Κύριο άρθρο: Ο Υπουργός και η Παιδεία στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα που τα πάντα στριφογυρίζουν αδυνατώντας να βρουν τη θέση τους και να αρχίσουν να παράγουν έργο ωφέλιμο προς τον λαό, έχουμε την περίπτωση ενός Υπουργού που όταν τοποθετήθηκε στο κρίσιμο υπουργείο Παιδείας, είχαμε μεγάλη αισιοδοξία, αλλά αποδεικνύεται καταστροφικότερος όλων. Και εντελώς ανεξήγητα με το παρελθόν του.

Αυτός ο Κωνσταντινουπολίτης πρώην πανεπιστημιακός κοσμοπολίτης, αυτός που δίδασκε στα Αγγλικά, ο Κώστας Γαβρόγλου, ήρθε στην Ελλάδα όπου κυριευμένος από μία οπισθοδρομική ιδεολογία και με τη φιλοδοξία να εξυπηρετήσει -ποιες αναρωτιόμαστε- καταστάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έφερε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που κλωτσάει άγρια την παιδεία δεκαετίες πίσω.

Τι να πει κανείς; Ο κ. Γαβρόγλου, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και σπούδασε Θεωρητική Φυσική στο Πανεπιστήμιο του Lancaster. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο τoυ Cambridge.

Είναι διδάκτωρ του τμήματος Φυσικής του Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ενώ είχε διοριστεί ως μεταδιδάκτορας στο State University της Νέας Υόρκης. Από το 1994 είναι καθηγητής Ιστορίας των Επιστημών του τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του ΕΚΠΑ.

Εχει διδάξει στο Imperial College, στο Harvard University, στο Boston University, στο Cambridge University, και στο Istanbul Technical University. Συνεργάστηκε επιστημονικά με το Chemical Heritage Foundation της Pennsylvania, με το Dibner Institute for the History of Science and Technology του MIT.

Επομένως ποιος θα το περίμενε; Ο επιστήμονας αυτός είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από την εποχή του ΚΚΕ Εσωτερικού και εξελέγη βουλευτής τον Σεπτέμβριο του 2015.

Θα περίμενε κανείς να ανήκει στα φωτεινά μυαλά της Αριστεράς, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι.

Αναρωτιόμαστε μάλιστα γιατί δεν σκέφτηκε, δεν έκανε συγκρίσεις το πώς ο ίδιος σπούδασε, εξελίχθηκε και δίδαξε σε καθεστώτα δημοκρατικά και με κανόνες απόλυτα αντίστροφους από αυτούς που θέλει ο ίδιος να επιβάλλει στα ελληνικά πανεπιστήμια;

Αρα είναι η υποκρισία που τον διακατέχει, κατά την άποψή μας, ίσως γιατί δεν διαθέτει την ευθυκρισία να δεχτεί την ιδεολογία του ως ξεπερασμένη! Και έτσι προσπερνά τη δική του πορεία.

Ο κ. Υπουργός κατόρθωσε σε λίγους μήνες να έχει απέναντί του σχεδόν τους πάντες εκτός κυβερνώντων. Μάλιστα, λέγεται ότι στη διαμαρτυρία των διδασκόντων μεταπτυχιακά ο κ. Γαβρόγλου είπε ότι αν δεν τους αρέσει το νομοσχέδιό του μπορούν να φύγουν στο εξωτερικό.

Καταργεί την αυτονομία των Πανεπιστημίων, καταργεί τα αγγλόφωνα προγράμματα που φέρνουν χρήματα στα ιδρύματα και μάλιστα θέλει την κατανομή τους να την διαχειρίζεται το υπουργείο, επαναφέρει την ασυδοσία του ασύλου, και επαναφέρει τους κομματικούς φοιτητές στη διοίκηση, για να πούμε μερικές τερατώδεις αλλαγές.

Το Νομοσχέδιο εισήχθη τη Δευτέρα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η λέξη ντροπή δεν αρμόζει εδώ. Πρόκειται για ένα συντεταγμένο σχέδιο αλλοίωσης και της Εκπαίδευσης από αυτή την κυβέρνηση. Οι μόνοι που μπορούν να σταματήσουν τον κατήφορο σε αυτή την περίπτωση είναι η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα.