Μήνυμα αγάπης των παιδιών του Αγίου Δημητρίου Αστόριας σε Νοσοκομείο Παίδων (φωτ.)

Για ένα ολόκληρο μήνα τα παιδιά της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας που συμμετέχουν στο Εφηβικού και Παιδικού μάζευαν παιχνίδι και κουβέρτες για μία ξεχωριστή στιγμή. Κάθε μέρα αυτόν τον μήνα προσπαθούσαν να βρουν την καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη ποσότητα. Ακούραστα, εργατικά, με θέληση και… πείσμα τα παιδιά της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου συγκέντρωσαν πολλά παιχνίδια και κουβέρτες για τον δικό τους, μοναδικό σκοπό.

«Η κοινότητά μας δίνει πάντα κάτι κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, αλλά αυτό το… Toy Drive είναι ξεχωριστό. Και είναι ξεχωριστό γιατί μέσα στα Χριστούγεννα θα κάνει μια οικογένεια που είναι στο Children’s Hospital of New York Presbyterian Columbia University Medical Center -και περνούν μια δύσκολη στιγμή- να χαμογελάσουν για λίγο αλλά και να πάρουν κάτι που χρειάζονται ή θέλουν. Αυτό είναι κάτι που θέλαμε και πρέπει να κάνουμε», είπε ο 17χρονος Ευάγγελος Μπαρούς που είναι ένα από τα παιδιά που βοήθησαν για να συγκεντρωθούν τα παιχνίδια και οι κουβέρτες και ένα από τα παιδιά που -μαζί με γονείς- το βράδυ της Δευτέρας θα πάνε στο Children’s Hospital of New York Presbyterian Columbia University Medical Center για να προσφέρουν τα δώρα στο νοσοκομείο.

Το νοσοκομείο έδωσε δικαίωμα πρόσβασης μόνο σε δέκα παιδιά και γονείς προκειμένου το βράδυ της Δευτέρας να παραδώσουν τα παιχνίδια στα παιδιά και τις πάνω από 100 κουβέρτες που έχουν συγκεντρωθεί στα νεογέννητα παιδιά που βρίσκονται στην εντατική.

Μία ιδιαίτερη κίνηση των παιδιών της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου Αστόριας που έδειξαν την ευαισθησία τους και την αγάπη τους για παιδιά και τις οικογένειες τους που δεν μπορούν να περάσουν τα Χριστούγεννα… ως είθισται. Δεν τους ξέχασαν και δεν πρόκειται να τους ξεχάσουν. Είναι στο μυαλό τους και στην καρδιά τους και το απέδειξαν περίτρανα. Για ένα ολόκληρο μήνα μάζευαν δώρα για να προσφέρουν κι αυτά το μήνυμα αγάπης των Χριστουγέννων.