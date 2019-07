Μενδώνη: Ζωτικής σημασίας για την κυβέρνηση η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Η νέα κυβέρνηση θεωρεί την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα ζωτικής σημασίας, διαβεβαιώνει με ανάρτησή της στο Twitter στην αγγλική γλώσσα, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στο μήνυμά της, η νέα υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού τονίζει πως το αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι η ηθική απαίτηση του πολιτισμένου κόσμου.

«Επιβεβαιώνω ότι το αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι η ηθική απαίτηση του πολιτισμένου κόσμου. Διαβεβαιώνω ότι η νέα κυβέρνηση θεωρεί την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα ζωτικής σημασίας» γράφει στην ανάρτησή της η κ. Μενδώνη.

Η ανάρτηση της υπουργού Πολιτισμού: «I confirm that the Greece’s request for the reunification of the Parthenon sculptures is a moral demand of the civilized world. I assure that the new Government considers the return of the Parthenon sculptures as pivotal».