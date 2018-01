Κυκλοφορεί νωρίτερα το νέο βιβλίο για Τραμπ – Εντονη αντίδραση του Προέδρου (βίντεο)

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το βιβλίο του Μάικλ Γουλφ «Fire and Fury: Inside the Trump White House», το οποίο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων πριν ακόμη κυκλοφορήσει, θα διατίθεται προς πώλησης από σήμερα, Παρασκευή, αντί στις 9 Ιανουαρίου όπως είχε ανακοινωθεί, αρχικά, με τους υπεύθυνους να θέλουν να αποφύγουν νομικές παρεμβάσεις για τη μη έκδοσή του.

Την ίδια ώρα, ο κ. Τραμπ έκλεισε με ομοβροντία αναρτήσεων στο Twitter την Πέμπτη, από τις οποίες, παρόλη τη χαρά για τον Dow Jones που ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 25.000 μονάδες στην ιστορία του, δεν θα μπορούσε να λείπει το σχόλιο για το νέο αυτό βιβλίο.

«Εξουσιοδότησα Μηδενική πρόσβαση στον Λευκό Οίκο (στην πραγματικότητα τον απέρριψα πολλές φορές) για τον συγγραφέα αυτού του ψεύτικου βιβλίου! Δεν του μίλησα ποτέ για βιβλίο. Γεμάτο ψέματα, διαστρεβλώσεις και πηγές που δεν υπάρχουν. Δείτε το παρελθόν αυτού του τύπου και δείτε τι συμβαίνει σε αυτόν και τον Τσαπατσούλη Στιβ!», έγραψε.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

