Κραυγή αγωνίας για τον Ελληνισμό από τη μητέρα του νέου που έχασε τη ζωή του στου Φιλοπάππου

«Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ» : ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

Αγαπητοί συμπατριώτες μας, ομογενείς, ομόθρησκοι και ομόγλωσσοι Απόδημοι Έλληνες,

Με ιδιαίτερη συγκίνηση απευθύνομαι σε σας, επειδή τόσο εγώ όσο και ο σύζυγός μου έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, γνωρίζουμε πολύ καλά όχι μόνον την ευαισθησία και την αγάπη σας αλλά και τον σεβασμό και την νοσταλγία που τρέφετε για την κοινή μας Πατρίδα, την Ελλάδα. Για τα ιερά χώματα του τόπου που μας γέννησε και μας κληροδότησε το βαρύ φορτίο αυτής της τεράστιας εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο, δυστυχώς, στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα αντιμετωπίζεται ως βαρίδι.

Παίρνω το θάρρος να σας απευθυνθώ ορμώμενη όχι μόνο από το τραγικό περιστατικό που συνέβη στην οικογένειά μου. Αλλά, κυρίως, για να σας εκθέσω το στάδιο της απόλυτης παρακμής και σήψης, στο οποίο έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία, απότοκο των πολιτικών επιλογών που έχουν εφαρμοσθεί επί σειρά ετών στην Πατρίδα μας, με αποκορύφωμα τις τακτικές της σημερινής Κυβέρνησης.

Το περασμένο καλοκαίρι, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, ο 25χρονος γιος μου Νικόλας Μουστάκας, δέχθηκε εγκληματική επίθεση από τρεις αλλοδαπούς στον λόφο του Φιλοπάππου. Μέσα σε έναν οργανωμένο κηρυγμένο και με μεγάλη επισκεψιμότητα αρχαιολογικό χώρο στην καρδιά της Αθήνας. Οι κακοποιοί του επιτέθηκαν αρχικά για να του πάρουν το κινητό και το πορτοφόλι, αλλά τελικά δεν ασχολήθηκαν με αυτά, γιατί μόλις αντιλήφθηκαν τον σταυρό που φορούσε, άρχισαν να τον σπρώχνουν με ιδιαίτερη σκληρότητα και στο τέλος, αφού του τον απέσπασαν βιαίως, τον έσπρωξαν σε γκρεμό ύψους 25 μέτρων, με συνέπεια να χάσει την ζωή του με τον πιο τραγικό τρόπο.

Ο Νικόλας, στα 21 του χρόνια, ακολούθησε και αυτός τους χιλιάδες συνομηλίκους του που, διωγμένοι από την ίδια τους την Πατρίδα, έπαιρναν τον δρόμο της ξενιτειάς για ένα «καλύτερο αύριο», και εγκαταστάθηκε στην Σκωτία, όπου σπούδαζε και εργαζόταν προσπαθώντας να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Και, πράγματι, μόχθησε πολύ, αλλά κατάφερε να πάρει το πτυχίο του και να βρει μια καλή δουλειά στο Hilton της Γλασκώβης. Επιθυμώντας να συνεχίσει τις σπουδές του, είχε αποφασίσει να κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Hospitality Management, το οποίο θα άρχιζε στις 27 Αυγούστου. Μόλις λίγες μέρες μετά τον τραγικό θάνατό του.

Το περασμένο καλοκαίρι είχε επισκεφθεί την Ελλάδα για διακοπές και συνόδευσε μια φίλη του από την Πορτογαλία στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, θέλοντας να της δείξει τις ομορφιές της πόλης που τόσο είχε αγαπήσει.

Απέχοντας για πολύ καιρό από την ελληνική πραγματικότητα, ο Νικόλας δεν γνώριζε ότι ο υπέροχος αυτός αρχαιολογικός χώρος, που απέχει μόλις πέντε λεπτά με τα πόδια από την Ακρόπολη, είχε μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια παγίδα θανάτου. Και, μάλιστα, με την Αστυνομία να κωφεύει και να αδρανεί ακολουθώντας το κυβερνητικό δόγμα ανοχής στην βία και την παραβατικότητα, με την πλήρη κάλυψη του Πρωθυπουργού, και επιτρέποντας σε συμμορίες αλλοδαπών να δρουν ανεξέλεγκτα, τρομοκρατώντας και ληστεύοντας Έλληνες και τουρίστες.

Και οι τρεις αλλοδαποί ήταν σεσημασμένοι κακοποιοί, οι οποίοι, ενώ είχαν συλληφθεί προηγουμένως και μολονότι είχαν δηλώσει άγνωστη διαμονή, είχαν αφεθεί ελεύθεροι να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση. Για τους δύο, Πακιστανικής καταγωγής εγκληματίες, αν και είχε διαταχθεί η απέλασή τους, αυτή ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, επιτρέποντάς τους ουσιαστικά να παραμένουν στην χώρα μας παράνομα και να εγκληματούν κατ’εξακολούθησιν ατιμωρητί. Ο τρίτος εξ αυτών, Ιρακινός υπήκοος, κατά την εξέτασή του δήλωσε : «Στα δυόμισι χρόνια που βρίσκομαι στην Ελλάδα μένω σε σπίτι που μας νοικιάζει το κράτος!!! και δεν εργάζομαι, για να μπορώ να παίρνω το επίδομα του πρόσφυγα».!!!.

Ο ένας Πακιστανός, έχοντας δηλώσει «ανήλικος»!!!, δικάστηκε σε δεκαετή κάθειρξη αλλά με νόμο της παρούσας Κυβέρνησης περί αποσυμφόρησης των φυλακών σε τρία με τέσσερα χρόνια θα κυκλοφορεί και πάλι ελεύθερος ανάμεσά μας. Για τον Νικόλα δεν άξιζε να διαθέσει η Πολιτεία ούτε χρόνο ούτε χρήματα προκειμένου να διαπιστωθεί η ανηλικότητα αυτού του εγκληματία.

Με αφορμή, λοιπόν, αυτή την τραγική και άδικη απώλεια ενός αθώου 25χρονου Έλληνα, θα ήθελα να επισημάνω τις πολιτικές που οδήγησαν στο ίδιο το γεγονός, τις τραγικές ολιγωρίες των υπευθύνων και την εγκληματική τους αμέλεια, η οποία, δυστυχώς, εξακολουθεί και δεν περιορίζεται μόνο στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών της χώρας μας αλλά έχει και εθνικές προεκτάσεις.

Όπως, ασφαλώς, θα γνωρίζετε από το 2010 οι πολιτικές των Μνημονίων μετέτρεψαν την χώρα μας σε όμηρο όχι μόνον των ευρωπαίων «εταίρων» μας και των «δημοσιονομικών πολιτικών» τους, αλλά, κυρίως, επέτρεψαν να γίνουμε βορά στα νύχια ξένων οικονομικών κέντρων, των «αγορών», όπως αναγκαστικά μάθαμε να τα αποκαλούμε. Όλοι αυτοί, συνεπικουρούμενοι από τις πολιτικές των κατά καιρούς εγχώριων κυβερνώντων, επιθυμούσαν διακαώς να καταστεί η Πατρίδα μας μια αποικία χρέους εις το διηνεκές και ο λαός μας να αντιμετωπίζεται με χλευασμό και ειρωνεία οδηγούμενος στην αναξιοπρεπή διαβίωση, στον ευτελισμό της προσωπικότητάς του και στις αυτοκτονίες.

Αλλά, μετά τον οικονομικό πόλεμο και την εξαθλίωση, έχει σειρά ο εθνικός αφανισμός. Και αυτό, είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, το πιο σοβαρό αλλά και άκρως επικίνδυνο. Γιατί τα τελευταία χρόνια στην Πατρίδα μας συντελείται, εκτός όλων των άλλων, ένα τεράστιο έγκλημα απέναντι σε κάθε τι εθνικό. Με μεθοδευμένες ανθελληνικές κινήσεις και πολιτικές επιδιώκεται ο αφελληνισμός αυτής της χώρας και η παράδοσή της στα χέρια λαθροεισβολέων, που ως σκοπό τους έχουν να κατακτήσουν και, επιδοτούμενοι από τα αραβικά πετροδολάρια και άλλες πηγές, να ισλαμοποιήσουν την Πατρίδα μας. Να ληστεύουν και να σκοτώνουν τα ελληνόπουλα με την ανοχή της Πολιτείας. Και εδώ γεννάται το εύλογο ερώτημα : Γιατί αυτές οι ομάδες των «μεταναστών» δεν κινούνται προς τα όμορα ή και παρακείμενα κράτη της Ασίας αρκετά εκ των οποίων είναι και πολύ πλούσια και ομόθρησκα ή ακόμα και ομόγλωσσά τους, αλλά επιμένουν «να εγκλωβίζονται» στην φτωχή Ελλάδα ;

Τον Νοέμβριο του 2016 η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας πράξη τις προτεραιότητες του Πρωθυπουργού(!!!), προέβη στην σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όχι για τα εκατομμύρια των αποδήμων Ελλήνων, τα οποία βεβαίως τόσα χρόνια δεν άξιζαν την ύπαρξη ενός Υπουργείου. Αλλά για να προσκαλεί και να ικανοποιεί τις ανάγκες των παράνομων αλλοδαπών, αφήνοντας την διαχείριση των θεμάτων των απανταχού Ελλήνων ομογενών σε μια Γραμματεία ενός Υπουργείου και φροντίζοντας παράλληλα να απαξιώνεται το στελεχιακό της δυναμικό και να συρρικνώνεται ο προϋπολογισμός της στο όνομα των πολιτικών της λιτότητας!!!!! Και σαν να μην έφτανε αυτό, με μαζικές εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους και με μεθοδευμένες εξπρές διαδικασίες, χορηγείται η ελληνική ιθαγένεια σε αλλοδαπούς, ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ παράλληλα αρνούνται πεισματικά το αίτημα της ψήφου των Αποδήμων Ελλήνων.

Με αιχμή του δόρατος το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, έχει εκδοθεί ένα απέραντο προσκλητήριο προς τους απανταχού υπηκόους τρίτων χωρών, όπως μας επιβάλλουν να ονομάζουμε τους λαθρομετανάστες, διαβεβαιώνοντάς τους, παράλληλα, ότι αν και εισέρχονται παρανόμως, θα τους διαχειρίζονται με σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους!!!!!!! Ο πλήρης, δηλαδή, ορισμός του σεβασμού στην παρανομία, παραβλέποντας ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται και εκκολάπτεται μια τεράστια μουσουλμανική πέμπτη φάλαγγα εντός της ελληνικής επικράτειας με απρόβλεπτες μελλοντικές συνέπειες.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων που ακολουθεί η Κυβέρνηση, αλλά και η παραδοχή του ίδιου του Πρωθυπουργού περί μη ύπαρξης θαλάσσιων συνόρων, όπως και οι δηλώσεις των κυβερνώντων :

«Όλοι όσοι έρχονται είναι πρόσφυγες».

«Η φύση έδωσε λύση γκρεμίζοντας τον φράχτη» που προφύλασσε τα χερσαία σύνορα της χώρας μας στον Έβρο

«Με τους λαθρομετανάστες πλουτίσανε τα ελληνικά νησιά» κ.λ.π.,

που είναι γνωστές στους Τούρκους λαθρεμπόρους, έχουν ως αποτέλεσμα αναρίθμητες μουσουλμανικές ορδές να καταπατούν καθημερινά και ανεξέλεγκτα τα σύνορα της Πατρίδας μας.

Αυτοί οι στρατοί εισέρχονται αμαχητί και, για προφανείς λόγους, χωρίς χαρτιά, με αποτέλεσμα να δηλώνουν όποια στοιχεία θέλουν (όνομα, χώρα προέλευσης, κλπ.), και δασκαλεμένοι από τις «αλληλέγγυες» Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), ψευδείς ημερομηνίες γέννησης προκειμένου να τύχουν όλων των σχετικών ευεργετικών διατάξεων, ως ανήλικοι.

Από την άλλη πλευρά, η Ελληνική Πολιτεία παραμένει απλός παρατηρητής της άλωσης της Πατρίδας μας και της επέκτασης του μουσουλμανικού τόξου, περιμένοντας να σκεπάσει με τον μανδύα του «ανθρωπισμού» όλους όσους επιθυμούν να κοπιάσουν. Με τις πολιτικές της επιτρέπει ουσιαστικά την είσοδο στην χώρα μας σε πολλά εν δυνάμει κακοποιά στοιχεία και επίδοξους εγκληματίες, αφήνοντας τους Έλληνες πολίτες στην τύχη τους να παίρνουν κάθε λογής μέτρα αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας. Τρανή απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των έγκλειστων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί. Αλλά οι φυλακές δεν επαρκούν. Με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός κακοποιών να «συλλαμβάνονται το πρωί και το βράδυ οι εισαγγελείς να τους αφήνουν ελεύθερους. Πρώτα φεύγουν οι κακοποιοί από το δικαστήριο ελεύθεροι και μετά οι Αστυνομικοί που τους έχουν συλλάβει».

Παράλληλα, αποδυναμώνονται τα Αστυνομικά Τμήματα αφενός με την διάθεση ενός μεγάλου αριθμού Αστυνομικών για την προστασία «υψηλών προσώπων» και αφετέρου με την συνεχή αποστολή Αστυνομ.υπαλλήλων στα νησιά και στον Έβρο, όχι για να αποτρέψουν αλλά για να υποδεχθούν τους παρανόμως εισερχομένους.

Ευτυχώς!!!! υπάρχει και η FRONTEX, η οποία έχει αναλάβει την δακτυλοσκόπησή τους, ώστε όταν κάποια στιγμή κατορθώσουν και διαφύγουν από την Ελλάδα και συλληφθούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να επιστραφούν και πάλι σε μας, μετατρέποντας την Πατρίδα μας σε μια τεράστια «αποθήκη»!!!!

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Η κατάσταση που βιώνει πλέον στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, πλην των ολίγων και εκλεκτών, έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Το κράτος μας δείχνει συνεχώς τον δρόμο της εξόδου σε χιλιάδες νέους συμπολίτες μας, στερώντας από την Πατρίδα μας την φρεσκάδα των ιδεών, την πρωτοπορία των νέων μυαλών και το παραγωγικό δυναμικό, επιτυγχάνοντας έτσι την πληθυσμιακή και θρησκευτική αλλοίωση της χώρας και επιτρέποντας, με τις γκετοποιήσεις περιοχών, να χάνουμε εδάφη σε καιρό ειρήνης. Κυρίως, όμως, μεθοδεύοντας τον δημογραφικό μας θάνατο. Έως αυτή την στιγμή, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, έφυγαν από την Πατρίδα μας 700.000 αξιόλογοι νέοι, ένας εκ των οποίων ήταν και ο γιος μου. Οι συμπολίτες μας αυτοί καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες, για να σταθούν με αξιοπρέπεια και να μεγαλουργήσουν όπου γης, όπως έχει κάνει άλλωστε πολλές φορές κατά το παρελθόν ο πολύπαθος λαός μας. Και το καταφέρνουν.

Αλλά, οι εναπομείναντες εντός των τειχών χειμαζόμενοι Έλληνες υφιστάμεθα έναν ιδιότυπο ρατσισμό, με την Πολιτεία να υφαρπάζει με διάφορους τρόπους τις περιουσίες μας, παραχωρώντας ταυτόχρονα κοινωνικά προνόμια και επιδόματα όχι στους φτωχοποιηθέντες Έλληνες, αλλά στους λαθροεισβολείς.

– Κόβοντας το ρεύμα και το νερό σε συμπολίτες μας και αφήνοντας πολλά νοικοκυριά χωρίς θέρμανση και πολλά ελληνόπουλα να διαβάζουν υπό το φως των κεριών.

– Προτείνοντας την καθιέρωση της Ελλάδας ως θρησκευτικά ουδέτερου κράτους στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

– Προβαίνοντας στο κτίσιμο τζαμιών και επιτρέποντας στους αλλοδαπούς να γκρεμίζουν τα δικά μας θρησκευτικά σύμβολα.

– Ξεπουλώντας την δημόσια περιουσία της Πατρίδας μας και μεθοδεύοντας την μετακίνηση ακινήτων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο Υπερταμείο με τον μανδύα της «αξιοποίησης».

– Και προωθώντας αλλαγές στα βιβλία της Ιστορίας της χώρας μας προκειμένου να ξαναγραφούν όπως αυτοί πιστεύουν.

Στο πλαίσιο όλων αυτών, στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 στο Μαρακές, ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα και παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, ψήφισε, περιχαρής όπως πάντα, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική μετανάστευση, μετατρέποντας το προνόμιο της μετανάστευσης σε δικαίωμα. Ακολουθώντας τις αυταρχικές πρακτικές του, δεν έθεσε το υψίστης σημασίας εθνικό αυτό ζήτημα εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ στο Βέλγιο για το θέμα αυτό επήλθε ρήξη του κυβερνητικού συνασπισμού, με την Ιταλία και την Ελβετία να το περνάνε από τα Κοινοβούλιά τους και μια σειρά χωρών, όπως ΗΠΑ, Αυστραλία, Ισραήλ, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Κροατία, Εσθονία, Βουλγαρία, Αυστρία, Σλοβακία να είναι αντίθετες και να απέχουν. Ακολούθησε, προφανώς, πιστά τις υποδείξεις της κυρίας Μέρκελ αλλά και της Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης Ντούνια Μιγιάτοβιτς, η οποία δηλώνει ότι «η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον χώρα διέλευσης, αλλά χώρα προορισμού και ένταξης μεταναστών» και με τα κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου να ψελλίζουν χλιαρά.

Με την Αλβανία εκ δυσμών, να σκοτώνει ομογενείς μας και να αρπάζει τις περιουσίες των Βορειοηπειρωτών αδελφών μας στην Χειμάρρα και με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να κρατά παθητική έως αδιάφορη στάση.

Με την Τουρκία εξ ανατολών, να διεκδικεί επιθετικά, να προκαλεί και να παραβιάζει συστηματικά την διεθνή νομιμότητα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας, χωρίς, επίσης, να υπάρχει καμία ουσιαστική αντίδραση από το ελληνικό πολιτικό προσωπικό.

Αγαπητοί μας συμπατριώτες,

Ζώντας ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα με τον γιο μου στην Σκωτία, συνειδητοποίησα την αγάπη και την περηφάνια αυτού του λαού για την Πατρίδα του, που με βοήθησε να αποβάλω τα ενοχικά σύνδρομα που μας είχε επιβάλει το σύγχρονο life style στην χώρα μας.

«We are proud to serve Scotland» διατυμπανίζουν απ’άκρη σ’άκρη στην χώρα τους οι Σκωτσέζοι και έχουν στα σπίτια τους αναρτημένες τις σημαίες με τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα. Στην Πατρίδα μας, όμως, εδώ στην κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όποιος αναρτήσει στο σπίτι του ελληνική σημαία, με εξαίρεση στις εθνικές μας επετείους, ή τολμήσει και ψελλίσει έννοιες περί πατριωτισμού και εθνικής υπερηφάνειας, αυτόματα θα χαρακτηρισθεί από το σύστημα ως «φασίστας». Διότι, δυστυχώς για την Ελλάδα, ο εχθρός βρίσκεται και εντός των πυλών.

Άλλωστε, ο κ. Πρωθυπουργός συνομιλώντας προσφάτως με ευρωπαίους ομολόγους του αποκάλεσε λαϊκιστές και ακροδεξιούς όλους εμάς που πήραμε μέρος στα ογκώδη συλλαλητήρια διαμαρτυρόμενοι για την παράδοση και το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας στα Σκόπια. Ακροδεξιούς και μη σκεπτόμενους, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι με τις πολιτικές που ακολουθεί προκαλεί μια έντονη πολεμικότητα και έναν επικίνδυνο εμφύλιο διχασμό, άγνωστο στον λαό μας από την εποχή της μεταπολίτευσης.

«Μιλάω μακεδονικά, είμαι και παραμένω Μακεδόνας. Είναι σημαντικό για μένα ότι η Ελλάδα αποδέχθηκε ότι μπορούμε να αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας όπως αισθανόμαστε»,

δήλωσε ο Ζόραν Ζάεφ παραλαμβάνοντας μαζί με τον κ. Τσίπρα από τους Γερμανούς το βραβείο Ewald von Kleist για την Συμφωνία των Πρεσπών. «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ», λοιπόν, στον κ. Τσίπρα απ’όλους τους Έλληνες. Όχι μόνον απ΄την κυρία Μέρκελ!!!!!!

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Δεν απευθύνομαι σε σας, για να περιφέρω την θλίψη μου για τον άδικο χαμό του παιδιού μου. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Δεν ζητώ κάτι προσωπικό. Αλλά, μέσα από την δική μου τραγωδία σας καλώ σε επαγρύπνηση. Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι είστε πιο Έλληνες κι απ’τους Έλληνες.

Απευθύνομαι σε σας σαν μια Ελληνίδα, που ως μητέρα είχα αφιερώσει την ζωή μου στα παιδιά μου, προσπαθώντας να τα μεγαλώσω ελληνικά και χριστιανικά. Με τις αρχές και τις ηθικές αξίες που διέπουν κάθε ελληνική οικογένεια.

Απευθύνομαι, κυρίως, σε σας, γιατί θεωρώ ότι όλοι μαζί έχουμε καθήκον και υποχρέωση να παλέψουμε και να προστατεύσουμε την «όμορφη και παράξενη πατρίδα μας». Αυτόν τον πανάρχαιο τόπο που έδωσε τα φώτα του Πολιτισμού και της Δημοκρατίας σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο. Δεν αξίζει σ’αυτόν τον χαρισματικό λαό ο αφανισμός. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην Ελλάδα να πεθάνει και να έχουμε την τύχη των Φοινίκων και των Σουμερίων. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκτήσει η χώρα μας τον παγκόσμιο σεβασμό που της ανήκει.

Δυστυχώς, δεν βρισκόμαστε στην χρονική στιγμή να προβλέψουμε ότι «ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος κι οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε», όπως έχει γράψει ο μεγάλος μας ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης. Οι σύγχρονοι Μήδοι έχουν ήδη διαβεί τα σύνορα της Πατρίδας μας. Έχουμε χρέος να αντισταθούμε. Να εμποδίσουμε να περπατήσουν κι άλλοι πάνω στον δρόμο που βάδισαν οι Πέρσες στην αρχαιότητα, για να μας κατακτήσουν. Αυτόν τον δρόμο χρησιμοποιούν, από αυτόν περνούν στην ανοχύρωτη χώρα μας. Η Πατρίδα μας βάλλεται πανταχόθεν και το πολιτικό μας προσωπικό ασχολείται, δυστυχώς, μόνον με τα μικροκομματικά του οφέλη.

«Η ισχύς εν τη ενώσει» μάθαμε από τους αρχαίους προγόνους μας. Ο καθένας από το δικό του μετερίζι, με τις δικές του δυνάμεις, μικρές ή μεγάλες πρέπει να βρούμε τον τρόπο και να βοηθήσουμε την Πατρίδα μας να ορθοποδήσει. Να βρει τον ηθικό βηματισμό της. Το χρωστάμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές των Ελλήνων. Άλλωστε, εμείς οι Έλληνες ξέρουμε να αντιστεκόμαστε. Όσες φορές ενωθήκαμε, αποδείξαμε περίτρανα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, κάνοντας άλλους λαούς να μας θαυμάζουν.

Αγαπητοί μου συμπατριώτες, αδέλφια μας απανταχού της γης,

Μπορεί να μας χωρίζουν πολλά, ακόμα και η απόσταση, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλους ανεξαιρέτως μας ενώνει η αγάπη και ο σεβασμός μας προς την πατρογονική μας εστία. Πρέπει να δώσουμε την μάχη!!!!!!!!!

«Τιμή σ’εκείνους όπου στη ζωή των ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες».

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Λαμπρινή Μουστάκα

Η Μητέρα του Νικόλα