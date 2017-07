Μήπως τα παιδιά σου είναι τα αφεντικά στο σπίτι;

Του Σταύρου Θεοφάνους* .

Μήπως τα παιδιά σου έχουν τον πρώτο λόγο στο σπίτι; Το παιδί σου γκρινιάζει για να ελκύσει την προσοχή σου. Οπότε εσύ του λες, «Τι θέλεις; Σταμάτα να γκρινιάζεις». Δεν έχει όμως λόγο να σταματήσει τη γκρίνια γιατί το πέτυχε αυτό που ήθελε – να κερδίσει την προσοχή σου. Αντίθετα, πες του, «Θα σε ακούσω όταν σταματήσεις να γκρινιάζεις και μου μιλήσεις όμορφα με κανονική φωνή».

Σ’ αυτήν την περίπτωση, εσύ έχεις τον έλεγχο και το παιδί έχει την αμοιβή του επειδή άλλαξε. Το ίδιο ισχύει κι όταν τα παιδιά δεν κάνουν κάποια δουλειά που τους αναθέσατε. Αντί να συγχύζεσαι και να φωνάζεις, πες του, «Μόνο τα παιδιά που κάνουν αυτό που τους λένε παίρνουν χαρτζηλίκι». Προσπάθησε να λες στα παιδιά σου τι θα κάνεις, αντί να τους λες τι να κάνουν.

Τι σχέση είχες με τον πατέρα σου;

Είχατε στενή σχέση; Τον φοβόσουν; Ξοδεύατε χρόνο μαζί; Προσπάθησε να θυμηθείς πώς ένιωθες σαν παιδί – και προσπάθησε να θυμηθείς τι ήθελες από τον πατέρα σου. Σου ζητώ να το κάνεις αυτό γιατί θέλω να σκεφτείς τι πατέρας είσαι εσύ για τα δικά σου παιδιά. Μόλις τα σκεφτείς αυτά – βάλε σε πράξη τις αποφάσεις σου. Να είσαι κοντά στα παιδιά σου και να τα ακούς με προσοχή. Να δείχνεις ότι τα αγαπάς αλλά και να τους το λες. Κι έτσι, όταν κάποτε θα σκέφτονται τι πατέρα είχαν, θα κοιτάνε πίσω στο παρελθόν με ένα χαμόγελο ικανοποίησης.

Ξέρετε τον κανόνα «επί του θέματος»;

Να γιατί τον χρειάζεστε. Η γυναίκα σου σου επιτίθεται γιατί άργησες… κι εσύ λες, «Αν είχα ένα ζευγάρι καθαρές κάλτσες να φορέσω, δεν θα αργούσα». Αλλάζεις το θέμα τελείως. Αυτό που κάνεις, να ξεφεύγεις και να αποπροσανατολίζεις τον άλλον μπορεί να καταλήξει σε ακόμα μεγαλύτερο καυγά. Γι’ αυτό χρησιμοποίησε τη φράση «μη μετατοπίζεις το θέμα» για να γυρίσετε πίσω στο αρχικό ζήτημα που προέκυψε. Εξετάστε εκείνο το θέμα μόνο μέχρι να το λύσετε, κάτι που μπορείτε να το κάνετε, αν καταπιάνιεστε με τα προβλήματα ένα ένα χωριστά κάθε φορά.

Τα καταφέρνεις να κρατάς την ισορροπία σου;

Η ζωή είναι ένας αγώνας για να πετύχουμε την ισορροπία. Πρόσφατα, εγώ έχασα τη δική μου. Είχα ένα σωρό πράγματα που με απασχολούσαν – προβλήματα στη δουλειά, συνεδριάσεις η μια μετά την άλλη, παιχνίδια γκολφ, και πάει λέγοντας. Το αποτέλεσμα; Υπήρχε ένταση ανάμεσα σε μένα και στην γυναίκα μου και εκνευρισμός μέσα στο σπίτι. Είχαμε πολλές ασχολίες και χάσαμε την ισορροπία μας. Για να επανέλθεις σε ισορροπημένους ρυθμούς, φρόντισε να διατηρήσεις με συνέπεια το πρόγραμμα της οικογενειακής ζωής. Αν δεν το κάνεις, τότε θα διαλυθείς. Γι’ αυτό μη μπαίνεις σε έξαλλους ρυθμούς. Να έχεις το πρόγραμμά σου υπό έλεγχο για να διατηρήσεις τη ζωή σου σε ισορροπία.

Τι είναι πιο σημαντικό, το μυαλό ή ο χαρακτήρας;

Ο Albert Einstein είπε κάποτε: «Οι περισσότεροι νομίζουν ότι το μυαλό είναι εκείνο που αναδεικνύει κάποιον σε μεγάλο επιστήμονα. Κάνουν λάθος. Είναι ο χαρακτήρας». Ο Einstein είχε δίκιο. Ο χαρακτήρας σου, κι όχι ο βαθμός της εξυπνάδας σου θα καθορίσουν την επιτυχία σου στη δουλειά, στο σπίτι και γενικά στη ζωή. Θα διαπιστώσεις ότι τα πράγματα που κάνουν τη διαφορά έχουν να κάνουν λιγότερο με τις γνώσεις, και περισσότερο με το ποιος είσαι. Η επιμονή, το θάρρος, η ειλικρίνεια, η ταπεινοφροσύνη, ο αυτοέλεγχος… αυτά είναι εκείνα που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Γι’ αυτό στρέψε την προσοχή σου σ’ αυτό που έχει σημασία… στο χαρακτήρα.

Τα παιδιά σου μεγαλώνουν πολύ γρήγορα;

Και όμως δεν είναι απλώς η ιδέα σου. Κάποιος τίτλος άρθρου έλεγε: «Τα παιδάκια του χθες σήμερα γίνονται έφηβοι». Παιδιά ηλικίας 8 με 12 ετών σήμερα τους αρέσει να συμπεριφέρονται σαν έφηβοι και θέλουν την ανεξαρτησία τους από τους γονείς τους. Ακόμα και στο Δημοτικό, τα παιδιά θέλουν να έχουν το δικό τους κινητό, να ακούνε τη μουσική των μεγάλων, να βάζουν μέικ απ και να φοράνε προκλητικά ρούχα. Μερικά παιδιά μάλιστα βγαίνουν και ραντεβού και δημιουργούν τις προσωπικές τους ιστοσελίδες. Αλλά όσο κι αν προσπαθούν να συμπεριφέρονται ως έφηβοι, εξακολουθούν να είναι παιδιά και στο μυαλό και στη συμπεριφορά. Γι’ αυτό φρόντισε να βάλεις περιορισμούς στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στα περιοδικά αλλά και στην επιρροή των συνομηλίκων τους. Βοήθησέ τα να καταλάβουν ότι είναι ακόμα παιδιά.

* Ο Σταύρος Θεοφάνους είναι κοινωνιολόγος και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν την οικογένεια, όπως γάμος, συζυγικές σχέσεις, ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, διαζύγιο, κλπ. Από το 2006 και μετά δημοσιεύονται άρθρα του στην ελληνική εφημερίδα «Ομογένεια» του Σικάγου των Η.Π.Α. Επίσης δημοσιεύονται σε εφημερίδες της Αυστραλίας, Αγγλίας και Καναδά.

Τέλος, με το ίδιο πάντα θέμα, είχε εβδομαδιαίες ημίωρες ραδιοφωνικές εκπομπές με τις Ελληνικές Ωρες Σικάγου στο WEEF 1430AM. Είναι Πρόεδρος της Αδελφότητας Κυπρίων Σικάγου.

Είναι συνιδιοκτήτης στο Around the Clock Restaurant and Bakery στο Crystal Lake, Illinois και συνιδιοκτήτης στο Theofanous Property Management Company.