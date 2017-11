Κικίλιας από Ουάσιγκτον: Υποστηρίζουμε διαχρονικά τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Η Νέα Δημοκρατία έχει υποστηρίξει σθεναρά και διαχρονικά τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, τονίζει ο Βασίλης Κικίλιας σε δηλώσεις του από την Ουάσιγκτον την οποία επισκέπτεται με την ιδιότητα του τομεάρχη Άμυνας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης εγγυάται τη συνέχεια και την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων», προσθέτει.

Αναλυτικά ο κ. Κικίλιας δήλωσε:

«Επισκέπτομαι την Ουάσιγκτον με την ιδιότητα του Τομεάρχη Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής μου στην αμερικανική πρωτεύουσα, πραγματοποιώ συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας.

Οι επαφές μου έχουν ως κύριο στόχο την ενδυνάμωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, που στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας είναι για εμάς στη Ν.Δ., πρωταρχικής σημασίας. Γιατί εκεί που δεν υπάρχει ασφάλεια δε μπορεί να υπάρχουν επενδύσεις και εκεί που δεν υπάρχουν επενδύσεις δε μπορούν να υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Και το ζητούμενο είναι μέσα από τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, να μπορέσει η χώρα μας να βοηθηθεί να βγει από την κρίση και να ευημερήσει ξανά.

Η Νέα Δημοκρατία έχει υποστηρίξει σθεναρά και διαχρονικά τις σχέσεις των δύο χωρών. Και θα συνεχίσει να το κάνει. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης εγγυάται τη συνέχεια και την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων».

Thank you Congressman @PeterRoskam for your leadership on Hellenic issues and taking time to meet and discuss Hellenic-Israeli-American partnership with @Vkikilias pic.twitter.com/grKfc3XtJE

— HellenicLeaders (@HellenicLeaders) November 28, 2017