Θερίζουμε την θύελλα

«Οποιος σπέρνει τον άνεμο θερίζει τη θύελλα», λέει ο πάνσοφος λαός. Πρόκειται για μια ρήση την οποία επικαλούμαστε για να περιγράψουμε καταστάσεις όπως την προχθεσινή στην ελληνοκρατούμενη Αστόρια.

Βάνδαλοι –αγνώστου μέχρι στιγμής ταυτότητας– έγραψαν με μπλε γράμματα στο άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου «Μην τιμάτε την γενοκτονία. Γκρεμίστε το» (Don’t honor genocide. Take it down).

Είναι η δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα που τα αγάλματα του Κολόμβου πέφτουν θύμα βανδάλων.

Και για να είμαστε ειλικρινείς δεν είναι η πρώτη, αλλά η τέταρτη φορά που το άγαλμα του Κολόμβου δέχεται επίθεση, διότι προηγήθηκαν οι «επιθέσεις» του Δημάρχου της Νέας Υόρκης Μπιλ Ντε Μπλάσιο και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μελίσα Μαρκ Βιβερίτο που τάχτηκαν υπέρ του ξηλώματος των αγαλμάτων σε ακίνητα του δήμου.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που αυτοί οι δύο αιρετοί προκαλούν το κοινό αίσθημα.

Προηγήθηκε η προκλητική υποστήριξη στο «Black lives matter» η οποία προκάλεσε την αγανάκτηση των αστυνομικών. Είναι προφανές ότι δεν είναι τυχαία η στάση τους σε ζητήματα που έχουν ήδη διχάσει την κοινή γνώμη.

Ποντάρουν στις ψήφους αυτών των κινημάτων και σπέρνουν τον άνεμο.

Καιρός είναι να θερίσουν οι ίδιοι τη θύελλα των ανέμων που έσπειραν.

Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον ο Μπιλ Ντε Μπλάσιο δεν θα προλάβει να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στην πόλη μας.

Η 7η Νοεμβρίου και η ώρα του κυρίαρχου λαού δεν είναι μακριά.

Δ. Τ.