Κατάληψη στο ελληνικό Προξενείο στο Βερολίνο σε αλληλεγγύη στις καταλήψεις

ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Σε κατάληψη των γραφείων του ελληνικού Προξενείου στο Βερολίνο προχώρησε νωρίτερα σήμερα ομάδα περίπου 15 ατόμων, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις καταλήψεις χώρων στην Αθήνα. Η ομάδα κρέμασε από το παράθυρο του Προξενείου μαύρο πανό, με το σύνθημα «Αλληλεγγύη στις καταλήψεις» (Solidarity with the squats) και το σύμβολο της αναρχίας.

Την ίδια ώρα σε ελληνικές ιστοσελίδες αναρτήθηκε κείμενο με τις θέσεις της ομάδας των καταληψιών.

Greek consulate in #Berlin occupied – Solidarity with the squats in #Greece – #antireport – Read here: https://t.co/DyYWc97wSE pic.twitter.com/VwKO0mFCYH

— Enough 14 (@enough14) December 23, 2019