Θερμή υποδοχή στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο

ΣΥΔΝΕΫ- Θερμή υποδοχή επιφυλάχθηκε στον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στο αεροδρόμιο του Σύδνεϋ. Τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο υποδέχθηκαν οι βοηθοί Επίσκοποι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ο κλήρος, οι μοναστικές αδελφότητες, ο ευσεβής λαός και εκπρόσωποι κρατικών και πολιτικών αρχών, ενώ μικρά παιδιά ντυμένα με παραδοσιακές ελληνικές ενδυμασίες που πρόσφεραν ανθοδέσμες.

Μόλις εμφανίσθηκε ο Αρχιεπίσκοπος οι ιερείς και οι ιεροψάλτες άρχισαν να ψάλλουν το απολυτίκιο «Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών», ενώ οι ομογενείς που είχαν συγκεντρωθεί αναφωνούσαν την ιαχή Αξιος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος φανερά συγκινημένος από την θερμή υποδοχή ευχαρίστησε όλους, ενώ τόνισε ότι τους αναμένει στο χαρμόσυνο γεγονός της ενθρονίσεώς του.

«Έφτασα στην ευλογημένη γη της Αυστραλίας και βλέπω όλους εσάς για πρώτη φορά, όμως νιώθω ότι σας γνωρίζω χρόνια» ανέφερε μεταξύ άλλων ο νέος Αρχιεπίσκοπος.

Επίσης ο κ. Μακάριος τόνισε: «Έρχομαι από μακριά, έρχομαι από την Κρήτη, όμως αισθάνομαι ότι ήρθα στο σπίτι μου!»

«Από σήμερα και μέχρι το τέλος της ζωής μου ανήκω στην Αυστραλία! Δοξάζω το Θεό που με αξίωσε να φέρω τα βήματά μου σε αυτό του ευλογημένο κράτος και κλίνω το κεφάλι μου ενώπιον της Αυστραλιανής σημαίας» υπογράμμισε κλείνοντας ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είναι εκ των πλέον λογίων ιεραρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ειδικεύεται σε θέματα Βιοηθικής, ενώ έχει κάνει σπουδές και στην Ιατρική. Είναι γνωστός στην Ομογένεια της Αμερικής και ιδιαίτερα της Βοστώνης, όπου σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού και στο πανεπιστήμιο του Harvard.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος (Γρινιεζάκης) γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης τω 1973. Τυγχάνει πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

Μετεκπαιδεύτηκε στη Χριστιανική Ηθική στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ (Master of Sacred Theology), στην Ιστορία της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ (Master of Arts) και στη Βιοηθική στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Master of Bioethics).

Το 2002 υπέβαλε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό τον τίτλο «Κλωνοποίηση: Θεραπευτικαί και αναπαραγωγικαί προοπτικαί και ενδεχόμεναι συνέπειες αυτής» και αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Ιατρικής με τον βαθμό «άριστα».

Από το 2003 διδάσκει στην Πατριαρχική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης, διετέλεσε δε επισκέπτης καθηγητής διαφόρων πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων η Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης και οι Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας και Αθηνών.

Τον Μάιο του 2015 εξελέγη πρώτος κοσμήτωρ του Τμήματος Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας της Αυτονόμου Εκκλησίας της Εσθονίας. Εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε διάκονος την 18η Οκτωβρίου 1993, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος την 25η Ιουνίου 1997, προεχειρίσθη δε σε αρχιμανδρίτη την 23η Απριλίου 1998, στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, ενώ την Κυριακή του Πάσχα του 2008, η ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος του απένειμε το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου στο Φανάρι.

Υπηρέτησε σε πολλές επιτελικές θέσεις στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης μέχρι και την «εις επίσκοπον εκλογή του». Ίδρυσε και διευθύνει την Εκδοτική Σειρά «Παντοδαπά της Βιοηθικής», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία το 2009 τον όρισε μέλος στην Πανορθόδοξο Επιτροπή Βιοηθικής.

Την 27η Απριλίου 2015 εξελέγη παμψηφεί από της Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου επίσκοπος Χριστουπόλεως, χειροτονηθείς στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου, την 16η Μαΐου του ιδίου έτους, από τον αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου, αναλαμβάνοντας τα υπό του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και της Μεγάλης Εκκλησίας καθήκοντα στην Εκκλησία της Εσθονίας, προκειμένου να οργανώσει το θεολογικό και κατηχητικό έργο της.

Μετείχε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κρήτη, το 2016, ως σύμβουλος της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.