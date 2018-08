«Μακαρθισμό» χαρακτηρίζει ο Τραμπ την έρευνα Μόλερ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. «Μακαρθισμό του χειρότερου είδους» χαρακτήρισε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την έρευνα για τη ρωσική ανάμιξη στις εκλογές του 2016, διαβεβαιώνοντας ότι έδωσε εντολή σε έναν δικηγόρο του Λευκού Οίκου να συνεργαστεί πλήρως με τους ανακριτές επειδή «δεν έχει τίποτα να κρύψει».

«Μελετήστε τον μακαρίτη Τζόζεφ Μακάρθι επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο, με τον Μόλερ και τη συμμορία του, που κάνει τον Μακάρθι να μοιάζει με (αθώο) βρέφος. Κάλπικο κυνήγι μαγισσών» ήταν το μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter ο 45ος πρόεδρος.

Study the late Joseph McCarthy, because we are now in period with Mueller and his gang that make Joseph McCarthy look like a baby! Rigged Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018