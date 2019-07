Κυριάκος σε «BBC»: Η Ελλάδα να αποπνέει δυναμισμό και με μία ισχυρή Ομογένεια που θα στηρίζει

ΑΘΗΝΑ. Την εκπομπή «Hard Talk» του βρετανικού δικτύου «BBC» επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραχωρήσει την πρώτη του συνέντευξη ως πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Μιλώντας για την εικόνα που θα ήθελε να αντανακλά η Ελλάδα στο εξωτερικό σε τρία χρόνια από σήμερα, τόνισε με έμφαση πως στόχος του είναι η Ελλάδα να αποπνέει «λάμψη, δυναμισμό και αισιοδοξία, με μία ισχυρή Ομογένεια που θα στηρίζει τη χώρα. Θέλω η Ελλάδα να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου και να πάψει να θεωρείται φορέας των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν την Ευρώπη».

Στην εκπομπή, που μεταδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε τους στόχους της νέας κυβέρνησης για την ανάταξη της Οικονομίας, τη μείωση της φορολόγησης και την προστασία του κοινωνικού κράτους.

«Θα φροντίσω ώστε ο βασικός μισθός να αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από αυτόν της ανάπτυξης. Ετσι ώστε, όσοι ζουν με τον βασικό μισθό να απολαμβάνουν αναλογικά περισσότερα οφέλη από τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

