τρόπος του «έσπασε τον πάγο» και σύντομα ο χαμογελαστός και χαρισματικός ιερέας την αποκαλούσε «Laura dear» (Λόρα αγαπητή) και έδινε το «παρών» σε οικογενειακά δείπνα.

Ενεργά αποσπούσε δωρεές, μεταξύ των οποίων για μία φιλόδοξη εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων για την αναδόμηση της οικίας του ιερέα της ενορίας. Συνολικά η Pontikes εκτιμά πως το ζευγάρι έδωσε στην εκκλησία πάνω από 2 εκατ. δολάρια σε 9 χρόνια.

Εχοντας προβλήματα στην εργασία και το γάμο της η Pontikes τηλεφωνούσε ή έστελνε emails στον Rossi πολλές φορές την ημέρα και αυτός απαντούσε με την προσοχή που αυτή επιζητούσε.

Εντός ενός χρόνου αναρωτιόταν για τα συναισθήματά της που αναπτύσσονταν για τον Rossi, αλλά αυτός τη διαβεβαίωσε πως αυτή η εγγύτητα είναι συνηθισμένη σε πνευματική καθοδήγηση.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του για πνευματική συμβουλευτική, στις 4 Δεκεμβρίου 2012, στο γραφείο του, σύμφωνα με την Pontikes, ο Rossi ξεκίνησε μία σωματική σχέση, με ένα «στενό», σεξουαλικό εναγκαλισμό. Την επόμενη ημέρα, ο Rossi ξεκίνησε επικοινωνία με email με θέμα «ευλογίες».

«Ηταν υπέροχο να επισκεφτώ μαζί σου χθες και να συνεχίσω να ξετυλίγω την αγάπη του Θεού στις ζωές μας», έγραψε.

Η ίδια είπε πως ακολούθησαν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Rossi την οδήγησε σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του κατά τη διάρκεια πνευματικής καθοδήγησης στο γραφείο του.

Ο σύζυγος της Pontikes, George, άρχισε να απευθύνεται στον Rossi για βοήθεια την Ανοιξη του 2013, λόγω της αυξανόμενης απόστασης της συζύγου του και ευερεθιστότητας.

«Ξέρω ότι η Laura σ’ ακούει», έγραψε ο George Pontikes στον Rossi τον Απρίλιο του 2013.

Ο Rossi απάντησε την ίδια μέρα: «Νιώθω ότι βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης λόγω του άγχους».

Δύο εβδομάδες αργότερα, ο George Pontikes ζήτησε ξανά βοήθεια από τον Rossi: «Σε εμπιστεύεται».

Τέσσερις μέρες έπειτα, μία Παρασκευή βράδυ, αφού ο George είχε πέσει για ύπνο, ο ιερέας και η ενορίτισσα, ολοκλήρωσαν τη σχέση, σύμφωνα με την Laura Pontikes.

Ηταν η πρώτη από σχεδόν μισή ντουζίνα σεξουαλικές συνευρέσεις για πάνω από ένα χρόνο, είπε η ίδια. Η Αρχιεπισκοπή αμφισβήτησε τη δήλωσή της, αναφέροντας πως οι δύο δεν είχαν ποτέ συνερευθεί σεξουαλικά.

Η Pontikes έθεσε την υπόθεσή της και στο Βατικανό. Είπε ότι ο Rossi την είχε απαλλάξει από τις σεξουαλικές αμαρτίες της σε εξομολόγηση, κάτι που απαγορεύεται και για το οποίο ο DiNardo δε τη ρώτησε ποτέ.

Η Αρχιεπισκοπή ανέφερε ότι ο Rossi ποτέ δεν άκουσε την εξομολόγησή της ενώ είχαν, ή μετά τις σωματικές σχέσεις.

Ωστόσο, αρκετές αναφορές σε εξομολόγηση έχουν βρεθεί στην αλληλογραφία μέσω emails που παρέδωσε η Pontikes στην Αρχιεπισκοπή.

Ο εκπρόσωπος του Βατικανού ανέφερε ότι η καταγγελία της Pontikes εξετάζεται.