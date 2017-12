Με ομοβροντία στο Twitter ο Τραμπ γιορτάζει ένα χρόνο στην εξουσία και τα επιτεύγματά του

ΦΛΟΡΙΔΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέχασε ούτε την παραμονή Πρωτοχρονιάς, την καθημερινή συνήθειά του, αναρτώντας άλλη μια σειρά μηνυμάτων στο Twitter, για να γιορτάσει το πρώτο έτος της θητείας του και να θέσει τους στόχους του για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το 2018.

Απευθυνόμενος για άλλη μια φορά στους Αμερικανούς μέσω του Twitter, του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά, ο Αμερικανός πρόεδρος αντέγραψε και ανάρτησε ένα άρθρο που αναφέρεται στα νέα ρεκόρ που έσπασε φέτος η Γουόλ Στριτ. Το συνόδευσε με μια αιχμή προς τους Δημοκρατικούς και την αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του 2016, τη Χίλαρι Κλίντον.

“Αν οι Δημοκρατικοί (η διεφθαρμένη Χίλαρι) είχαν εκλεγεί, οι μετοχές σας θα είχαν χάσει το 50% της αξίας τους σε σύγκριση με την ημέρα των εκλογών. Τώρα έχουν ένα θαυμάσιο μέλλον – και αυτό είναι μόνο η αρχή”, έγραψε ο Τραμπ που περνά τις διακοπές του στην εξοχική κατοικία του, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριδας.

If the Dems (Crooked Hillary) got elected, your stocks would be down 50% from values on Election Day. Now they have a great future – and just beginning! https://t.co/9TzSC8F8vY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

Αμέσως μετά, αναφέρθηκε στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2018 και στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν την πλειοψηφία που διαθέτουν σήμερα στο Κογκρέσο. “Γιατί οι έξυπνοι ψηφοφόροι θα θελήσουν να στείλουν τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο στις εκλογές του 2018, όταν οι πολιτικές τους θα διαλύσουν τελείως τον μεγάλο πλούτο που δημιουργήθηκε μετά την εκλογή;” του ιδίου στην προεδρία, διερωτήθηκε.

Why would smart voters want to put Democrats in Congress in 2018 Election when their policies will totally kill the great wealth created during the months since the Election. People are much better off now not to mention ISIS, VA, Judges, Strong Border, 2nd A, Tax Cuts & more? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

Εκτός από την οικονομία, ο Τραμπ κατέγραψε και τις υποσχέσεις που είχε δώσει προεκλογικά και τις οποίες υποστηρίζει ότι τήρησε: την αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους, τις μεταρρυθμίσεις στο υπουργείο που ασχολείται με θέματα βετεράνων, την υπεράσπιση του δικαιώματος της οπλοκατοχής (βασιζόμενος στη δεύτερη τροπολογία του συντάγματος), τον διορισμό Ρεπουμπλικάνων δικαστών, τη μείωση των φόρων καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα με το Μεξικό.

I use Social Media not because I like to, but because it is the only way to fight a VERY dishonest and unfair “press,” now often referred to as Fake News Media. Phony and non-existent “sources” are being used more often than ever. Many stories & reports a pure fiction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέα επίθεση στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, έναν από τους αγαπημένους του στόχους, κατηγορώντας τα και πάλι για διασπορά “ψευδών ειδήσεων”. “Χρησιμοποιώ τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης όχι επειδή μου αρέσει αλλά επειδή είναι ο μοναδικός τρόπος να καταπολεμήσω τον ΠΟΛΥ ανέντιμο και άδικο “Τύπο”, που τώρα τον χαρακτηρίζουν ως μέσα ψευδών πληροφοριών. Χρησιμοποιούν, περισσότερο από ποτέ, ψεύτικες και ανύπαρκτες “πηγές”. Πολλές ιστορίες και άρθρα δεν είναι παρά καθαρή μυθοπλασία”, υποστήριξε.

Για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε, με μήνυμά του στο Twitter, ότι οι διαδηλώσεις στο Ιράν δείχνουν ότι οι πολίτες της χώρας διαφωνούν με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εκ μέρους της Τεχεράνης. Από την Πέμπτη, εκατοντάδες Ιρανοί σε όλη τη χώρα συμμετέχουν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρόμενοι για την ανεργία, τη φτώχεια και την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

“Μεγάλες διαδηλώσεις στο Ιράν. Ο λαός τελικά αντιλαμβάνεται το πώς κλέβουν και διασκορπίζουν τα λεφτά και τον πλούτο του στην τρομοκρατία. Φαίνεται ότι δεν θα το ανεχθούν άλλο. Οι ΗΠΑ παρακολουθούν πολύ στενά για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”, ανέφερε σε μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter.

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

Από την πλευρά της, η Νίκι Χέιλι, η εκπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, σχολίασε ότι οι πολίτες του Ιράν “δοκιμάζουν” το καθεστώς. “Ο ιρανικός λαός, που καταπιέζεται εδώ και πολύ καιρό, βρίσκει τώρα τη φωνή του” σε αυτές τις “ειρηνικές διαδηλώσεις”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας την ελπίδα ότι “θα γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία” στο Ιράν.

Στο μήνυμά της, με την ευκαιρία της έλευσης του νέου έτους, η Χέιλι είπε ότι οι Αμερικανικοί προσεύχονται “για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που υποφέρουν φριχτά από τις καταπιεστικές κυβερνήσεις της Βόρειας Κορέας, της Βενεζουέλας, της Κούβας και ιδίως του Ιράν”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP