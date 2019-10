Με το «Oxi Service Award» τιμάται ο επιφανής ομογενής Βασίλειος Χασιώτης

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο επιφανής ομογενής, Βασίλειος Χασιώτης (Vasilios S. Haseotes), τα τιμηθεί, μετά θάνατον, για τις υπηρεσίες του στην χώρα κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με το «Oxi Service Award» του 2019.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Μνημείο Β’ Π.Π. (National WWII Memorial) στην Ουάσιγκτον, στις 24 Οκτωβρίου 2019 και αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το «Washington Oxi Day Foundation Courage» και των βραβείων που απονέμονται ετησίως από το εν λόγω Ιδρυμα.

Ποιος ήταν ο Βασίλειος Χασιώτης

Ο Βασίλειος Χασιώτης, γεννήθηκε το 1892 στην Πολύτσανη, ένα μικρό χωριό της Ηπείρου στην Ελλάδα, το οποίο τότε ήταν υπό οθωμανική κατοχή. Οντας το μικρότερο παιδί στη μεγάλη οικογένειά του, γρήγορα έμαθε τη σημασία της σκληρής δουλειάς και ανέπτυξε βαθύ σεβασμό για το περιβάλλον γύρω του.

Το 1904, ο Βασίλειος, στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να ζήσει με συγγενείς και να πάει σχολείο. Εκεί έμαθε αγγλικά και εμπνεύστηκε από την Ιερή Πόλη και την Ορθόδοξη Εκκλησία της.

Το 1907, στα 15 του χρόνια, επιβιβάστηκε μόνος για ένα ταξίδι με το «SS Francesca», ένα φορτηγό πλοίο με προορισμό την Αμερικής, σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Ο αδερφός του, του είχε γράψει από ένα παράξενο μέρος που ονομαζόταν «Biddeford, Maine».

Πραγματοποιώντας ένα ταξίδι που θα είχε τρομάξει πολλούς, ο νεαρός Βασίλειος, κρατήθηκε για δύο εβδομάδες στο Ellis Island λόγω της ηλικίας του.

Εφτασε στο Maine και με τον αδερφό του εργάστηκαν σε ένα κλωστουφαντήριο. Χρησιμοποιώντας τα αγγλικά που είχε μάθει στην Κωνσταντινούπολη έγινε μεταφραστής για άλλους Ελληνες που εργάζονταν εκεί, καθώς και συνήγορός τους.

Μετά από ένα χρονικό διάστημα, τα αδέρφια μετακόμισαν στο Lonsdale, RI όπου εργάστηκαν σε ίδια επιχείρηση με άλλους Ελληνες.

Το 1917, ο Βασίλειος κατετάγη στο Πεζικό του Στρατού των ΗΠΑ υπό την ηγεσία του «Black Jack» Pershing, σε βοήθεια να κοπάσουν οι ταραχές στη Δυτική Ευρώπη. Γι αυτόν δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη. Η Αμερική ήταν η χώρα του τώρα. Υπήρχε «δουλειά που έπρεπε να γίνει».

Μία ακόμη φορά λειτούργησε ως μεταφραστής. Αλλά αυτή τη φορά ήταν για να περνάει τις διαταγές σε Ελληνες οι οποίοι πολεμούσαν στο πλευρό του. Στις μάχες, στα δάση του Βερντέν, αναδείχθηκε ήρωας, έχοντας ωστόσο υποστεί τραυματισμούς και τις συνέπειες της δράσης του αερίου της μουστάρδας. Τιμήθηκε από τη Γαλλική και την Αμερικανική κυβέρνηση για τις υπηρεσίες του.

Μετά τον Πόλεμο, ο Βασίλειος Χασιώτης, μετακόμισε στο Providence και ενεπλάκη στην επιχείρηση αρτοποιίας. Αλλά υπήρχαν πολλοί αρτοποιοί εκεί, τότε και πωλούσε φρούτα, μέχρι που «χτύπησε» η Μεγάλη Υφεση, την επιχείρησή του, όπως κι άλλες.

Ηταν δύσκολα χρόνια για έναν άντρα που είχε μεγαλώσει ανεξάρτητος και αυτάρκης. Αλλά εκείνος δεν έχασε το κουράγιο του. Μέχρι το 1927 είχε παντρευτεί στην Αφροδίτη Μπάση (phrodite Bassis) και το 1938, μία νέα ευκαιρία παρουσιάστηκε στο ζευγάρι, μια φάρμα 110 εκταρίων στο Cumberland, RI.

Χωρίς να ανησυχήσει για την φροντίδα που θα απαιτείτο, ο Βασίλειος αγόρασε το κτήμα και με κάποιον τρόπο βρήκε επιπλέον 84 δολάρια για μία αγελάδα και ένα μοσχάρι. Με τη σύζυγό του, Αφροδίτη, απέκτησαν 8 παιδιά, 3 γιους και 5 κόρες. Ολοι τους βοηθούσαν στη φάρμα, με τον έναν τρόπο ή τον άλλο.

Καθώς η οικογένεια μεγάλωσε, δημιουργήθηκε μία γαλακτοκομική επιχείρηση. Η μια αγελάδα και το ένα μοσχάρι, σύντομα έγιναν 25 αγελάδες και εδραιώθηκε μία τοπική διαδρομή παράδοσης γάλατος. Στην περιοχή έμαθαν την οικογένεια Χασιώτη και ακόμη και τότε θεωρούνταν μία ιστορία πετιυχίας. Εντός 6 ετών πουλούσαν 1.000 quarts γάλατος κάθε μέρα.

Το 1956 η οικογένεια άνοιξε το πρώτο της κατάστημα με γάλα στο Bellingham, MA. Η οικογένεια Χασιώτη έερε επανάσταση στη βιομηχανία γάλατος της περιοχής, δίνοντας έμφαση από την παράδοση στο σπίτι, στα καταστήματα πώλησης.

Μέχρι το 1962, τα καταστήματα Cumberland Farms πωλούσαν πολλά περισσότερα από μόνο γάλα. Οι πελάτες μπορούσαν επίσης να αγοράσουν βασικά είδη διατροφής, ποτά, προϊόντα υγείας και ομορφιάς. Τα καταστήματα αυτά έμεναν ανοιχτά ακόμη και όταν τα άλλα έκλειναν.

Ηταν η εποχή των καταστημάτων που προσέφεραν ευκολία (convenience store) και η οικογένεια Χασιώτη ήταν στην πρώτη γραμμή.

Τα Cumberland Farms ξεκίνησαν το 1939 και φέτος γιορτάζουν τα 80 τους χρόνια λειτουργίας. Σήμερα, η επιχείρηση είναι η μεγαλύτερη σε convenience store/καύσιμα στα Βορειοανατολικά με σχεδόν 562 σημεία πώλησης και 9.000 υπαλλήλους.

Παρά το μέγεθός της, συνεχίζει να λειτουργεί με το αρχικό όραμα του Βασίλειου και της Αφροδίτης Χασιώτη: Παραδώστε το υψηλότερο επίπεδο ευκολίας και ικανοποίησης στους πελάτες, στη χαμηλότερη δυνατή τιμή.

Ο Βασίλειος Χασιώτης ήταν εκ των ιδρυτικών μελών της ενορίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Pawtucket, RI και της ενορίας του Αγίου Γεωργίου στο Centerville, MA.

Του απονεμήθηκε ο Δεπουτάτου από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Ιάκωβο τη δεκαετία του ’60 για την αφοσίωσή του στην Εκκλησία. Ο Βασίλειος ήταν επίσης υποστηρικτής της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου στο Garrison, NY.

Η γενναιοδωρία του Βασίλειου Χασιώτη και η υπευθυνότητά του έναντι της κοινωνίας ζει διά μέσου των διαφόρων φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών των Cumberland Farms:

Cups for Kids, το οποίο ευεργετεί προγραμμάτα παιδιατρικής φροντίδας σε περιφερειακά Νοσοκομεία της Νέας Αγγλίας.

The Hope Fund, ταμείο οικονομική στήριξης σε εργαζομένους της επιχείρησης που έχουν έκτακτη ανάγκη.

Ενα Ταμείο για Υποτροφίες στο όνομα του Βασίλειου και της Αφροδίτης Χασιώτη στο University of Rhode Island.

Το Olympia Snowe Women’s Leadership Institute και υποστήριξη, τοπικά σε κοινότητες, όπου λειτουργεί η επιχείρηση.

Το Vasilios S. and Aphrodite B. Haseotes Family Foundation συνεχίζει να υποστηρίζει την κληρονομιά του Βασίλειου Χασιώτη στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, χρηματοδοτώντας την ανακαίνιση του χώρου της βιβλιοθήκης, αλλά και το νέο κτίριο του Γυμνασίου Χασιώτη.

Υποστήριξε επίσης το Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, στο Canton, MA, το Perkins School for the Blind, αλλά και το Massachusetts General Hospital.

Ο Βασίλειος Χασιώτης, υπήρξε πιστός σύζυγός, αξιοσέβαστος πατέρας και αγαπημένος παππούς, ο οποίος πάντα θα βρίσκεται στη μνήμη μας για την πίστη του στην πατρίδα, την αφοσίωση του στην Εκκλησία και τον υποδειγματικό του χαρακτήρα. Ηταν ευγενής, γενναιόδωρος και περήφανος άντρας.

Τα 8 παιδιά του Βασίλειου και της Αφροδίτης Χασιώτη, έφεραν στον κόσμο 17 εγγόνια και 40 δισέγγονα, με το οικογενειακό δέντρο να αυξάνεται συνεχώς.

Ο Βασίλειος Χασιώτης έφυγε από τη ζωή στις 26 Μαρτίου του 1980, στα 88 του χρόνια. Ο κ. William Loeb, αείμνηστος εκδότης της «Manchester Union Leader» έγραψε μία στήλη τότε για το θάνατο του ομογενή με τον τίτλο: «Αυτή είναι η Αμερική» (This is America).

«Αυτή η εφημερίδα υποβάλει τα σέβη της στον Βασίλειο Χασιώτη, έναν άντρα που τόλμησε να προσπαθήσει και το έκανε αποτελεσματικά, όχι μόνο προς όφελος της οικογένειάς του, αλλά και της κοινωνίας, ως όλο».

Μπορεί εύκολα να πει κανείς ότι ο Βασίλειος Χασιώτης ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Η κληρονομιά (legacy) που έχει αφήσει, το αποδεικνύει.

Ελληνοαμερικανοί οι οποίοι έχουν λάβει επίσης το «Oxi Service Award»:

Αλεξάντερ Μάρτιν Γεωργιάδης – Alexander Martin Georgiades (2018)

Γιώργος Πόσας – George Possas (2017)

Συνταγματάρχης Γιώργος Σταυρίδης – Colonel George Stavridis (2016)

Τζέιμς Μοσχοβίτης – James Moshovitis (2015)

Ταγματάρχης Νικόλας Μπούρας και Τζέιμς Μπούρας – Major Nicholas J. Bouras and James J. Bouras (2014)

Αντισυνταγματάρχης Κρίστοφερ Μεχίελ – Lt. Colonel Christopher Mehiel (2013)

Ταξίαρχος Μάικ Κόκινος – Brigadier General Mike P. Cokinos (2012)

Αντριου Αθενς – Andrew Athens (2011)