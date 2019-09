Διαδικασία για την παραπομπή Προέδρου: Πολιτική απόφαση με αβέβαιες συνέπειες (βίντεο)

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοίνωσαν την έναρξη επίσημης έρευνας με το ερώτημα της παραπομπής του Αμερικανού προέδρου, σε συνέχεια των καταγγελιών ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διεξάγει έρευνα εις βάρος του πολιτικού του αντιπάλου Τζο Μπάιντεν, σε μια διαδικασία παραπομπής που θεωρείται απίθανο να οδηγήσει στην απομάκρυνση Τραμπ από την προεδρία.

Σχεδόν 400 μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2020, η ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας, με την οποία η πλειονότητα των Αμερικανών εμφανίζεται να διαφωνεί σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, και συνιστά μια κίνηση υψηλού ρίσκου και στήνει το σκηνικό για μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Κογκρέσου και Λευκού Οίκου ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους.

Σημειώνεται ότι κανένας πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία δεν έχει καθαιρεθεί.

Αυτή, πάντως, θα είναι η πρώτη επίσημη έρευνα στο Κογκρέσο για παραπομπή Αμερικανού προέδρου, μετά από την έρευνα το 1998 εις βάρος του τότε προέδρου Μπιλ Κλίντον με κατηγορίες για ψευδορκία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης αναφορικά με την σχέση που διατηρούσε με την Μόνικα Λεβίνσκι.

Η Βουλή τον Δεκέμβριο του 1998 ψήφισε υπέρ της παραπομπής του Κλίντον, αλλά ο Δημοκρατικός πρόεδρος αθωώθηκε δύο μήνες μετά από την Γερουσία και παρέμεινε στο αξίωμα του.

Η Νάνσι Πελόζι

«Σήμερα ανακοινώνω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ξεκινά μια επίσημη έρευνα επί της διαδικασίας παραπομπής» του κ. Τραμπ δήλωσε την Τρίτη η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι, έπειτα από μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών που είχε με Δημοκρατικούς βουλευτές, δηλώνοντας ότι οι ενέργειες του Τραμπ φέρεται ότι υπομόνευσαν την εθνική ασφάλεια και παραβίασαν το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, ο Τραμπ χαρακτήρισε την έρευνα ένα «ανόητο κυνήγι μαγισσών».

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019