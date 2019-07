Μάικλ Κράτσιος: Η ελληνική καταγωγή του στο επίκεντρο της ακρόασής του στην Επιτροπή

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο ομογενής, Μάικλ Κράτσιος (Michael Kratsios), ο οποίος προτάθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως επικεφαλής του Γραφείου Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου (US Chief Technology Officer, CTO), είχε, το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουλίου, την ακρόαση για την επιβεβαίωση του διορισμού του ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας, ενημερώνει ανακοινωθέν της εταιρείας Manatos & Manatos.

Ο κ. Κράτσιος, μάλιστα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ξεκίνησε την κατάθεσή του αναφερόμενος στην καταγωγή του και στην πορεία της οικογένειάς του από την Ελλάδα στις ΗΠΑ.

«Η μητέρα μου και ο παππούς μου ήρθαν στις ΗΠΑ από τη γενέτειρά τους Ελλάδα σε αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Μου ενστάλαξαν αυτή τη διαρκή αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. Και πιστεύω πως ο εναγκαλισμός της τεχνολογικής καινοτομίας, η δημιουργία νέων τεχνολογιών στην Αμερική και η διαμόρφωσή τους με αμερικανικές αξίες, θα μας οδηγήσουν σε ένα πιο ισχυρό μέλλον», είπε.

Ο κ. Κράτσιος, υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου. Υπήρξε ο βασικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου σε θέματα Τεχνολογίας και εκπρόσωπος σε επίπεδο Υπουργού για τις ΗΠΑ σε διεθνείς συναντήσεις, όπως η G7 και η G20.

Καθοδήγησε μία ομάδα συμβούλων στρατηγικής για την πολιτική και τις προτεραιότητες των ΗΠΑ σε ένα εύρος τεχνολογικών θεμάτων, μεταξύ των οποίων: Τεχνητή Νοημοσύνη, μη επανδρωμένα πτητικά συστήματα, αυτόνομα οχήματα, κβαντική υπολογιστική, τηλεπικοινωνίες, ευρυζωνικότητα εκτός πόλεων, επιχειρηματικότητα, ψηφιακή οικονομία, κυβερνοασφάλεια, προηγμένη κατασκευαστική και εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Ο Μιχάλης Τζον Κοτσακας Κράτσιος (Michael John Kotsakas Kratsios) γεννήθηκε στο Salisbury, Maryland, πατρίδα της γνωστής οικογένειας Σαρμπάνη (Sarbanes), του πρώην Γερουσιαστή Πολ Σαρμπάνη (Paul Sarbanes) και του μέλους του Κογκρέσου Τζον Σαρμπάνη (John Sarbanes).

Αποφοίτησε από το Princeton University το 2008 και έλαβε Βραβείο στις Ελληνικές Σπουδές (Hellenic Studies Senior Thesis Prize).

Η μητέρα του Μαρία, μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το νησί της Χίου. Ο παππούς του, πατέρας του πατέρα του, Τζον, μετανάστευσε στις ΗΠΑ από την Καστοριά.

Μεγάλωσε μιλώντας ελληνικά στο σπίτι, τα οποία μιλά άπταισα.

Ο Μάικλ Κράτσιος προτάθηκε από τον Πρόεδρο στις 4 Απριλίου 2009 ως CTO των ΗΠΑ και Βοηθός Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής (Associate Director of the Office of Science and Technology Policy, OSTP).

Η έγκριση της υποψηφιότητάς του εκκρεμεί από την Επιτροπή Εμπορίου της Γερουσίας, όπου κατέθεσε.