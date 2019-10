Μία ακόμη διάκριση για το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

ΑΘΗΝΑ. Δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση και παράδοσή του στην Ελληνική Κοινωνία, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συνεχίζει να λαμβάνει διεθνείς τιμητικές διακρίσεις για την υψηλή ποιότητα της κατασκευής του.

Στις αρχές Οκτωβρίου του 2019, βραβεύτηκε στο Illinois, με το Βuilding Award for Excellence in Ongoing Building Commissioning 2019 από το Βuilding Commisioning Association.

Το ΚΠΙΣΝ έχει επανειλημμένως βραβευτεί στο παρελθόν στο πλαίσιο σημαντικών διοργανώσεων, όπως, μεταξύ άλλων, με το Διεθνές Βραβείο Αριστείας από το Royal Institute of British Architects (RIBA) το 2018, με το Πρώτο Βραβείο European Garden 2018 / 2019 στην κατηγορία καινοτόμου σύγχρονου σχεδιασμού πάρκου ή κήπου και με το Structural Awards to 2016, στην κατηγορία Αrts of Entertainment Structures από το Institute of Structural Engineers.

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο πλήρης εξοπλισμός του ΚΠΙΣΝ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ έως σήμερα.

Τον Φεβρουάριο του 2017, με την ολοκλήρωση της κατασκευής, το ΙΣΝ παρέδωσε το ΚΠΙΣΝ στην ελληνική κοινωνία, και ανακοίνωσε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να το υποστηρίζει έμπρακτα με δωρεές ύψους έως €50 εκατομμυρίων για τη διοργάνωση δωρεάν εκδηλώσεων και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.