Καλοκαιρινές παραστάσεις στο Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το ταξίδι στον χώρο, τον χρόνο, το φως και το σκοτάδι συνεχίζεται στο Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το καλοκαίρι με 10 παραστάσεις που ξεκίνησαν την Πέμπτη 11 Ιουλίου και ολοκληρώνονται το Σάββατο 10 Αυγούστου.

Οι παραστάσεις αυτές είναι προσανατολισμένες στην αστρονομική παρατήρηση των πλανητών Δία και Κρόνου μέσω του ιστορικού τηλεσκοπίου NEWALL που φέτος συμπληρώνει 150 χρόνια λειτουργίας από το έτος κατασκευής του το 1869.

Η επιτυχία των εκδηλώσεων της επετείου οδήγησε τους υπεύθυνους στο συμπέρασμα πως το ταξίδι θα έπρεπε να συνεχιστεί. «Ο κόσμος – συνολικά 650 άτομα και τις 3 νύχτες -αγκάλιασε την εκδήλωση και έμεινε ενθουσιασμένος τόσο από την συμμετοχή του φορητού πλανητάριου- planetarium on the go, όσο και από την δράση ουρανογραφίας αλλά και την νυχτερινή παρατήρηση του πλανήτη Δία» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αστρονόμος του αστεροσκοπείου δρ. Βαγγέλης Κολοκοτρώνης.

Ο ίδιος επισημαίνει πως το ενδιαφέρον του κοινού για παρόμοιες δράσεις παραμένει αμείωτο από τότε που δημιουργήθηκε το Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης το 1995. «Εκτός του ότι είναι μία από τις αρχαιότερες επιστήμες, καλύπτει και την εσωτερική-φιλοσοφική ανάγκη του ανθρώπου να θέτει ερωτήματα σχετικά με την ίδια του την ύπαρξη, τον ρόλο του ανθρώπου μέσα στο χώρο και τον χρόνο και το νόημα της ζωής» λέει.

Στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, εκτός από τους μεγάλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν και άλλα αντικείμενα του Αττικού ουρανού όπως λαμπρά αστέρια, αμυδρά νεφελώματα, ομάδες αστεριών στην άκρη του Γαλαξία μας και φυσικά την μοναδική μας Σελήνη εάν και εφόσον είναι ορατή και βρίσκεται σε θέση κατάλληλη για παρατήρηση.

Πού επικεντρώνεται όμως το ενδιαφέρον των επισκεπτών; Το ένα πράγμα που ζητούν να μάθουν τα παιδιά, απαντά ο δρ. Κολοκοτρώνης, είναι πώς γίνεται κανείς αστρονόμος. «Με υπομονή» είναι η συμβουλή που τους δίνει εκείνος. Το άλλο που ζητούν να μάθουν εύκολα μπορεί να το φανταστεί κανείς. Υπάρχουν εξωγήινοι; «Η απάντηση είναι “Κοιτάξτε γύρω σας. Είμαστε όλοι”, γιατί η ζωή που ρέει μέσα μας, όσο αφορά την χημική της σύσταση, είναι εξωγήινης προέλευσης και φιλοξενείται πολύ βολικά σε αυτόν τον όμορφο και ξεχωριστό πλανήτη που ονομάζουμε Γη» τους λέει.

Οι παραστάσεις ξεκινούν με την παρακολούθηση ταινίας αστρονομικού περιεχομένου αφιερωμένης στην ιστορία του τηλεσκοπίου NEWALL και συνεχίζονται στον χώρο λειτουργίας του τηλεσκοπίου όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρήσουν τα ουράνια αντικείμενα. Όσο αφορά τον Ιούλιο, η ώρα προσέλευσης του κοινού είναι από τις 20:00 ενώ το πρόγραμμα ξεκινά στις 21:00. Για τον Αύγουστο η ώρα προσέλευσης του κοινού είναι από 19:00 και το πρόγραμμα ξεκινά στις 20:00. Μετά από μικρό διάλειμμα, το αστεροσκοπείο θα ανανεώσει το ραντεβού του για το φθινόπωρο.

Info

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άτομα από 10 ετών και άνω και η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ. Κρατήσεις δεν πραγματοποιούνται και τηρείται σειρά προτεραιότητας μέχρι την συμπλήρωση των 125 διαθέσιμων θέσεων.

Οι διαθέσιμες ημερομηνίες του Ιουλίου είναι: Σάββατο 13/7, Κυριακή 14/7, Πέμπτη 18/7, Παρασκευή 19/7 & Σάββατο 20/7

Οι διαθέσιμες ημερομηνίες του Αυγούστου είναι: Σάββατο 3/8, Κυριακή 4/8, Πέμπτη 8/8 & Σάββατο 10/8.

Πληροφορίες στο 210 – 3490022 καθημερινές 9-3μμ.