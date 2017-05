Μετεκπαίδευση αριστούχων γιατρών από Παγκόσμιο Ελληνικό Βιοϊατρικό Σύλλογο

ΑΘΗΝΑ. Ενα νέο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης αριστούχων αποφοίτων από τα τμήματα ιατρικής των ελληνικών πανεπιστημίων ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Ελληνικός Βιοιατρικός Σύλλογος (WHBA –World Hellenic Biomedical Association). Πρόκειται για το Stavros Niarchos Foundation Research Training Program in Clinical & Experimental Medicine (RTP-CEM).

Η συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12 μμ της 13ης Μαΐου 2017 στο αμφιθέατρο «Α. Αργυριάδης» του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Οδός Πανεπιστημίου 30), όπου θα απαντηθούν ερωτήσεις δημοσιογράφων και του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα. Στη συνάντηση θα παραστούν και εκπρόσωποι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να υποστηρίξει την προετοιμασία νέων Ελλήνων ιατρών και επιστημόνων για την απόκτηση ειδικότητας σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα του εξωτερικού. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να δώσει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη εργαστηριακή ή/και κλινική εμπειρία που χρειάζονται για να είναι ανταγωνιστικοί στην προσπάθειά τους για εξασφάλιση θέσεων κλινικής ειδίκευσης αρχικά στις ΗΠΑ και στο μέλλον και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ζωτικής σημασίας αρωγός στην προσπάθεια αυτή του WHBA καθώς με δωρεά του καλύπτει για 2 χρόνια 10 έμμισθες θέσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

• Κλινική άσκηση 3 μηνών (Clinical Τrack)

• Εργαστηριακή άσκηση 12 μηνών (Basic Science Τrack)

• Συνδυασμένη κλινική και εργαστηριακή άσκηση συνολικής διάρκειας 15 μηνών (Translational Medicine Track)

Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά στις ΗΠΑ, ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του σχεδιάζεται να επεκταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και σε άλλες χώρες όπως τον Καναδά και την Αυστραλία που ο WHBA έχει ήδη πολλά μέλη (συνολικά περίπου 3.000 μέλη σε 40 χώρες του εξωτερικού). Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του WHBA (www.whba1990.org) θα ενεργοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2017 και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

O WHBA έχει έδρα στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και κατά την 25ετή του και πλέον παρουσία έχει οργανώσει 13 διεθνή συνέδρια και πέντε Θερινά Σχολεία Ιατρικής και Βιοεπιστημονικής Έρευνας και Διαχείρισης που πραγματοποιούνται στη Μάνη της Λακωνίας.

Σε αυτά έχουν συμμετάσχει συνολικά 200 Έλληνες και ξένοι φοιτητές ιατρικής και βιοεπιστημών, ειδικευόμενοι ιατροί και μεταδιδακτορικοί ερευνητές από την Ελλάδα και περισσότερες από 15 χώρες του εξωτερικού. Το Θερινό Σχολείο του WHBA έχει δημιουργήσει ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο αριστείας ανάμεσα σε νέους επιστήμονες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και αναδεικνύει την Ελλάδα ως χώρο συνάντησης φορέων και αντιπροσώπων εκπαιδευτικής και επιστημονικής αριστείας.

Στις 14-21 Μαΐου του 2017 o WHBA οργανώνει το έκτο κατά σειρά Θερινό Σχολείο στο οποίο περισσότεροι από 20 διακεκριμένοι Έλληνες καθηγητές από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και φαρμακευτικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αγγλία, την Ελβετία και την Ελλάδα συμμετέχουν αφιλοκερδώς ως διδάσκοντες.

Η συμμετοχή και η διαμονή προσφέρονται δωρεάν στους 40 Έλληνες και ξένους φοιτητές από 20 πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού που επελέγησαν να συμμετάσχουν από 120 υποψηφίους με γνώμονα την αριστεία στον τομέα τους. Το οικονομικό σκέλος του προγράμματος υποστηρίζεται από Έλληνες ομογενείς, ελληνικούς επιστημονικούς συλλόγους και φαρμακευτικές εταιρείες του εξωτερικού.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του φετινού Θερινού Σχολείου έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες δορυφορικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό:

• Στις 12 Μαΐου 2017 (6:00-9:00 μμ): Δημόσιος διάλογος με θέμα «Διαφυγή Πνευματικού Δυναμικού από την Ελλάδα» (Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ)

• Στις 21 Μαΐου2017 (9:00 πμ – 6:00 μμ): 14ο Συνέδριο του Παγκόσμιου Ελληνικού Βιοιατρικού Συλλόγου με θέμα «Προστασία και χρηματοδότηση ιατρικών και βιοεπιστημονικών ερευνητικών ανακαλύψεων» / “Protect and fund discoveries in Medical & Biosciences Research” (From “Omics” to Drug discovery; From Drug Discovery to establishment of a company; Panel Discussion on “How your scientific discovery can make you a billionaire”). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Γλώσσα: αγγλικά).

Σχετικά με τον Παγκόσμιο Ελληνικό Βιοϊατρικό Σύλλογο:

Ο Παγκόσμιος Ελληνικός Βιοϊατρικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1990 στο Λονδίνο με στόχο την επικοινωνιακή και επιχειρησιακή διασύνδεση ομογενειακών ελληνικών ιατρικών και βιοεπιστημονικών συλλόγων χωρών του εξωτερικού. Με τη συμπλήρωση 20 ετών παρουσίας στην Ευρώπη συμφωνήθηκε η μεταφορά της έδρας του στις ΗΠΑ με στόχο την παγίωση της οικουμενικότητας της παρουσίας και του χαρακτήρα των δράσεών του. Στα 25 χρόνια ιστορίας του ο WHBA έχει αναπτύξει ένα δίκτυο με περίπου 3.000 Έλληνες ιατρούς και βιοεπιστήμονες σε 40 χώρες των 5 ηπείρων του πλανήτη.