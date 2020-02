Με ανατροπή οι Kansas City Chiefs πήραν το Super Bowl (βίντεο)

Οι Kansas City Chiefs ήταν οι μεγάλοι νικητές του 54ου Super Bowl επικρατώντας με 31-20 των San Francisco 49ers, ανατρέποντας διαφορά δέκα πόντων στην 4η περίοδο. MVP ο Πάτρικ Μαχόμς.

Το άστρο του Πάτρικ Μαχόμς έλαμψε περισσότερο από κάθε άλλου παίκτη στο 54ο Super Bowl. Ο 24χρονος quarterback είχε πάρει από το χέρι τους Kansas City Chiefs στα playoffs του NFL και αυτό έκανε και στο 54o Super Bowl, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 31-20 επί των San Francisco 49ers.

Good as Gould.@49ers are on the board first with a 38-yard FG. #GoNiners

