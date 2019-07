Και επίσημα «πράσινος» ο Φριντέτ

Είναι πλέον οριστικό: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζίμερ Φριντέτ και ενεργοποίησε την μεγάλη βόμβα του καλοκαιριού! Το μεγάλο deal του καλοκαιριού είναι πλέον γεγονός! Μία από τις πιο… δυνατές «βόμβες» των τελευταίων ετών ενεργοποιήθηκε και ο Παναθηναϊκός έντυσε στα πράσινα τον Τζίμερ Φριντέτ, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη με σκοπό να κάνει την διαφορά και να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη.

Ο έμπειρος γκαρντ αφήνει το πρωτάθλημα της Κίνας στο οποίο… διέπρεψε με «φονικά» νούμερα και μετά από 241 ματς στο ΝΒΑ (με Κινγκς, Μπουλς, Πέλικανς, Νικς και Σανς) έρχεται στην Euroleague και στο «τριφύλλι» για να δημιουργήσει ένα… καυτό δίδυμο με τον Νικ Καλάθη κι ο Φριντέτ να ετοιμάζεται να ανοίξει για πρώτη φορά ένα ευρωπαϊκό και ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα του. Μετά από αρκετές ημέρες διαπραγματεύσεων, λοιπόν, οι νταμπλούχοι Ελλάδας έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τον Τζίμερ Φριντέτ και πλέον απομένουν λεπτομέρειες για το σπουδαίο deal! Η γυναίκα του 30χρονου γκαρντ, Ουίτνεϊ, ανέβασε story στο Instagram και κάλεσε τους φίλους της να ρωτήσουν ό,τι θέλουν το ζεύγος. Φυσικά, το… μέλλον του Τζίμερ κυριάρχησε και ο άλλοτε σταρ του πρωταθλήματος της Κίνας απάντησε ξεκάθαρα: «Την επόμενη σεζόν θα πάμε στην Αθήνα και στην Ελλάδα!».

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Τζίμερ Φριντέτ για τα δύο επόμενα χρόνια. Ο Φριντέτ γεννήθηκε στις 25/2/1989 στη New York, έχει ύψος 1.88μ. και καλύπτει τις θέσεις των γκαρντ. Aγωνίστηκε για πέντε χρόνια στο ΝΒΑ, πήρε μέρος σε 235 παιχνίδια της regular season και μέτρησε κατά μέσο όρο 6 πόντους και 1,4 ασίστ. O Αμερικάνος γκαρντ είναι ένας γεννημένος σκόρερ, κάτι που απέδειξε και τη σεζόν 2018-19 όπου έπαιξε στο πρωτάθλημα της Κίνας με τους Shanghai Sharks, έχοντας κατά μέσο όρο 36 πόντους, 5.4 ασίστ και 5.7 ριμπάουντ.

Στο high school πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις και βοήθησε τους Glens Falls το 2006 να πάρουν την τρίτη θέση στο AAU National Championship (σκόραρε 25 πόντους ανά αγώνα). Το 2007 ξεκίνησε τη φοίτησή του στο κολλέγιο Brigham Young University.

Την πρώτη του χρονιά εκεί αγωνίστηκε σε 35 αγώνες και βοήθησε το κολέγιό του να φτάσει στο ρεκόρ 27-8, έχοντας 7 πόντους και 1.7 ασίστ σε 18.5 λεπτά ανά αγώνα.

Στη δεύτερη χρονιά του παρουσιάστηκε αρκετά βελτιωμένος, καθώς είχε 16.2 πόντους και 4.1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 33 ματς.

Στην τρίτη του σεζόν ο Τζίμερ Φριντέτ ήταν ακόμα καλύτερος δεδομένου πως σε 34 αγώνες και σε 31.1 λεπτά χρόνου συμμετοχής σκόραρε 22.1 πόντους, μάζεψε 3.1 ριμπάουντ και μοίρασε 4.7 ασίστ ανά παιχνίδι.

Στην τέταρτη χρονιά του στο κολέγιο έκανε νέο ρεκόρ πόντων για το BYU, καθώς σε αναμέτρηση με το New Mexico σημείωσε 52 πόντους, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Danny Ainge. Εκείνη τη σεζόν σε 37 παιχνίδια είχε 28.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ κατά μέσο όρο! Το 2011 επιλέχθηκε στο νούμερο 10 του ΝΒΑ Draft από τους Milwaukee Bucks και στη συνέχεια έγινε ανταλλαγή στους Sacramento Kings.

Ο Αμερικάνος killer φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο επτά πλάτη στους Kings, η οποία έκανε sold out! Στο πρώτο του παιχνίδι απέναντι στους Golden State Warriors είχε 21 πόντους. Στις 2 Μαρτίου του 2014 ο Φριντέτ ‘μετακόμισε’ στους Chicago Bulls, με τους οποίους και δεσμεύτηκε με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Τον Ιούλιο του 2014 υπέγραψε στους New Orleans Pelicans. Τον Δεκέμβριο του 2014 είχε το καλύτερό του παιχνίδι με 14 πόντους στην ήττα από τους San Antonio Spurs. Το επόμενο καλοκαίρι ο Φριντέτ… μετακόμισε στους Spurs και ακολούθως αγωνίστηκε στους Westchester Knicks. Τον Νοέμβριο του 2015 υπέγραψε στους Pelicans πριν επανέλθει στους Westchester Knicks, οπου έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα δύο μέρες αργότερα, σημειώνοντας 37 πόντους και μοιράζοντας 8 ασίστ στη νίκη επί των Grand Rapids Drive με 102–90. Στις 22 Φεβρουαρίου του 2016 υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο με τους New York Knicks.

Μετά το πέρας του συμβολαίου του επέστρεψε στην ομάδα του Westchester. Τον Αύγουστο του 2016 ο Τζίμερ Φριντέτ πήρε μεταγραφή για τους Shanghai Sharks της Κίνας και στην πρώτη του σεζόν αναδείχθηκε MVP της CBA’s International Regular Season, καθώς σε 41 ματς είχε κατά μέσο όρο 37.6 πόντους, 8.2 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ κατά μέσο όρο. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις έφεραν την ανανέωση του συμβολαίου του για δύο ακόμη χρόνια. Στις 11 Νοεμβρίου του 2017 έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων σκοράροντας 75 (!) στην ήττα από τους Beikong Fly Dragons με 137–136. Τη σεζόν 2018-2019 είχε κατά μέσο όρο 36.0 πόντους, 5.4 ασίστ και 5.7 ριμπάουντ! Στις 22 Μαρτίου του 2019 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Phoenix Suns, με τη φανέλα των οποίων αγωνίστηκε σε έξι ματς».