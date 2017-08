Κατάσχεση κρατήρα από το ΜΕΤ – Είχε λεηλατηθεί από τυμβωρύχους στην Ιταλία το ’70

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Για δεκαετίες το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (ΜΕΤ) με περηφάνια εξέθετε στις ελληνορωμαϊκές αίθουσες έναν κρατήρα 2.300 χρόνων, με ζωντανή ζωγραφική που απεικονίζει τον Διόνυσο, θεό της συγκομιδής σταφυλιών, πάνω σε ένα αμαξίδιο που το σέρνει ένας σάτυρος.

Τώρα ο κρατήρας βρίσκεται σε δωμάτιο αποδεικτικών στοιχείων στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Μανχάταν, αφού ερευνητές σιωπηρά ταυτοποίησαν την αρχαιότητά του την περασμένη εβδομάδα, αποδεικνύοντας ότι είχε λεηλατηθεί από τυμβωρύχους στην Ιταλία στη δεκαετία του 1970.

Οι ερευνητές εξέδωσαν ένταλμα προς το ΜΕΤ στις 24 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Νιου Γιορκ Τάιμς», μετά από σύγκριση φωτογραφιών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων που τους έστειλε ερευνητής αρχαιολόγος από την Ευρώπη, ο οποίος ακολουθεί τα ίχνη που οδηγούν σε λεηλατημένες αρχαιολογίες εδώ και μία δεκαετία.

Το Μουσείο ανέφερε ότι έχει παραδώσει τον κρατήρα στους εισαγγελείς την επόμενη ημέρα και προέβλεψε ότι το δοχείο, που χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα να αναμειγνύει νερό και κρασί, θα παραδοθεί τελικά στην Ιταλία. «Το Μουσείο συνεργάστηκε επιμελώς για να εξασφαλίσει μια δίκαιη λύση αυτού του θέματος», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κένεθ Γουέιν (Kenneth Weine), εκπρόσωπος του Μουσείου.

Η περίπτωση αυτή αντικατοπτρίζει απόλυτα την απομάκρυνση από το Μουσείο το 2008 ενός άλλου κεραμικού αγγείου, τον Κρατήρα Ευφρονίου, όταν αποδείχθηκε ότι είχε παρθεί παράνομα από ένα αρχαίο νεκροταφείο στην Ιταλία.

Αξιωματούχοι του ΜΕΤ εξέφρασαν την άποψη όπως και οι άνθρωποι του Νόμου, ότι και οι δύο κρατήρες πέρασαν από τα χέρια του Τζιάκομο Μέντιτσι (Giacomo Medici) ενός 79χρονου Ιταλού εμπόρου τέχνης που συνελήφθη το 1997 και καταδικάστηκε το 2004 για συνωμοσία εμπορίου αρχαιοτήτων.

Ο κ. Μέντιτσι, με τον οποίο επικοινώνησε η «ΝΥΤ» στην Ιταλία, αρνήθηκε οποιοδήποτε ρόλο για τον κρατήρα που κατασχέθηκε στην Ιταλία και τον οποίο το ΜΕΤ αγόρασε έναντι 90.000 δολαρίων το 1989 σε δημοπρασία του Sotheby’s.

Αξιωματούχος του οίκου δημοπρασιών αρνήθηκε να αποκαλύψει τον αποστολέα του κρατήρα, εκφράζοντας προσωπικές ανησυχίες, αλλά δήλωσε ότι ο Sotheby’s δεν είχε υπόψη του κανένα πρόβλημα σχετικά με την προέλευση του κρατήρα όταν χειριζόταν την πώλησή του.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, αν και η αρχαιολογική σημασία του κρατήρα δεν φτάνει στο επίπεδο του πολύ μεγαλύτερου σε αξία Κρατήρα του Ευφρονίου, τον οποίο το ΜΕΤ έστειλε πίσω στην Ιταλία μετά από μια 30χρονη διαμάχη, εν τούτοις το νεοκατασχεθέν αγγείο είναι ένα αξιοθαύμαστα άθικτο αντικείμενο της εποχής που οι Ελληνες αποίκισαν την Ποσειδωνία στην Κάτω Ιταλία στην περιοχή της Καμπανίας, το λατινικό όνομα της οποίας έγινε μετά Πέστουμ (Paestum).

Ο ερευνητής αρχαιολόγος που ιχνηλάτησε τη διαδρομή του κρατήρα του Πύθωνα είναι ο ελληνικής καταγωγής, Χρήστος Τσιρογιάννης, λέκτορας στην Ενωση για Ερευνα Εγκλημάταν κατά της Τέχνης (Αssociation for Research Into Crimes Against Art), που δημοσίευσε τις υποψίες του στο περιοδικό «The Journal of Art Crime» το 2014 και μετά έστειλε τα αποδεικτικά του στοιχεία στο ΜΕΤ.

Αλλά ο Δρ Τσιρογιάννης είπε σε μία συνέντευξη ότι δεν πήρε ποτέ απάντηση από το Μουσείο και ότι πολύ πρόσφατα απογοητεύτηκε όταν δεν αναλήφθηκε κάποια ενέργεια. Ετσι, την Ανοιξη έστειλε τα στοιχεία σε εισαγγελέα στο Μανχάταν, τον ομογενή, Μάθιου Μπογδάνο, που ειδικεύεται στα εγκλήματα τέχνης. Στα στοιχεία συμπεριλαμβάνονταν φωτογραφίες πολαρόιντ που είχαν τραβηχθεί μεταξύ του 1972 και 1995 στις αποθήκες του κ. Μέντιτσι και έδειχναν το αγγείο Πύθωνα καλυμμένο ακόμη με χώμα.