Μαρία Κοντού: Η ειδικός στην παγκόσμια αγορά ακινήτων

Η Μαρία έχει στην πλάτη της μια πολύ επιτυχημένη καριέρα 30 ετών στη διεθνή αγορά ακινήτων ως μεσίτρια, ενώ επί του παρόντος εργάζεται στην Sotheby’s International Realty.

Είναι επίσης πρόεδρος ενός από τους παλαιότερους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς των ΗΠΑ, του National Society of Arts and Letters στο τμήμα της Ουάσιγκτον, συγγραφέας επιτυχημένων βιβλίων για παιδιά, όπου αφηγείται τη μοναδική ιστορία του παππού της, Στυλιανού Κυριακίδη, δρομέας μεγάλων αποστάσεων και μητέρα.

Πείτε μας την ιστορία σας.

Μεγάλωσα και έζησα στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, αλλά η Ουάσιγκτον ήταν πάντα το δεύτερό μου σπίτι, καθώς ήμουν κόρη Αμερικανού διπλωμάτη. Το 1994, σε ηλικία 24 ετών, ξεκίνησα τη δική μου εταιρεία ακινήτων στην Αθήνα.

Με τα χρόνια έγινε μια από τις κορυφαίες εταιρείες επιλεγμένων ακινήτων υψηλών προδιαγραφών και παραθαλάσσιων ακινήτων, παρέχοντας έτσι μια ευρεία γκάμα οικιστικών και εμπορικών υπηρεσιών.

Στο πελατολόγιό μου θα βρείτε από προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους των μεγαλύτερων πολυεθνικών εταιρειών παγκοσμίως μέχρι εργολάβους, επενδυτές και στελέχη διεθνών οργανισμών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IΜF), τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) , την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά και πρωτάρηδες στην αγορά κατοικίας.

Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας και τι θα λέγατε για την αγορά ακινήτων;

Εχω μεγάλη εμπειρία στη διεθνή αγορά ακινήτων και δουλεύω για το γραφείο «Sotheby’s» στην πόλη της Ουάσιγκτον. Μέχρι σήμερα, συνεχίζω να πουλώ ακίνητα σε όλο τον κόσμο και αυτός είναι ένας από τους λόγους που επέλεξα να γίνω μέλος της Sotheby’s International Realty και του δικτύου της.

Οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσα να φύγω και να δουλέψω για κάποιο συγκεκριμένο ακίνητο ή πελάτη σε οποιοδήποτε από τα 990 γραφεία στον Κόσμο. Μπορείτε εύκολα να φανταστείτε την παγκόσμια προβολή και τις υπηρεσίες που είμαι σε θέση να προσφέρω στους πελάτες μου.

Τι σπουδάσατε;

Οικονομικά. Οι πανεπιστημιακές σπουδές μου στα Οικονομικά παίζουν σημαντικό ρόλο στο πώς προσεγγίζω τη δουλειά και τη ζωή μου. Μαζί με την εκτενή γνώση και εμπειρία μου, τις οποίες ανέπτυξα ενόσω ασχολούμαι με την διεθνή αγορά ακινήτων, επίσης η ειλικρίνεια και επιμονή μου με χαρακτηρίζουν σε ό,τι κάνω.

Εχετε δώσει κάποια συνέντευξη στο παρελθόν για τις γνώσεις πάνω στη δουλειά σας και εάν ναι, πού;

Ανά τα χρόνια έχω δώσει συνεντεύξεις σε πολλές εφημερίδες και οικονομικά περιοδικά στην Ελλάδα, όπως ο «Επενδυτής», η «Huffington Post», η «Καθημερινή», το «Βήμα», το «Money» και το «Life» για τις γνώσεις μου στην αγορά ακινήτων και, πρόσφατα, η βραβευμένη δημοσιογράφος Μισέλ Λέρνερ μου πήρε συνέντευξη για το ένθετο «Real Estate» της «Washington Post» σχετικά με την παγκόσμια αγορά και τις επενδύσεις.

Πώς έχει εξελιχθεί η αγορά λόγω της χρήσης των νέων τεχνολογιών;

Μέσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις σήμερα, η αγορά ακινήτων έχει γίνει προσιτή σε άτομα από όλο τον Κόσμο. Μπορείτε να βρείτε ακίνητα στο διαδίκτυο οποιαδήποτε στιγμή από την άνεση του σπιτιού σας, αυτό έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Είμαστε μία από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν αρχίσει να δημιουργούν βίντεο εικονικής πραγματικότητας. Κάποιος μπορεί να «περπατήσει» κυριολεκτικά μέσα σε ένα χώρο και να νιώσει τις διαστάσεις ενός σπιτιού ή ακόμα και να πουλήσει σπίτια μέσα από βιντεοκλήσεις.

Μετεγκατασταθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 3 χρόνια, έπρεπε να κάνετε μια νέα αρχή ξανά σε αυτή την ηλικία;

Το καθεστώς βαριάς φορολογίας που επιβλήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με οδήγησε στο να πάρω την απόφαση και να μετακομίσω στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι ήταν πιο εύκολο, λόγω της διπλής μου υπηκοότητας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι το καλύτερο μάθημα που ένας γονιός μπορεί να δώσει στα παιδιά του είναι να προσαρμόζεται βάσει των συνθηκών. Το να μεταναστεύσω με τις κόρες μου στην Ουάσιγκτον, κοντά στην ηλικία των 50, και η προσωπική μου πρόκληση να πάω την καριέρα μου και τη ζωή μου ένα βήμα πιο πέρα, σίγουρα έχει να κάνει με αυτή την πεποίθηση. Οι κόρες μου ήταν έτοιμες να ξεκινήσουν τις πανεπιστημιακές σπουδές τους στις ΗΠΑ, πράγμα το οποίο μου έδωσε μία επιπλέον ώθηση.

Επισκέπτεστε συχνά την Ελλάδα;

Μου πήρε τρία χρόνια για να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα από την Ουάσιγκτον, γιατί ήθελα να επικεντρωθώ στην καριέρα. Επίσης, ο νέος τρόπος ζωής μου σήμαινε αυτομάτως προσαρμογή στην αμερικανική κουλτούρα, χωρίς καμία συναισθηματική παρέμβαση.

Οι γονείς μου με μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον το οποίο εμπεριείχε και τους δύο πολιτισμούς, αλλά ο τρόπος που σκέφτεται ένας Αμερικανός στην καθημερινή του ζωή είναι εντελώς διαφορετικός από τον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί ο σύγχρονος Ελληνας.

Τι εννοείτε με αυτό;

Οι ΗΠΑ είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών πολιτισμών και εθνικοτήτων. Οι άνθρωποι έχουν έρθει σε αυτή τη χώρα για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους και να πραγματώσουν αυτά που σκέφτονται. Δουλεύουν σκληρά και γίνονται επιθετικοί. Σέβονται τις προσπάθειες των υπολοίπων και δεν τις κρίνουν, δεν τους νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Ενας Αμερικανός δεν θα πάρει ποτέ κάτι ως δεδομένο.

Θα μεταναστεύσει σε άλλο κράτος για να εργαστεί και να παραμείνει μακριά από την οικογένειά του, θα πουλήσει γρήγορα το σπίτι του και θα προχωρήσει μπροστά. Το νομικό σύστημα λειτουργεί το ίδιο για όλους, και η εθελοντική εργασία είναι μέρος της καθημερινότητας. Ολα είναι ιδιωτικά, ακόμα και εκκλησίες ή τα δημαρχεία.

Οι Ελληνες, αντίθετα, παίρνουν, ως επί το πλείστον, τα πάντα ως δεδομένα, έχουν μια πιο παθητική προσέγγιση στα γεγονότα, κρίνουν τους άλλους εύκολα, και έχουν μεγαλώσει με την πεποίθηση ότι τα πράγματα συμβαίνουν λόγω τύχης. Πιστεύουν ότι το κράτος οφείλει να μεριμνήσει για την ευημερία τους, ενώ δεν πληρώνουν τους φόρους τους και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο ασκώντας κριτική, παρά παράγοντας κάτι ουσιαστικό. Είναι ενδιαφέρον το πώς το ίδιο άτομο όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό δείχνει διαφορετική πειθαρχία και σεβασμό τόσο στους ανθρώπους όσο και στους κανόνες του νέου τόπου.

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και οι φιλόσοφοι έχουν δώσει τα φώτα και τις αξίες τους στον Δυτικό κόσμο. Εμείς όμως, ως σύγχρονοι Ελληνες, δεν πρέπει να παραμείνουμε προσκολλημένοι στο απαρχαιωμένο συναίσθημα ότι οι άλλοι μας οφείλουν λόγω του παρελθόντος μας.

Αρα, αλλάξατε ριζικά τον τρόπο ζωής σας.

Ηταν μια πολύ συνειδητή απόφαση, και τώρα μετά από τρία χρόνια, ξέρω ότι ήταν σωστή. Σέβομαι τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα στις ΗΠΑ και το γεγονός ότι εάν εργαστείς σκληρά θα ανταμειφθείς ανεξάρτητα από την καταγωγή σου. Σημασία έχει ποιος είσαι τώρα και τι έχεις πετύχει μέσα από τη σκληρή δουλειά. Δύο πράγματα που καθορίζουν το κύρος σου και τον τρόπο ζωής σου.

Ο πατέρας σας εργαζόταν στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα τη δεκαετία του 1950.

Ο πατέρας μου, ο Ιωάννης Κοντός, ήταν παρασημοφορημένος Ελληνοαμερικανός Διπλωμάτης, που είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του Γραφείου Αμυνας της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα για σχεδόν 40 χρόνια. Εκεί συναντήθηκε με την μητέρα μου, Ελένη, την κόρη του Κυριακίδη.

Ετσι, μεγάλωσα στη Φιλοθέη και φοίτησα σε ελληνικό σχολείο και πιο συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο Αναβρύτων. Την εποχή εκείνη, το συγκεκριμένο σχολείο ήταν μόνο για επιλεγμένους και άριστους μαθητές, το οποίο ιδρύθηκε από τον βασιλιά Κωνσταντίνο Β’.

Πρόσφατα οριστήκατε πρόεδρος του οργανισμού The National Society of Arts and Letters.

Ναι. Η «The National Society of Arts and Letters» (Εθνική Εταιρεία Τεχνών και Γραμμάτων) είναι πράγματι ένας από τους παλαιότερους και πιο διάσημους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που λειτουργεί με εθελοντές στις ΗΠΑ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1944 στην Ουάσιγκτον, και αποτελείται πλέον από 18 τμήματα σε πανεθνικό επίπεδο.

Φέτος ψηφίστηκα πρόεδρος του τμήματος της Ουάσιγκτον. Αποστολή του είναι να παρέχει υποτροφίες και βοήθεια σε νέους, ταλαντούχους καλλιτέχνες σε 6 διαφορετικούς τομείς: καλές τέχνες, κλασικό τραγούδι, θεατρικό δράμα, μπαλέτο, μουσικό δράμα και λογοτεχνία.

Για πολλά χρόνια ήσασταν μέλος του ανθρωπιστικού οργανισμού «Lifeline Hellas». Πείτε μας λίγα λόγια γι’ αυτό.

Είχα την τύχη να είμαι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Lifeline Hellas» για 17 χρόνια. Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση στην Ελλάδα. Ιδρύτρια είναι η Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας, η οποία με την πάροδο των χρόνων έχει παράσχει βοήθεια και ιατρικό εξοπλισμό σε πολλά ορφανοτροφεία και παιδικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και τη Σερβία.

Αυτό ήταν ένα καλό μάθημα για το πώς λειτουργούν οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Είμαστε μια όμορφη ομάδα και εξακολουθώ να τους υποστηρίζω όσο περισσότερο μπορώ.

Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για μια κοινωνία γενικότερα;

Η Εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα της σύγχρονης εποχής. Ειδικά σήμερα, η εκπαίδευση έχει γίνει τόσο κοστοβόρα, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί απρόσιτη για μη προνομιούχα παιδιά κάθε ηλικίας.

Η NSAL δίνει υποτροφίες διοργανώνοντας διαγωνισμούς έτσι ώστε οι ταλαντούχοι νέοι καλλιτέχνες να έχουν την ευκαιρία να αναδυθούν στην επιφάνεια και να επιτύχουν την αριστεία. Οι κριτές και οι σύμβουλοι σε αυτούς τους διαγωνισμούς είναι οι καλύτεροι στη χώρα.

Η σημερινή Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Μπαλέτου της Ουάσιγκτον, Τζούλι Κεντ, είναι μία από τις νέες μπαλαρίνες που πήρε υποτροφία από τον οργανισμό (NSAL) στα 19 της. Μου είπε ότι το συγκεκριμένο ποσό την βοήθησε να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη σε πολύ νεαρή ηλικία και να χορέψει στη συνέχεια με τον Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ για 20 χρόνια. Η γνωστή τραγουδίστρια και χορεύτρια Σίρλεϊ Μακλέιν ήταν μία ακόμη καλλιτέχνιδα που βοηθήθηκε στο παρελθόν!

Μιλήστε μου για τον παππού σας.

Ο παππούς μου, Στυλιανός Κυριακίδης, ήταν Εθνικός Ηρωας της Ελλάδας, αθλητής που κέρδισε τον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 1946, για να βοηθήσει τη χώρα του, η οποία βρισκόταν σε άθλια κατάσταση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ελληνική κυβέρνηση τού απένειμε τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικα για τη σημαντική του βοήθεια στη χώρα, με όνομα το «Πακέτο Κυριακίδη». Φέτος ανακηρύχθηκε από τον Σύνδεσμο Μαραθωνίου Βοστώνης ως ο πρώτος αθλητής του Μαραθωνίου στον κόσμο, που έτρεξε για φιλανθρωπικούς σκοπούς!

Είχα την τύχη να μεγαλώσω με τον παππού μου μέχρι τα 20 μου, όταν και πέθανε. Ηταν μία πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Η συμβολή του στην ανατροφή μας, ως ο παππούς που έμενε δίπλα, διαμόρφωσε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο ο αδελφός μου, ο Γιώργος, κι εγώ μεγαλώσαμε. Το να βοηθάμε τους άλλους, να είμαστε φιλόξενοι, να μαθαίνουμε συνεχώς νέα πράγματα και να βελτιώνουμε τις ικανότητές μας ήταν ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς μας.

Τόσο ο αδελφός μου όσο κι εγώ μεγαλώσαμε στο γήπεδο Φιλοθέης στην Αθήνα, όπου ο παππούς μας ήταν ο δημιουργός αλλά και ο πρόεδρος για περισσότερα από 35 χρόνια. Το στάδιο αυτό χτίστηκε από τον παππού μου, με τα χέρια του, το 1954, έτσι ώστε οι άνθρωποι όλων των ηλικιών να έχουν εύκολη πρόσβαση στον στίβο και σε όλα τα αθλήματα.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ιδέα της καθημερινής άσκησης για την ευεξία ήταν ανήκουστη. Ο Στέλιος Κυριακίδης ήταν εκείνος που ξεκίνησε το κίνημα, κάνοντάς το προσβάσιμο, ανοιχτό στο κοινό και εισήγαγε μαθήματα «Track & Field» για παιδιά. Αυτός ήταν που έκανε το συγκεκριμένο μέρος φυτώριο μελλοντικών πρωταθλητών. Κατά συνέπεια, ο αδερφός μου και εγώ με τρόπο φυσικό, αναπτύξαμε ένα πάθος για το τρέξιμο και τον αθλητισμό στην καθημερινή μας ζωή.

Τρέχετε ακόμη;

Ναι, εξακολουθώ να τρέχω ημιμαραθώνιους για φιλανθρωπικούς σκοπούς με τις δύο κόρες μου. Η Αναστασία είναι 21 ετών και ασχολείται με τη Γραφιστική στο «Parsons School of Design» με υποτροφία, ενώ η Αλεξάνδρα είναι 19 ετών και σπουδάζει Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Βρίσκομαι συνεχώς δίπλα στις κόρες μου και είμαι περήφανη γι’ αυτές.

Τι είναι αυτό που πιστεύετε πιο πολύ;

Πιστεύω στη σκληρή δουλειά, στην πειθαρχία και στη δέσμευση του να κάνεις ό,τι βάλεις στόχο. Δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάς και να συνεχίσεις να προσπαθείς ακόμα και αν αποτύχεις.

Ο παππούς μου μας είπε ότι «έμαθε περισσότερα από τις φορές που έχασε έναν αγώνα παρά από εκείνες που κέρδισε». Η υπεροχή είναι μια ψυχική κατάσταση. Ποτέ μην συμβιβάζεσαι με λιγότερα από όσα αξίζεις, να περιτριγυρίζεσαι από ανθρώπους που σε προκαλούν, σε ωθούν και σε διδάσκουν το πώς να γίνεις καλύτερος. Αυτούς που σου δείχνουν πώς να γίνεις ανοιχτός και δεκτικός έτσι ώστε να βελτιώνεσαι. Πάντα να πιέζεις τον εαυτό σου να βγει από εκεί που νιώθει άνεση και ασφάλεια!

Κάθε βράδυ πριν πέσω για ύπνο, αναρωτιέμαι τι έκανα μέσα στη μέρα για να κάνω τη διαφορά στις ζωές των άλλων. Και καθημερινά συνειδητοποιώ πόσο ευγνώμων είμαι που είμαι ζωντανή και υγιής.

Ποια είναι η προσωπική σας πινελιά ως μεσίτρια;

Βοηθώ τους άλλους να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις και τις ιστορίες από τη ζωή τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα στα σπίτια των ονείρων τους.

Είχατε γράψει ένα παιδικό βιβλίο που πραγματεύεται την ιστορία του παππού σας το 2014.

Το παιδικό βιβλίο για τον Στέλιο Κυριακίδη είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα και το έχω παρουσιάσει σε πολλά σχολεία. Περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που ο παππούς μου, ο Στέλιος, πέρασε μέχρι να φτάσει στη νίκη και τη δόξα, ενάντια σε όλες τις πιθανότητες. Μετακόμισε στην Αθήνα σε νεαρή ηλικία για να κυνηγήσει το όνειρό του. Εργάστηκε και εκπαιδεύτηκε σκληρά, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του και την οικογένειά του κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Απέτυχε πολλές φορές, και παρόλο που απογοητεύθηκε επανειλημμένως από τις επιδόσεις του στους αγώνες, δεν τα παράτησε ποτέ. Η νίκη του, το 1946, θεωρείται μέχρι και σήμερα ως η πιο επική μάχη μεταξύ δύο δρομέων στην ιστορία του μαραθωνίου της Βοστώνης. Ηταν κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ για πάνω από 36 χρόνια και 217 ημέρες, ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια ρεκόρ της Ιστορίας, σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες.

Για παιδιά ποιας ηλικίας είναι τι βιβλίο;

Το βιβλίο έχει υπέροχες εικονογραφήσεις του Γιώργου Σγουρού και απευθύνεται σε ηλικίες έως 8 ετών. Ακούω από ανθρώπους που δεν γνωρίζω, ότι τα παιδιά τους θέλουν να τους διαβάσουν την ιστορία του Στέλιου λίγο πριν πέσουν για ύπνο.

Το Κολλέγιο Αθηνών το έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα σπουδών του για τους μαθητές της τρίτης τάξης. Εχω κάνει πολλές παρουσιάσεις σε αρκετά Δημοτικά σχολεία, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας, με τη χορηγία της «Wind Hellas». Οι κόρες μου το μεταφράζουν αυτή τη στιγμή και θα το δημοσιεύσω στις ΗΠΑ στα αγγλικά.

Ποιες συμβουλές θα δίνατε στις νεότερες γενιές;

Πιστεύω ότι οι νεότερες γενιές θα πρέπει να μάθουν και να εμπνέονται από άνδρες και γυναίκες των οποίων τα κίνητρα έχουν να κάνουν με την ευτυχία των υπολοίπων. Τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την κοινότητα ως σύνολο και δεν ενεργούν προς ίδιον όφελος. Αυτά είναι που πρέπει να προσέξουμε. Και είμαστε περήφανοι ως Ελληνες πολεμιστές, έτσι δεν είναι;

Πως συνδέεστε με το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη;

Εχω γνωριστεί με την Ιωάννα Λαλαούνη σε πολύ νεαρή ηλικία, οπότε όταν μου πρόσφερε μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης ήμουν ενθουσιασμένη που γινόμουν κομμάτι της. Ο πατέρας της είναι η πιο λαμπρή προσωπικότητα στη σύγχρονη ιστορία τους κοσμήματος της Ελλάδας.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός AFILJM έχει επίσης εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την ιστορία κοσμημάτων της Ελλάδας από την αρχαιότητα και το κύρος που παρείχε στις γυναίκες που τα φορούσαν. Τα προγράμματα απευθύνονται σε Αμερικανούς πολίτες και φοιτητές σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και με το Μουσείο Κοσμήματος Ηλίας Λαλαούνης στην Αθήνα.

Το περιοδικό «Hello» σας ενέταξε το 2006 στη λίστα με τις πιο καλοντυμένες γυναίκες στην Ελλάδα. Τι σημαίνει στυλ για σας;

Πράγματι! Πιστεύω ότι το στυλ είναι ο τρόπος στέκεσαι και σκέφτεσαι.

Το μότο σας για τη ζωή;

Ποτέ να μην παραπονιέσαι, ποτέ να μην εξηγείς!