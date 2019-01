Ο Κυριάκος φοβάται θεσμική εκτροπή και καλεί σε συστράτευση τις δημοκρατικές δυνάμεις

ΑΘΗΝΑ. Με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Novartis και γνωρίζοντας τις κυβερνητικές απόπειρες χειραγώγησης της Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τις δημοκρατικές δυνάμεις σε συστράτευση ώστε να αποκατασταθεί το κύρος και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Η ανησυχία του κ. Μητσοτάκη πηγάζει από το ίδιο το δικαστικό Σώμα που σε ανακοίνωση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων μιλάει για «θεσμική εκτροπή» που προκαλεί με δηλώσεις του ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο κ. Μητσοτάκης με ένα tweet στα Αγγλικά πληροφορεί την διεθνή κοινότητα ότι υπουργός της κυβέρνησης απειλεί δικαστές, την ίδια ώρα που έκανε βόλτα ελεύθερος στο κέντρο της Αθήνας ο εκτελεστής της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», Δημήτρης Κουφοντίνας.

Rule of law in Greece is under threat. Prosecutors involved in Novartis case are publicly threatened by top Minister. Convicted terrorist Koufodinas, on his 6th furlough, takes a walk in Athens. The next elections will be about the economy, but also the quality of our democracy.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) January 3, 2019