Μαθητές σε πλεούμενο με τη συμβολή του δημοτικού συμβούλου Κωνσταντινίδη

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Μαθητές διαφόρων ηλικιών έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τη θαλάσσια ζωή με πρωτοβουλία του δημοτικού συμβούλου της Νέας Υόρκης Κώστα Κωνσταντινίδη, επικεφαλής της δημοτικής επιτροπής προστασίας περιβάλλοντος.

Ο κ. Κωνσταντινίδης, Δημοκρατικός που εκπροσωπεί την Αστόρια, αρχικά έμαθε για το πλοιάριο από τον Νταν Μάντι (Dan Mundy Sr.) και τον Νταν Μάντι τον νεότερο (Dan Mundy Jr.) πατέρα και γιο από το Broad Channel στο Κουίνς και από μακρόν σύμβουλοι για την περιοχή της Jamaica Bay.

Το πλοιάριο αγοράστηκε μέσω χορηγίας για το Ινστιτούτο Science and Resilience στον Ορμο της Τζαμέικα το 2018 και χρησιμοποιήθηκε για ερευνητικά ταξίδια και από το Πανεπιστήμιο της πόλης της Νέας Υόρκης (City University of New York). Το πρόγραμμα χορηγείται από το γραφείο του κ. Κωνσταντινίδη.

Ο κ. Κωνσταντινίδης και οι Μάντι οραματίσθηκαν μία τάξη στο νερό ως καλύτερη διασύνδεση όλων των μαθητών διαφόρων ηλικιών με την ακτή της πόλης της Νέας Υόρκης. Ο κ. Κωνσταντινίδης διέθεσε χρήματα της πόλης να πληρώσει για δύο μαθητικά ταξίδια και ελπίζει για δέκα ακόμη με το πλοιάριο για φέτος.

Το σκάφος ξεκίνησε από το Kingsborough Community College στο Μπρούκλιν και ταξίδεψε στον κόλπο της Τζαμάικα, στη νότια πλευρά του Μπρούκλιν και του Κουίνς. Οι μαθητές της Ογδόης τάξης από μια τάξη για το περιβάλλον ήταν η δεύτερη ομάδα που έκανε αυτό το εκπαιδευτικό ταξίδι στη βάρκα μέσω προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το γραφείο του συμβούλου της Νέας Υόρκης Κόστα Κωνσταντινίδη, πρόεδρο της επιτροπής περιβαλλοντικής προστασίας του συμβουλίου.

«Μιλάμε για ανθεκτικότητα και σταθερότητα και για το τι θα κάνει η αλλαγή του κλίματος στον κόλπο αυτό. Αυτά τα παιδιά πρόκειται να είναι αυτά που θα το ζήσουν» είπε.

Το πρωί που το P.S. 122 έκανε μέσα στο μήνα το ταξίδι, ο νεότερος κ. Μάντι, που είναι πυροσβέστης και εθελοντής στο πλοιάριο, σταμάτησε σε ένα νησί να μαζέψει ξιφόσουρα (αρθρόποδο παλαιότερο των δεινοσαύρων) που μοιάζουν με καβούρια για να τα μελετήσουν οι μαθητές.