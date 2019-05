Κραυγή αγωνίας από τους ομογενείς γουναράδες στη Νέα Υόρκη (βίντεο)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την αγωνία για το επαγγελματικό μέλλον τους, το οποίο, εφ’ όσον περάσουν οι θέσεις της PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Ανθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων), προμηνύεται από δυσοίωνο έως καταστροφικό, εξέφρασαν οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία γούνας, μεταξύ των οποίων και πολλοί ομογενείς, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης, έξω από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης.

Η κινητοποίηση έλαβε χώρα εν όψει της επικείμενης ακρόασης των υποστηρικτών της απαγόρευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα, ενώπιον των νομοθετών της πόλης. Οι αντιδράσεις των ακτιβιστών της PETA αφορούν στη φερόμενη κακοποίηση των ζώων, με την καμπάνια να μην αφορά κάποιες περιθωριακές ομάδες, αλλά να υποστηρίζεται από υψηλά ιστάμενους αιρετούς, όπως επίσης και δημοφιλή πρόσωπα του χώρου του θεάματος.

Βίντεο: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη

«Αυτά είναι ψέματα, γιατί η βιομηχανία της γούνας ακολουθεί αυστηρούς κανόνες και είναι συμμορφωμένη περισσότερο από κάθε άλλη βιομηχανία», δηλώνει στον «Ε.Κ.» ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Μηνακάκης, ο οποίος έχτισε την επιχειρηματική σταδιοδρομία του ιδίου και της οικογένειάς του πάνω στη γούνα, κινδυνεύοντας πλέον να απωλέσει την επαγγελματική οντότητά του.

«Εγώ είμαι σε αυτή τη δουλειά από το 1970, δεν ξέρω να κάνω τίποτε άλλο, μόνο γούνες. Εχω φέρει την κόρη μου σε αυτήν τη δουλειά, που έχει αναλάβει την επιχείρηση, διότι εγώ θα βγω στη σύνταξη. Δεν ξέρουμε τίποτε άλλο πέρα από την γούνα. Εαν περάσει η απαγόρευση η εταιρεία μου θα κλείσει. Εχουμε 27 εργάτες σε μισθολόγιο και 11 ως εξωτερικούς συνεργάτες. Οι 38 δουλειές αυτές θα χαθούν», τονίζει ο κ. Μηνακάκης, επισημαίνοντας ότι οι δυο εταιρείες του καταβάλουν ετήσιους φόρους στην Πολιτεία που ανέρχονται στις 200.000 δολάρια, έσοδα που επίσης θα χαθούν.

Από την άλλη πλευρά, η Ευθυμία Ευθυμιάδη κάνει λόγο για «έλλειμμα ενημέρωσης» από πλευράς των αρμοδίων φορέων, προβλέποντας ολέθριες συνέπειες για πολλές οικογένειες στη Νέα Υόρκη.

«Θα ήθελα να πω στους φορείς ότι πρέπει να ενημερωθούν καλύτερα, διότι δεν γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι η διαδικασία της γούνας. Εάν καταφέρουν να διώξουν την γούνα από τη Νέα Υόρκη, θα μείνει πολύς κόσμος χωρίς δουλειά, μεταξύ των οποίων και πολλοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν να κάνουν κάτι άλλο. Είναι σαν δικτατορία. Ελπίζω να μην περάσει. Πρέπει ο κόσμος να έχει την ελευθερία της επιλογής», είπε η κ. Ευθυμιάδη.

«Οι άνθρωποι θα χάσουν τα σπίτια τους»

Μεταξύ των παρόντων στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας ήταν και ο Γιάννης Γιωτίτσας, με καταγωγή από την Καστοριά. Ο κ. Γιωτίτσας, ο οποίος διανύει το 70ό έτος της ηλικίας του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των συναδέλφων του στην κινητοποίηση, ενώ αναρωτήθηκε πώς ακριβώς θα μεριμνήσουν οι φορείς για την επαγγελματική αποκατάσταση του ιδίου και άλλων εργαζόμενων της ηλικίας του, οι οποίοι ειδικεύτηκαν σε μια συγκεκριμένη εργασία, η απαγόρευση της οποίας έρχεται ως «κεραυνός εν αιθρία».

«Θυμάμαι την 7η Λεωφόρο να είναι γεμάτη Ελληνες. Σήμερα είμαι 70 χρονών. Ας μου πουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να σταματήσουν την γούνα, τι δουλειά θα κάνω. Οχι μόνο εγώ, όλοι εμείς που είμαστε εδώ σήμερα», τονίζει ο κ. Γιωτίτσας, ενώ ο Δημήτρης Σιαμπούλης προειδοποιεί ότι ορισμένοι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν μέγιστα προβλήματα επιβίωσης.

«Αν χάσουμε τις δουλειές μας, μερικά άτομα θα χάσουν και τα σπίτια τους. Εχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Εκτός αυτού, η Πολιτεία θα χάσει μεγάλα έσοδα από τους φόρους, δισεκατομμύρια δολάρια», είπε ο κ. Σιαμπούλης.

Εκτός από τη Νέα Υόρκη, η PETA έχει προωθήσει την παύση της πώλησης ενδυμάτων γούνας και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Λος Αντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, όπου οι βιομηχανίες θα κατεβάσουν ρολά, οριστικά, έως το 2020.

«Για τον βασανισμό των ζώων, επειδή πήγαινα οκτώ χρόνια συνεχόμενα στην Φινλανδία, έχω δει ακριβώς πώς εκτρέφονται και πώς τα σκοτώνουν. Ολα γίνονται με ηλεκτροσόκ», σχολιάζει ο κ. Γιωτίτσας.

Στην αντίπερα όχθη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κόρεϊ Τζόνσον, υποστηρίζει με θέρμη την επικείμενη απαγόρευση, τονίζοντας ότι «η θανάτωση των ζώων είναι ανήθικη».

«Θεωρώ την θανάτωση των ζώων για το δέρμα τους ως ηθικά λανθασμένη. Εχουμε προχωρήσει και θεωρώ πλέον ότι είναι περιττή. Τόσοι και τόσοι σχεδιαστές δεν χρησιμοποιούν γούνα, συνεπώς θα πρέπει να εστιάσουμε σε εναλλακτικές λύσεις και να σταματήσουμε να σκοτώνουμε τα ζώα μόνο και μόνο για να δημιουργήσουμε είδη πολυτελείας», επέμεινε ο κ. Τζόνσον, σε δηλώσεις του στο «AM New York».

Οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.