Μία πετυχημένη Γιορτή εν τη Ενώσει – Δρ. Martin Luther King και Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος

ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ. Με επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση «Cursed, we Bless; Persecuted, we Endure: Dr. Martin Luther King & Archbishop Iakovos – A Celebration in Unity» την Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018, που διοργανώθηκε από τα African Heritage Room, Greek Room Committees των Nationality Rooms Program του πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, The Eastminister Presbyterian Church και το American Hellenic Foundation of Western PA.

Οπως επεσήμανε στον «Ε.Κ.» ο Δρ. Nick Giannoukakis του American Hellenic Foundation of Western PA, επρόκειτο για την πρώτη εκδήλωση αυτού του είδους και οι δύο κοινότητες, μέσω των αντίστοιχων διοργανωτών, αποφάσισαν εφεξής, κάθε Φεβρουάριο να τιμούν τους δύο οραματιστές ηγέτες, αλλά και τους Ελληνοαμερικανούς, που επίσης συμμετείχαν σε αγώνες για ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης από την εποχή του Martin Luther King.

Οι αιδεσιμότατοι, Paul Roberts της Eastminster Presbyterian Church (Pittsburgh,

PA) και Δρ. Stelyios Muksuris (ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη του Πίτσμπουργκ, κ. Σάββα) μαζί με τον αντιπρόσωπο της Πολιτείας, Edward Gainey gave, μίλησαν με πάθος για τους δύο ηγέτες και την εποχή τους. Οι ομιλίες τους είχαν συγκινητικά μηνύματα και παρακίνησαν όλους στο ακροατήριο να θυμηθούν πως με ενότητα, η ανθρωπότητα προχωρά πέρα του ρατσισμού και της μη ανεκτικότητας.

Ο επίσκοπος, Waltersheid (εκπροσωπώντας των επίσκοπο Zubik της Catholic Diocese τουf Pittsburgh) αναφέρθηκε στην ανάσταση και την ενότητα υπό τον Θεό.

Ιδιαίτερή αίσθηση προκάλεσαν οι δύο χορωδίες, ενώ ο rapper JaVon Howse κατάφερε να παρουσιάσει τη ζωή του Dr. King με ένα δυνατό και συγκινητικό τρόπο. Επίσης η ανάγνωση των ποιημάτων έδειξαν με πάθος ότι η ανάσταση θριαμβεύει του σκότους και όσων θέλουν να διατηρήσουν την ανθρωπότητα στο σκοτάδι.

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε ο Δρ. Nick Giannoukakis, η ενότητα της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας, με αδερφές κοινότητες, που παραδοσιακά δεν είχαμε πολλές σχέσεις μπορεί να αποφέρουν ισχυρούς δεσμούς, που είναι τόσο απαραίτητη.

Λίγα λόγια για την εκδήλωση

Ηταν 11 Μαρτίου του 1965, όταν ο ιερέας James Reeb χτυπήθηκε βίαια μέχρι θανάτου από υποστηρικτές των φυλετικών διακρίσεων ενώ συμμετείχε σε πορεία για τα πολιτικά δικαιώματα. Μέρες μετά, στο αίτημα του Δρ. King να βαδίσουν μαζί, ανταποκρίθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος. Ταξίδεψε στη Σέλμα της Αλαμπάμα και περπάτησε δίπλα του.

Το ιστορικό αυτό γεγονός, σε μία εποχή που η υποστήριξη στα πολιτικά δικαιώματα και στην Αφροαμερικανική κοινότητα θεωρούνταν ανάθεμα από πολλές εθνικές οργανώσεις στην Αμερική, ήταν κομβικό για να διαλυθεί ο φόβος που υπήρχε σε πολλές ομάδες μεταναστών στη χώρα με αποτέλεσμα να μην υποστηρίζουν ανοιχτά τους Αφροαμερικανούς, αδερφούς και αδερφές τους.

Σε ανάμνηση αυτού του ιστορικού γεγονότος, το African Heritage Room και το Greek Room Committees των Nationality Rooms Program του πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, The Eastminister Presbyterian Church και το American-Hellenic Foundation της Δυτικής Πενσιλβάνια, για πρώτη φορά στην περιοχή αυτή, ένωσαν δυνάμεις και πνεύμα για να επιβεβαιώσουν πως όλοι οι Αμερικανοί δημιουργήθηκαν ίσοι και πως δεν μπορεί να υπάρχει καμία μισαλλοδοξία, ή άγνοια, ή μίσος μεταξύ των Αμερικανών στη Δυτική Πενσιλβάνια.

Η εκδήλωση με τίτλο «Cursed, we Bless; Persecuted, we Endure: Dr. Martin Luther King & Archbishop Iakovos – A Celebration in Unity» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018, στην Eastminster Presbyterian Church, 250 N. Highland Ave., Pittsburgh, PA, 15206, 4-6 το απόγευμα και ήταν ανοιχτή για το κοινό.

Ηταν μία γιορτή για τα οράματα του Δρ. King και του Αρχιεπίσκοπου Ιάκωβου, που βάδισαν μαζί για να διαμαρτυρηθούν για τις αδικίες όλων των ανθρώπων του Θεού και για την ενότητα ως εθνος και ως προς την ελευθερία. Ενα απόγευμα με τραγούδια και ποιήματα και μία έκθεση μνήμης των ιστορικών γεγονότων που οδήγησαν στην κοινή πορεία της Σέλμα, Αλαμπάμα στις 15 Μαρτίου του 1965.