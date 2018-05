«Θεϊκοί γίγαντες με φουστανέλες» οι Εύζωνες της προεδρικής φρουράς κατά το «ΑΡ» (βίντεο)

Οι Εύζωνες, οι ομογενειακοί σύλλογοι, η νέα γενιά Ελλήνων της Διασποράς, πλήθος κόσμου…Η 5η Λεωφόρος της Νέας Υόρκης αντηχούσε από τον Εθνικό Υμνο, τα εμβατήρια, τις ιαχές και τα συνθήματα υπέρ της Ομογένειας, της Ελλάδας, της Κύπρου. Ο καταγάλανος ουρανός γινόταν ένα με τις γαλανόλευκες…Βίντεο: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη. http://bit.ly/1S3Xy6o.

Posted by Εθνικός Κήρυξ / The National Herald on Monday, April 11, 2016