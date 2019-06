Θεατρικό έργο το πόρισμα Μόλερ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το πόρισμα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μόλερ για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016 μεταφέρεται στο θεατρικό σανίδι, με πλειάδα αστέρων στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, ο Μαρκ Χάμιλ, η Αλίσα Μιλάνο και η Ανέτ Μπένινγκ είναι μεταξύ των περίπου 20 ηθοποιών που συμμετείχαν τη Δευτέρα στην ανάγνωση της έκθεσης στην Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Το έργο «Η έρευνα: Η αναζήτηση της αλήθειας σε δέκα πράξεις» (The Investigation: A Search for the Truth in Ten Acts), του θεατρικού συγγραφέα Ρόμπερτ Σένκαν, είναι μια διασκευή της έκθεσης του Μόλερ.

Στις 448 σελίδες αυτού του κειμένου, ο ειδικός εισαγγελέας περιέγραψε τα συμπεράσματά του μετά από τις έρευνες που έκανε επί δύο χρόνια για τις επαφές των συνεργατών του Ντόναλντ Τραμπ με Ρώσους και τις προσπάθειές του, μετά την εκλογή του στην προεδρία, να παρεμποδίσει την έρευνα.

Η παράσταση, για μία και μοναδική βραδιά, οργανώνεται από την Law Works, σκοπός της οποίας είναι να εκπαιδεύει το κοινό για την ακεραιότητα του δικαστικού συστήματος στις ΗΠΑ. Μεταδόθηκε μάλιστα ζωντανά από τον ιστότοπό της οργάνωσης.

Στην ανάγνωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Κέβιν Κλάιν, Τζον Λίθγκοου, Σιγκούρνεϊ Γουίβερ και Ζάκαρι Κουίντο, ερμηνεύοντας κάποιους από τους δεκάδες μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων και κυβερνητικών.