Μαθητές και καθηγητές του ομογενειακού σχολείου «Manor Hill» υποδέχθηκε ο Τσίπρας

ΑΘΗΝΑ. Μαθητές και καθηγητές του ομογενειακού σχολείου «Manor Hill» της Βρετανίας, υποδέχθηκε την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε μαθητές & καθηγητές από το ομογενειακό @ManorHill που με την πολυετή δράση του διατηρεί ζωντανή τη γλώσσα μας», ανέφερε ο κ. Τσίπρας σε σχετική ανάρτησή του στο Twitter.

With the Prime Minister of Greece, Mr Alexis Tsipras pic.twitter.com/bbeoTAipPK

The schools headmaster, Mr Michalis Ellinas with the Prime Minister of Greece, Mr Alexis Tsipras pic.twitter.com/881FHTIUYU

— Manor Hill Greek Sch (@ManorHill) 25 Οκτωβρίου 2017