Με στίχους από ποίημα της Maya Angelou απάντησε η Ilhan Omar στους οπαδούς του Τραμπ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Η Δημοκρατική βουλευτής, Ιλχάν Ομάρ (Ilhan Omar), η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και αποδοκιμάστηκε έντονα από οπαδούς τους κατά τη διάρκεια προεκλογικής του εκστρατείας στη Βόρεια Καρολίνα, «απάντησε» με στίχους από ένα ποίημα της Maya Angelou (Μάγια Αγγέλου).

Στην έκκληση των οπαδών του Τραμπ να «τη στείλει πίσω», η κ. Ομάρ απάντησε πως είναι εκεί που ανήκει «στο σπίτι του λαού», εννοώντας το Κογκρέσο.

«Μπορείς να με πυροβολήσεις με τις λέξεις σου

Μπορείς να με κόψεις με τα μάτια σου

Μπορείς να με σκοτώσεις με το μίσος σου

Αλλά, και πάλι, σαν αέρας, θα σηκωθώ»

You may shoot me with your words,

You may cut me with your eyes,

You may kill me with your hatefulness,

But still, like air, I’ll rise.

-Maya Angelou https://t.co/46jcXSXF0B

— Ilhan Omar (@IlhanMN) July 18, 2019