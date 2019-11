Θετικός ο απολογισμός της επιχειρηματικής αποστολής της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών στην Αμερική

ΑΘΗΝΑ. Θετικός χαρακτηρίζεται ο απολογισμός της επιχειρηματικής αποστολής της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) στην Αμερική, την εβδομάδα 15-20 Νοεμβρίου, 2019.

Στην αποστολή συμμετείχαν επιχειρηματίες της ΕΕΝΕ από τους κλάδους των κατασκευών, της τεχνολογίας, άμυνας και αεροδιαστημικής, καθώς και υπηρεσιών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι ακόλουθοι επιχειρηματίες: Κρίστιαν Χατζημηνάς (πρόεδρος του EFA GROUP), Ναταλία Βαγιωνή (CEO, Fresh Line), Αλέξανδρος Σακελλαρίου (Managing Director, Paradox Kinetics), Ευάγγελος Γκιζελής (CEO, Gizelis Robotics), Νίκος Αναστασίου (Manager, Epexyl – Architectural Wood Works) και Αλεξάνδρα Προκάκη (Managing Director, Prokaki).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, αφετηρία του ταξιδιού ήταν το Σικάγο με τη συμμετοχή της ΕΕΝΕ στο «Wings Τo Cure Gala» που διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του ιδρύματος «Hippocratic Cancer Research Foundation» για την έρευνα στην καταπολέμηση και αντιμετώπιση του καρκίνου με επικεφαλής τον Δρ. Λεωνίδα Πλατανιά, καθηγητή Ογκολογίας, διευθυντή και Ερευνητή στο Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center του Πανεπιστημίου Northwestern. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν σημαίνουσες προσωπικότητες όπως ο Αρχιεπίσκοπος Aμερικής, Ελπιδοφόρος, πολιτικοί και γερουσιαστές μεγάλης επιρροής των ΗΠΑ, αντιπρόσωποι της κυβέρνησης και πρέσβεις, Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες, εξέχοντες εκπρόσωποι κοινοτήτων και συλλόγων του καλλιτεχνικού χώρου, καθώς και κορυφαίες προσωπικότητες του παγκοσμίου επιστημονικού και ακαδημαϊκού γίγνεσθαι.

O επόμενος προορισμός ήταν η Ουάσιγκτον, με αφορμή το οικονομικό συνέδριο Southeast Europe & East Med: New Strategies – New Perspectives, στις 18-19 Νοεμβρίου, 2019 που διοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα «Καθημερινή», σε συνεργασία με το Hellenic American Leadership Council (HALC), τη δεξαμενή σκέψης στις ΗΠΑ, φορείς και οργανώσεις με τους οποίους η ΕΕΝΕ συνδέεται και υποστηρίζει. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για πρώτη φορά διοργανώθηκε ελληνικό συνέδριο στην Ουάσιγκτον με σκοπό να παρουσιαστούν νέες στρατηγικές και οπτικές που αφορούν τη σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ΗΠΑ και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, με έμφαση στην Ελλάδα.

Η επιτυχημένη αυτή προσπάθεια έφερε στο τραπέζι έναν σημαντικό αριθμό πολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων από την Ελλάδα και την Αμερική, εκπροσώπους από το χώρο της διπλωματίας, το Κογκρέσο, τα think tanks, την ελληνική Ομογένεια και προσωπικότητες των οποίων το έργο τους επηρεάζει ευρύτερα την αμερικανική πολιτική.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι: Αδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χάρης Θεοχάρης, υπουργός Τουρισμού, Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, Γιώργος Κουμουτσάκος, αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρίστος Δήμας, υφυπουργός Ερευνας και Τεχνολογίας και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου.

Από τη μεριά των ξένων ομολόγων τους, το συνέδριο που φιλοδοξεί να γίνει ετήσιο, φιλοξένησε τους: Reince Priebus, τ. προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και πρώην chairman του RNC, Γουίλμπουρ Ρος (Wilbur L. Ross), υπουργό Εμπορίου ΗΠΑ, Φράνσις Φάνον (Francis R. Fannon), υφυπουργό Ενεργειακών Πόρων, Φίλιπ Ρίκερ (Philip T. Reeker), υφυπουργό στο υπουργείο Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, Ελένη Κουναλάκη (Eleni Kounalakis), αντικυβερνήτη της Καλιφόρνια, Κρις Βαν Χόλεν (Chris Van Hollen), γερουσιαστή του Μέριλαντ, Μιχάλη Κράτσιο, επικεφαλής Τεχνολογίας των ΗΠΑ, Αντώνη Διαματάρη, υφυπουργό Εξωτερικών με θέματα Απόδημου Ελληνισμού, τον Ρόμπερτ Μενέντεζ (Robert Menendez), γερουσιαστή των ΗΠΑ και τον Γιώργο Σαρμπάνη (George Sarbani), βουλευτή των ΗΠΑ.

Στόχος της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αποτελεί η ανάπτυξη και η προαγωγή της υγιούς, καινοτόμου και εξωστρεφούς εγχώριας επιχειρηματικότητας, μέσα από τον εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική και οικονομική ηγεσία, τον επιχειρηματικό κόσμο, θεσμικούς παράγοντες και διαμορφωτές κοινής γνώμης. Την ΕΕΝΕ εκπροσώπησε στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της Ενωσης, Κρίστιαν Χατζημηνάς, στην ενότητα που έφερε τον τίτλο «Unleashing the potential of Greece’s economy and the tourism sector».