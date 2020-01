Καταπλακώθηκαν πιστοί από κατάρρευση εξέδρας στον εορτασμό των Θεοφανείων στην Αιθιοπία

ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν στην Αιθιοπία μετά την κατάρρευση σήμερα μιας ξύλινης εξέδρας, όπου στέκονταν, καθώς παρίσταντο στους εορτασμούς των Θεοφανείων στην πόλη Γκόνταρ (βόρειο τμήμα).

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 08.00 το πρωί τοπική ώρα (07.00 ώρα Ελλάδας) ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εορτασμοί για τα Θεοφάνεια.

Δύο γιατροί του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Γκόνταρ επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι στην τραγωδία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 3 νεκρούς.

«Αυτήν την ώρα, έχουμε 10 νεκρούς» είπε ένας από τους γιατρούς στο AFP.

Νωρίτερα, ο υπεύθυνος της δημοτικής αρχής της Γκόνταρ για την «ειρήνη και την ασφάλεια» Τέσφα Μεκόνεν έκανε λόγο για 3 νεκρούς, ενώ διευκρίνισε ότι πέντε άνθρωποι έχουν «τραυματιστεί σοβαρά». Υπολόγισε σε περίπου 100 τον συνολικό αριθμό των τραυματιών.

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι επισκέπτονται την Γκόνταρ για την περίσταση, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ασαλέου Γουόρκου, ο επικεφαλής του γραφείου τουρισμού της πόλης.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται πριν από την αυγή κοντά στα λουτρά του Φασιλιντές, μια πέτρινη κατασκευή που φέρει το όνομα του αυτοκράτορα του 17ου αιώνα για να δουν τους πιστούς να βουτούν στο νερό για να γιορτάσουν τη βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό.

Εκατοντάδες εξ αυτών στάθηκαν πάνω σε μια αυτοσχέδια ξύλινη κατασκευή, η οποία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της τελετής, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο AFP.

Epiphany celebrations in Addis Ababa. In Orthodox Christianity, Epiphany is the end of the festive season and marks the baptism of Jesus in the river Jordan. pic.twitter.com/JXpwf83BAa

— Saad Mohseni (@saadmohseni) January 20, 2020