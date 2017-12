Κατηγορίες σε Ελληνοαυστραλό για ναρκωτικά – Κατάσχεση μεθαμφεταμίνης αξίας 1 δισ. δολ.

ΑΔΕΛΑΪΔΑ. Ενας Ελληνοαυστραλός, ο Χρήστος Καφκάκης (Christos Cafcakis) ή «DJ Chris C», ο οποίος είχε γνωριμίες με διεθνούς εμβέλειας αστέρες του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας, είναι μεταξύ των κατηγορούμενων μετά την εξάρθρωση του μεγαλύτερου κυκλώματος μεθαμφεταμίνης στην Αυστραλία, γράφει ο Grant Taylor στην The West Australian.

Εγινε από τις Αρχές κατάσχεση ποσότητας 1,2 τόνων, αξίας 1 δισ. δολαρίων.

Στην προσωπική ιστοσελίδα του ο Χρήστος Καφκάκης στο Facebook, εμφανίζεται σε φωτογραφίες δίπλα στην Whoopi Goldberg και τον Ted Danson, στην Gwen Stefani και στην Dave Grohl, καθώς και τις Heidi Klum, Alessandra Ambrosio, μεταξύ άλλων.

Οι φωτογραφίες, σύμφωνα με το άρθρο, τραβήχτηκαν στο Λος Αντζελες το 2012 όταν ο κ. Καφκάκης ήταν προσκεκλημένος σε βραδιά των Οσκαρ, που είχε διοργανωθεί από τον Elton John για να συγκεντρωθούν χρήματα για την έρευνα κατά του AIDS.

Γίνεται κατανοητό πως κανείς από τις διασημότητες που φωτογραφήθηκε με τον Ελληνοαυστραλό δεν τον είχε συναντήσει πριν από την εκδήλωση αυτή, ούτε συνδεόταν μαζί του, ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδέεται με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

— The West Australian (@westaustralian) December 22, 2017