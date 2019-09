Ετήσια Διάλεξη του ΙΣΝ στο Yale: Μαθήματα από την Ελληνική Κρίση και Μελλοντικές Προκλήσεις

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, αποτελεί τον κεντρικό ομιλητή της ετήσιας διάλεξης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Yale, με θέμα τα διδάγματά μας από την ταραχώδη πρόσφατη δεκαετία στην Ελλάδα και όλα όσα προοιωνίζονται για την επόμενη ημέρα.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Yale την Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου από τις 5:30 – 8 μ.μ.

Εκτός από Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Στουρνάρας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η διάλεξη παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών στο Whitney and Betty MacMillan Center for International and Area Studies, του οποίου η δράση υποστηρίζεται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του ΙΣΝ στο Πανεπιστήμιο του Yale.

Η διάλεξη έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα ακολουθήσει εκδήλωση. Στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Πηγή: SNF.org.