Μήπως ο γάμος σου κατήντησε μία ρουτίνα;

Του Σταύρου Θεοφάνους*.

Ολοι μας έχουμε τις συνήθειές μας και δεν είναι κακό. Η καθημερινή ρουτίνα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο προβλέψιμη. Να πηγαίνουμε στη δουλειά την ίδια ώρα, να πλένουμε τα δόντια μας με τον ίδιο τρόπο, να ψωνίζουμε από το ίδιο σούπερ μάρκετ κάθε φορά.

Οι συνήθειες, όμως, όταν πρόκειται για το γάμο μας, δεν είναι και ό,τι καλύτερο πάντα. Για να έχει η ζωή σου ενδιαφέρον, χρειάζεται να ταρακουνάς πού και πού τις καθημερινές συνήθειες.

Αφησε κάποιο σημείωμα με λόγια αγάπης στον άντρα σου, ή στην γυναίκα σου, προγραμμάτισε μια εκδρομή κάποιο Σαββατοκύριακο χωρίς να το ξέρει ο άντρας σου ή η γυναίκα σου ή πλύνε το αυτοκίνητό του ή το αυτοκίνητό της χωρίς να σου το ζητήσει. Κάνε κάτι που δεν το περιμένει ο άλλος και ξέφυγε λίγο από τα γνωστά.

Εμαθες να δέχεσαι τον άντρα σου, ή την γυναίκα σου, όπως είναι;

Ολοι μας ξέρουμε ότι δεν μπορείς ν’ αλλάξεις κάποιον αν δεν το θέλει ο ίδιος – αλλά ας προσπαθήσουμε. Γκρινιάζουμε, παραπονιόμαστε, και κριτικάρουμε.

Με άλλα λόγια δε λέμε να αλλάξουμε τακτική. Ισως ο άντρας σου να μη βελτιώνεται όπως περίμενες ή μπορεί η γυναίκα σου να μιλάει πιο πολύ απ’ ό,τι θα ήθελες. Αντί λοιπόν να κολλάς σ’ αυτά που δεν είναι –και πιθανόν να μην υπάρχου – δέξου τους όπως είναι και προσαρμόσου. Ισως ο σύντροφός σου να μην είναι αυτό που ονειρευόσουν, αλλά δε θα έχεις ποτέ σου ειρήνη αν δεν προσπαθήσεις να τον δεχτείς όπως είναι.

Ολα τα κομπλιμέντα δεν είναι ίδια.

Είναι πολύ ωραίο να δεχόμαστε κομπλιμέντα. Αλλά όταν ξεφεύγουν από το συνηθισμένο, είναι ακόμα καλύτερα. Και να η διαφορά.

Ενα συνηθισμένο κομπλιμέντο είναι περίπου το εξής: «Είσαι πολύ όμορφη απόψε, αγάπη μου». Ενώ αν πούμε, «Wow! Αυτό το χρώμα τονίζει πολύ ωραία τα όμορφα μάτια σου!» σίγουρα έχει πιο πολλή απήχηση. Γι’ αυτό αντί να πεις: «Είσαι πολύ καλός μπαμπάς», δοκίμασε το εξής: «Τι ωραίος που είναι ο τρόπος που προσέχεις τα παιδιά όταν μιλάνε». Βλέπετε τη διαφορά; Φροντίστε λοιπόν να κάνετε κομπλιμέντα τονίζοντας συγκεκριμένα κάτι καλό αντί να λέτε κάτι τυπικό, γενικό και αόριστο.

Πατέρες, μη λέτε τίποτε στις κόρες σας για το βάρος τους.

Ισως να νομίζετε ότι βοηθάει να πείτε: «Τώρα είναι ανάγκη να φας αυτό το donut;» ’Η μπορεί να νομίζετε ότι κάνετε πλάκα όταν πιάνετε την κόρη σας από τη μέση και της λέτε, δήθεν αστειευόμενος, «Σα να πάχυνες, ε;» Μία πρόσφατη μελέτη λέει ότι σχόλια σαν κι αυτά μπορεί να δημιουργήσουν στην κόρη σας προβλήματα και να την κάνουν να θέλει να φάει πιο πολύ. Γι’ αυτό μην ασχολείστε μ’ αυτό το θέμα, ιδιαίτερα εσείς οι πατέρες.

Μήπως τα παιδιά σου αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο των ναρκωτικών;

Μία πρόσφατη έρευνα από το Κρατικό Κέντρο για τη Χρήση και Κατάχρηση Ναρκωτικών δείχνει ότι οι περισσότεροι γονείς δεν ξέρουν αν γίνεται διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία των παιδιών τους. Και όμως, το 80% από τα παιδιά του Λυκείου (High school) και το 44% από τα παιδιά του Γυμνασίου (Middle School) έχουν δει να κυκλοφορούν ναρκωτικά στο σχολείο τους ή έχουν δει μαθητές να τα παίρνουν στο σχολείο… κι αυτό συμβαίνει τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά σχολεία.

Γι’ αυτό αντί να νομίζεις ότι το σχολείο του παιδιού σου είναι ασφαλές και ακίνδυνο, πέρνα στην επίθεση και μίλησε με τα παιδιά σου γι’ αυτά που βλέπουν στην αυλή του σχολείου. Κι ακόμα, συνεργάσου με άλλους γονείς και διευθυντές για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στα σχολεία.

Μήπως δεν διαλέγεις την κατάλληλη στιγμή για να πεις κάτι;

Αναφέρομαι στο συγχρονισμό που πρέπει να υπάρχει στον γάμο – ιδιαίτερα, όταν πρόκειται να συζητήσεις κάποιο θέμα με τον/την σύντροφό σου.

Θέλεις, ας πούμε, να μιλήσεις στην γυναίκα σου για τον υπέρογκο λογαριασμό του τηλεφώνου και την βομβαρδίζεις μόλις ανοίξει την πόρτα για να μπει καθώς γυρνάει από τη δουλειά. Ή ο άντρας σου έχει πυρετό κι εσύ του μιλάς και του δείχνεις το νεροχύτη που έσπασε. Ή η γυναίκα σου εξαντλημένη πέφτει να κοιμηθεί, και πριν ακουμπήσει το κεφάλι της στο μαξιλάρι της παρουσιάζεις το οικονομικό πρόβλημα.

Κι όλα αυτά γιατί δεν διαλέγεις την κατάλληλη στιγμή να πεις αυτό που θέλεις.

Αντίθετα, σημείωσε κάπου ή κράτα στο μυαλό σου αυτά που θέλεις να κουβεντιάσεις και περίμενε κάποια στιγμή που ο σύντροφός σου είναι ξεκούραστος και σε καλή διάθεση.

Να προσέχεις τη στιγμή που θα μιλήσεις αν είναι κατάλληλη και να θυμάσαι πάντα ότι όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

* Ο Σταύρος Θεοφάνους είναι κοινωνιολόγος και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν την οικογένεια, όπως γάμος, συζυγικές σχέσεις, ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, διαζύγιο, κλπ. Από το 2006 και μετά δημοσιεύονται άρθρα του στην ελληνική εφημερίδα «Ομογένεια» του Σικάγου των Η.Π.Α. Επίσης δημοσιεύονται σε εφημερίδες της Αυστραλίας, Αγγλίας και Καναδά. Τέλος, με το ίδιο πάντα θέμα, είχε εβδομαδιαίες ημίωρες ραδιοφωνικές εκπομπές με τις Ελληνικές Ωρες Σικάγου στο WEEF 1430AM. Είναι Πρόεδρος της Αδελφότητας Κυπρίων Σικάγου.

Είναι συνιδιοκτήτης στο Around the Clock Restaurant and Bakery στο Crystal Lake, Illinois και συνιδιοκτήτης στο Theofanous Property Management Company.